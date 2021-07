Clôture Paris : le CAC40 de retour sous les 6.500 pts

Clôture Paris : le CAC40 de retour sous les 6.500 pts









(Boursier.com) — LA TENDANCE

Après un 14 juillet stable pour le CAC40, l'indice de la bourse de Paris a reculé de 0,99% ce jeudi, de retour sous les 6.500 points, à 6.493 pts en clôture. Ce matin, le PIB chinois du deuxième trimestre est ressorti un brin décevant, en hausse de 7,9% sur un an, contre un consensus des analystes qui se situait plutôt autour de 8%. La cote américaine fléchit aussi ce soir, alors que le baril de brent recule encore sur les 74$. Sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond US à 10 ans ressort à 1,35% et celui du 30 ans à 1,97%.

Les opérateurs demeurent donc très prudents, alors que les débats se poursuivent sur les questions des pics respectifs potentiels de croissance, de bénéfices ou d'inflation... Dans le même temps, la Fed tente toujours de rassurer, mais les marchés commencent à intégrer un peu l'idée d'un durcissement à moyen terme... Jerome Powell, le patron de la Fed, a prévenu que les responsables de la Fed allaient discuter de la composition et du rythme des achats d'actifs lors de la prochaine réunion, mais aucune décision ne semble encore d'actualité...

ECO ET DEVISES

Jerome Powell intervient donc aujourd'hui pour la seconde fois ce jour devant le Congrès US à l'occasion de son témoignage semi-annuel de politique monétaire. Le président de la Fed adopte devant le Sénat un discours assez comparable à celui de la veille devant une commission financière de la Chambre des représentants. Il indique ainsi que les anticipations d'inflation ne sont pas à des niveaux problématiques, mais admet qu'il n'est pas à l'aise avec une inflation bien supérieure à 2%, comme elle l'est actuellement. Le leader de la Fed ne pense pas qu'il y ait un problème de financement des déficits à court terme. Powell suggère de nouveau que le 'tapering' est encore très éloigné... La Fed attend surtout une forte amélioration supplémentaire du marché du travail, alors que l'économie confirme sa vigueur. Le dirigeant se montre prudent concernant le taux de participation à la force de travail, indicateur de plus en plus mis en avant par la banque centrale américaine. "Nous ne savons pas où le taux de participation à la force de travail s'installera", relativise Powell...

Hier, Powell avait reconnu une hausse "notable" de l'inflation, qui devrait selon lui rester élevée durant les prochains mois. La banque centrale américaine reste prête à ajuster sa politique si l'inflation augmente trop fortement. Néanmoins, Powell anticipe toujours un retour ultérieur au calme et une stabilisation. L'inflation devrait selon lui rester élevée cette année puis se modérer. Le leader de la Fed constate par ailleurs la hausse des valorisations des actifs, mais ne s'alarme pas et évoque "des niveaux généralement solides" de stabilité financière. Sur les prix des maisons, Powell temporise aussi ce jour, suggérant que les tensions devraient se dissiper avec de moindres pressions provenant des matières et de l'approvisionnement.

Les discussions concernant le "tapering", la réduction des achats d'actifs de la Fed actuellement logés à 120 milliards de dollars par mois, devraient se poursuivre lors des prochaines réunions. Powell souligne que la banque fournira "un préavis" avant d'annoncer toute décision d'apporter des changements. Le timonier de la Fed juge que la croissance américaine devrait atteindre cette année son plus haut niveau depuis des décennies. Le marché américain du travail est loin du niveau requis pour procéder au tapering. La Fed veut donc observer des progrès supplémentaires de ce point de vue avant d'agir et de réduire son soutien à l'économie. Cela semble rassurer les marchés, qui ne 'pricent' pas pour l'heure l'hypothèse d'une inflation durablement haute.

Pour Powell, il reste beaucoup de chemin à faire sur le marché de l'emploi, qui est à 7,5 millions de postes de son niveau pré-pandémique, les difficultés affectant particulièrement les travailleurs à bas salaires et les minorités. Le taux de participation à la force de travail reste en outre déprimé, note Powell.

L'indice US des prix à la production pour le mois de juin a progressé de 1% en comparaison du mois antérieur selon le rapport dévoilé hier, alors que le consensus des économistes était de 0,5%. En glissement annuel, l'indice des prix à la progression s'envole de 7,3% contre 6,8% de consensus. Hors alimentaire et énergie, le PPI américain s'est apprécié de 1% en comparaison du mois de mai, deux fois plus que prévu. Il augmente de 5,6% en comparaison de l'an dernier, contre 5,1% de consensus.

Les chiffres de l'inflation américaine publiés mardi sont ressortis également préoccupants : Ainsi, l'indice US des prix à la consommation du mois de juin a grimpé de 0,9% en comparaison du mois antérieur, bien plus que prévu puisque le consensus était de +0,5%. L'indicateur ajusté, hors alimentaire et énergie, a lui aussi progressé de 0,9% par rapport au mois précédent, contre 0,4% de consensus. Le CPI monte donc de 5,4% en glissement annuel, contre 4,9% de consensus. Le CPI ajusté, hors éléments volatils, augmente de 4,5% par rapport à l'an dernier, contre 4% de consensus... Ainsi, les prix à la consommation aux Etats-Unis ont affiché là leur plus forte hausse en 13 ans !

Le Livre Beige de la Fed, résumé des conditions économiques récentes (de fin mai à début juillet) par région, publié hier soir, a fait ressortir notamment un rebond du tourisme américain après l'impact de la pandémie... Le Livre beige traduit une poursuite de la reprise économique américaine et de forts gains en termes d'emploi, mais aussi une indéniable progression des prix. La reprise économique, "modérée à robuste", se renforce, mais les États-Unis font donc aussi face à d'importantes pénuries et une inflation croissante. De nombreuses entreprises auraient du mal à recruter, tandis que des millions d'Américains demeurent pourtant sans emploi. Les compagnies rencontreraient plus généralement des difficultés à faire face à la reprise très forte de la demande.

Sur les devises, l'euro campe sur les 1,18/$. Le bitcoin revient à 31.730$.

VALEURS EN HAUSSE

Carmat (+6,7%). Le concepteur et développeur du coeur artificiel total le plus avancé au monde a annoncé la première implantation de son coeur artificiel bioprothétique, Aeson, aux États-Unis dans le cadre de l'étude de faisabilité (EFS). La procédure d'implantation a été réalisée par une équipe dirigée par le Dr Jacob N. Schroder et le Dr Carmelo A. Milano, chirurgiens cardiaques de Duke University Hospital à Durham (Caroline du Nord). L'établissement est considéré comme l'un des meilleurs des États-Unis pour la qualité de ses soins et sa recherche de pointe, notamment en cardiologie et en chirurgie cardiaque. C'est le premier hôpital américain à implanter Aeson dans le cadre de l'EFS. Trois autres centres américains sont entièrement formés et sélectionnent actuellement les patients pour l'étude.

Synergie : +3,7% avec Latecoere, Medincell et Abivax

Devoteam : +2,6% suivi de Manitou (+2,2%)

LDC : +2% avec Lysogène, Eramet

Vallourec : +1,4% suivi de Sartorius et de Covivio

Robertet : +1% avec Eutelsat

VALEURS EN BAISSE

AB Science retombe de 12% suivi de Ose Immuno (-7%) et de Europacorp (-6%)

SMCP : -5% avec Rallye, SergeFerrari

Guillemot : -4% avec Atari, CGG et Showroomprivé (-3,5%)

Claranova : -3% suivi de Elior, Nokia, Klepierre, ADP, TF1, Aramis, Haulotte

Atos (-3%) alors que les notes de brokers se succèdent dans la foulée du dernier avertissement sur les comptes. Hier, c'était au tour de Morgan Stanley de couper sa cible sur le groupe de services informatiques de 72 à 38 euros avec un avis à 'pondération en ligne'.

Solutions30 : -2,5% avec Eurazeo, Trigano, AKKA

Renault : -2% avec M6, Essilor et Figeac Aero

TotalEnergies (-1,3%) a fait état ce jour d'une marge sur coûts variables de raffinage en Europe logée à 10,2$ la tonne pour le deuxième trimestre 2021, contre 5,3$ la tonne sur le premier trimestre 2021 et 4,6$ au quatrième trimestre 2020. La marge était de 14,3$ la tonne au second trimestre 2020. Cet indicateur représente la marge moyenne sur coûts variables réalisée par le raffinage de TotalEnergies en Europe, égale à la différence entre les ventes de produits raffinés réalisées par le raffinage européen de TotalEnergies et les achats de pétrole brut avec les coûts variables associés, divisée par les quantités raffinées en tonnes. Ces données sont issues du reporting de TotalEnergies et ne sont pas auditées. Le prix du Brent ressort à 69$ le baril au second trimestre 2021, contre 61,1$ un trimestre plus tôt et 29,6$ un an avant. Le prix moyen de vente liquides a été de 62,9$ par baril au second trimestre, contre 4,43$/Mbtu pour le gaz et 6,59$ pour le GNL.

Accor perd 1,3% dans un marché toujours préoccupé par la propagation des variants du coronavirus. Deutsche Bank, qui vient de relever sa recommandation de 'conserver' à 'acheter' avec un cours-cible de 36,7 euros, ne parvient donc pas à réveiller le dossier.