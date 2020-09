Clôture Paris : le CAC40 débute la semaine en légère hausse

Clôture Paris : le CAC40 débute la semaine en légère hausse









Crédit photo © Reuters

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 qui gagnait 1% en début de séance a finalement conservé en clôture une avance plus modeste de 0,35% à 5.051 pts dans un marché prudent. Les investisseurs ont tenté de se rassurer avec la reprise des essais cliniques du vaccin contre le coronavirus d'AstraZeneca, considéré par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) comme "le plus avancé". Ces essais avaient été suspendus en début de mois en raison d'une maladie inexpliquée contractée par un participant intégré à l'étude au Royaume-Uni. Mais les motifs de prudence restent globalement nombreux sur les marchés, à commencer par les menaces de deuxième vague qui se précisent dans certains pays... La volatilité de la bourse américaine et la perspective d'un "hard Brexit" s'ajoutent à la morosité ambiante.

La cote américaine progresse aussi ce lundi, aidée par les opérations du fusions et acquisitions et les espoirs sanitaires. L'actualité des 'fusacqs' soutient les marchés, avec une acquisition de 40 milliards de Nvidia et une belle opération également de la part de Gilead...

Il n'y aura pas de statistique économique notable outre-Atlantique ce jour.

ECO ET DEVISES

Le grand rendez-vous de la semaine aux USA sera la réunion de la Fed. Le communiqué monétaire de la banque sera révélé mercredi à 20 heures, suivi de la conférence de presse de Jerome Powell... La Fed ne devrait pas sensiblement modifier son discours, mais pourrait fournir plus de détails sur sa nouvelle stratégie marquée par une tolérance en matière d'inflation au profit de l'emploi américain. La Banque d'Angleterre et la Banque du Japon tiennent également cette semaine leurs réunions monétaires.

La production industrielle a poursuivi quant à elle son rebond dans la zone euro en juillet, bien qu'à un moindre rythme. Selon les données d'Eurostat, la production, corrigée des variations saisonnières, a augmenté de 4,1% sur la période après un bond de 9,5% le mois précédent. En glissement annuel, la production affiche encore un repli de 7,7%. Le consensus tablait respectivement sur une hausse de 4,2% et sur un repli de 8,1%.

Sur les devises, l'euro remonte à 1,1880/$. Le pétrole souffle sous les 40$ le brent, à 39,60$ le baril.

VALEURS EN HAUSSE

Valneva grimpe de 14,5%, alors que la société spécialisée dans les vaccins contre des maladies générant d'importants besoins médicaux a annoncé la signature d'un partenariat avec le gouvernement britannique pour son vaccin inactivé contre le COVID-19, VLA2001. Selon les termes de l'accord, en cas de développement réussi du vaccin, Valneva fournira au gouvernement britannique 60 millions de doses au second semestre 2021. Le gouvernement britannique dispose par ailleurs d'une option pour 40 millions de doses supplémentaires en 2022 ainsi que de la possibilité de commander 30 à 90 millions de doses supplémentaires pour la période de 2023 à 2025. Le chiffre d'affaires provenant de l'exercice de ces options pourrait approcher 900 millions d'euros. Valneva s'attend à un schéma vaccinal de deux doses pour son vaccin inactivé contre le virus SARS-CoV-2. Le gouvernement britannique finance la mise en production et le développement clinique du vaccin, cet investissement étant récupéré sur la fourniture du vaccin dans le cadre de l'accord de partenariat. Cet accord fait suite au protocole d'accord non contraignant annoncé en juillet 2020 visant à participer au programme de réponse vaccinale au COVID-19 du gouvernement britannique.

Dassault Aviation monte de 9%, logiquement porté par l'annonce de la prochaine commande de 18 Rafale par la Grèce. "Cette annonce illustre la solidité du partenariat qui lie depuis plus de 45 ans l'armée de l'air grecque et Dassault Aviation, et témoigne de la pérennité de la relation stratégique entre la Grèce et la France", a commenté l'avionneur.

Rothschild : +7% avec Interparfums, Lisi

Innate : remonte de 6% avec Valeo (+5%)

Thales, qui équipe le Rafale, en profite aussi pour gagner 4,5%, en tête du CAC40.

Le secteur des semiconducteurs se démarque avec STM en hausse de 4% et Soitec de 6,5%. L'actualité sectorielle est marquée par le projet de rachat du britannique Arm Holdings par l'américain Nvidia auprès du groupe japonais SoftBank pour un montant pouvant atteindre 40 milliards de dollars.

Chargeurs : +4% suivi de Eutelsat, Ekinops, Faurecia, Airbus

SES : +3% avec Burelle, Sodexo, Alten

Icade : +2,5% en compagnie de Stef, SG et Infotel

Solocal : +2% suivi de TF1 et M6

Légère hausse d'Orange (+0,2%). L'actualité autour de l'opérateur télécoms est marquée par une note d'Oddo BHF qui a rehaussé à 'acheter' sa recommandation sur le dossier.

VALEURS EN BAISSE

Europcar : -7% suivi de Rallye et de Akka (-4,5%)

AB Science : -4% avec Vallourec

Euronext (-2,5%) a confirmé ce lundi le dépôt d'une offre sur l'opérateur de la Bourse de Milan, Borsa italiana, en partenariat avec la CDP (Cassa depositi e prestiti) italienne, contrôlée par l'Etat, et la banque Intesa Sanpaolo.

Lectra : -2% suivi de M&P, Atari, Balyo

Savencia : -1,5% avec Archos, Casino et Korian

Total faiblit de 1,5%, alors que le baril de pétrole reste en perte de vitesse (le Brent repasse sous les 40 dollars).

Sanofi cède 0,5%. La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a accordé la désignation de Breakthrough Therapy (traitement innovant) à Dupixent (dupilumab) dans le traitement de l'oesophagite à éosinophiles des patients âgés de 12 ans et plus. Cette désignation se fonde sur les résultats positifs de la partie A d'un essai clinique de phase III mené chez des patients souffrant d'oesophagite à éosinophiles.

TechnipFMC : -0,5% suivi de Air Liquide, Alstom, CGG et 2CRSI