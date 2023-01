Clôture Paris : le CAC40 de retour au-dessus des 6.900 points !

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La hausse a repris le dessus ce mercredi et a porté à nouveau le CAC40 au-dessus des 6.900 points, en hausse de 0,8% à 6.924 points en clôture. Le secteur du luxe et l'automobile ont confirmé notamment un excellent début d'année... Les marchés gardent en point de mire la publication, demain, de l'indice des prix à la consommation en décembre aux Etats-Unis, qui devrait confirmer un rythme de l'inflation plus mesuré.

En attendant, Jerome Powell, qui s'exprimait hier dans le cadre du symposium annuel de la Banque de Suède est resté sur la réserve, affirmant que la Fed "devait se concentrer sur ses objectifs"... En revanche, le grand timonier de la banque centrale US a indiqué qu'il ne commenterait pas les perspectives américaines actuelles, économiques ou monétaires. J. Powell a simplement déclaré que la Fed était toujours "fermement déterminée à réduire l'inflation, même si les hausses des taux d'intérêt pourraient alimenter un retour de bâton politique". J. Powell a souligné que la stabilité des prix restait la base d'une économie saine et fournissait au public des bénéfices incommensurables avec le temps... "Mais restaurer la stabilité des prix lorsque l'inflation est élevée peut demander des mesures qui ne sont pas populaires à court terme, alors que nous remontons les taux", a ajouté Powell.

L'euro campe au-dessus des 1,07/$, tandis que le pétrole remonte sur les 82$ le baril de brent.

VALEURS EN HAUSSE

Orpea remonte encore de 14% suivi de Lumibird (+11%) et Abionyx

Navya : +10% avec Mauna Kea (+9%) avec Crit

Equasens : +7% avec Innate

Atos reprend 6,1% malgré l'information selon laquelle Thales ne fera pas d'offre pour prendre une part dans Evidian, future entité séparée d'Atos, a déclaré mardi à Reuters une porte-parole du groupe de défense.

SES Imagotag : +5% en compagnie de S30, Remy Cointreau, Vantiva, Derichebourg, JC-Decaux

Dans le secteur du luxe, Kering progresse aussi de 3,6%.

LVMH évolue au plus haut historique en Bourse avec un titre qui avance de 2,1%. Bernard Arnault a encore renforcé l'emprise familiale à la tête du groupe de luxe avec la nomination de sa fille Delphine comme PDG de Christian Dior Couture. Delphine Arnault, 47 ans, était directrice générale adjointe de Louis Vuitton depuis 2013 et avait auparavant travaillé de nombreuses années pour Dior. Sa nomination à la tête de Christian Dior Couture intervient après celle récente de son frère Antoine Arnault, fils aîné de Bernard Arnault, au poste de directeur général de Christian Dior SE, la holding de contrôle du géant du luxe français. Le géant du luxe a également fait part de la nomination de Pietro Beccari, qui dirigeait Christian Dior Couture depuis 2018, au poste de PDG de Louis Vuitton en remplacement de Michael Burke.

Renault poursuit son très bon début d'année en bourse avec un titre qui prend encore 1,9% en ce milieu de semaine. Avec un gain de plus de 18% depuis le premier janvier, le constructeur automobile affiche la meilleure performance du CAC40 sur la période. Le titre a intégré la liste des grandes capitalisations européennes favorites d'Oddo BHF pour le premier semestre. L'analyste se dit "beaucoup plus" optimiste que le consensus sur la capacité de Renault à faire croître ses résultats et à améliorer ses performances financières malgré un environnement économique potentiellement moins favorable. Le broker est également optimiste quant au potentiel de la nouvelle organisation "disruptive" de Renault et sur les relations "plus pragmatiques" que le constructeur devrait entretenir avec Nissan à l'avenir.

Dassault Systèmes gagne 1,7%. HSBC est passé à l'achat avec une cible ajustée de 40 à 42 euros.

VALEURS EN BAISSE

Eurofins Scientific recule de 5%. La Deutsche Bank est passée à 'vendre' avec un objectif de cours réduit de 80 à 58 euros.

Boiron recule de 5% avec Verallia (-4%) et Assystem

CGG : -3,5% avec AB Science, Scor, Bastide, Esso

M6 : -2% avec OVH, Thales, Seb

Dassault Aviation : -1,5% suivi de Bic, Coface, Vicat, Sodexo, FDJ, SG

Airbus (-1%) a livré un total brut de 663 appareils en 2022, avant un ajustement lié aux sanctions contre la Russie, conservant son titre de "premier constructeur d'avions au monde". Le groupe aéronautique a ainsi déclaré avoir livré 663 appareils, pour un total net de 661, après avoir tenu compte des deux avions destinés à Aeroflot précédemment visés par les sanctions occidentales contre la Russie. Airbus a obtenu 1.078 commandes en 2022, soit un total net de 820 après déduction des annulations. Le mois dernier, Airbus avait renoncé à ses prévisions d'"environ 700" livraisons pour l'année, après avoir déjà abaissé l'objectif d'"environ 720" avions en raison de problèmes de chaîne d'approvisionnement...