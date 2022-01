Clôture Paris : le CAC40 de retour sur les 7.200 pts

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 revient à 7.201 points ce soir, en baisse de 0,5%, après deux séances de rebond au cours desquelles il a regagné plus de 100 points. Côté valeurs, Sopra Steria a bénéficié d'un relèvement de ses perspectives, annoncé en même temps qu'un changement à la direction générale. A la baisse en revanche, le secteur du luxe est resté sous pression...

ECO ET DEVISES

L'indice final américain des prix à la production du mois de décembre a augmenté de 0,2% en comparaison du mois antérieur, selon le rapport du jour, contre un consensus de +0,4% et après un gain de 1%, en lecture révisée, un mois avant. En glissement annuel, le PPI final de décembre grimpe de 9,7%, contre 9,8% de consensus et 9,8% pour la lecture révisée (et record) de novembre. Hors alimentaire et énergie, cet indicateur grimpe de 0,5% par rapport au mois antérieur, en ligne avec le consensus, et de 8,3% en comparaison de l'an dernier (8% de consensus).

L'euro remonte sur les 1,1470/$, tandis que le pétrole frôle les 85$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

Cibox remonte de 7% avec Abivax, alors que l'Agence européenne des médicaments a délivré son avis scientifique soutenant l'avancement du programme clinique de phase 3 d'ABX464 dans le traitement de la rectocolite hémorragique (RCH), visant par la suite à l'obtention potentielle d'une autorisation de mise sur le marché et à la commercialisation d'ABX464.

Infotel (+6%) avec Genomic Vision

Sopra Steria grimpe de 5,5%. L'entreprise de services numériques et d'édition de logiciels a annoncé hier soir la nomination de Cyril Malargé pour succéder à Vincent Paris en tant que Directeur général. "M.Paris a souhaité être déchargé, pour des raisons personnelles et familiales, de ses fonctions", a précisé la société. Sopra Steria a profité de cette annonce pour relever ses prévisions pour l'année 2021, en amont de la publication détaillée de ses résultats, le 24 février. "Les estimations actuelles confirment le net rebond de la performance opérationnelle en 2021 avec des objectifs annuels largement atteints". La croissance organique du chiffre d'affaires est désormais estimée entre 6,3% et 6,4% contre une guidance précédente supérieure ou égale à 6%. Le taux de marge opérationnelle d'activité est estimé en augmentation de plus d'un point à 8,1% (guidance précédente "entre 7,7% et 8% "). Enfin, la performance cash est attendue très solide avec un flux net de trésorerie opérationnelle supérieur à 250 ME (guidance précédente "entre 150 ME et 200 ME").

Renault : +4,5% suivi de Faurecia, Stellantis (+3,5%) et Valeo

OVH remonte aussi de 3% aidé par plusieurs avis de brokers.

Soitec et STMicroelectronics grimpent de 3%. Infineon, STM, ASML et Soitec bénéficient en effet d'une recommandation de Credit Suisse à 'surperformance'. L'intermédiaire a ainsi initié son suivi de Soitec avec cette recommandation positive, assortie d'un objectif de cours ambitieux de 304 euros. Le broker a en outre repris ses couvertures des valeurs ASML et Infineon à 'surperformance'. Credit Suisse reprend enfin son suivi sur STMicroelectronics avec une recommandation à 'surperformance' et un objectif de 60 euros.

Edenred : +2,8% avec Accor et Amundi

Rexel : +2,5% suivi de Vinci, Safran, Ubisoft

Alstom : +2% avec GTT, EDF, Neoen, SG, Eramet et ADP

VALEURS EN BAISSE

Stedim : -6% suivi de BioMerieux (-4%)

Kering reperd 3,5%. L'acompte sur dividende de 3,5 euros sera payé lundi prochain.

Fountaine Pajot (-3,4%) anticipe un nouvel exercice de croissance, tout en restant prudent au vu de la crise mondiale inédite sur les approvisionnements et de tensions sur les prix des matières premières. À l'issue des salons nautiques d'automne 2021, le volume de commandes du Groupe Fountaine Pajot s'élève à 195,3 ME à fin décembre 2021, en progression de 10,2% par rapport à la même période l'an passé : 50,3 ME de facturations réalisées et 145 ME de commandes à livrer. Le volume de commandes est supérieur au niveau d'avant crise sanitaire.

Aubay : -3% suivi de Nokia, BigBen

L'Oreal : -2,5% avec SII, LVMH, Dior et Vallourec

Interparfums : -2% avec Pernod Ricard (-1,5%), suivi de Technip FMC et de Sanofi