Clôture Paris : le CAC40 corrige de 4,75% !

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Un nouveau variant du coronavirus détecté notamment en Afrique du Sud est venu semer la panique sur les marchés financiers ce vendredi. Le "B.1.1.529" a provoqué un véritable vent de panique dès ce matin, d'abord en Asie puis sur les places européennes et américaines. En Europe, divers pays, dont la France, ont aussitôt renforcé leurs mesures sanitaires et accéléré le déploiement de la campagne de vaccination de rappel... Ce soir, le CAC40 chute finalement de 4,75% à 6.739 pts dans un marché très actif.

Dans ce contexte de grande nervosité, les 'valeurs Covid' ont été à nouveau plébiscitées à l'image d'Eurofins Scientific et de bioMerieux. A l'inverse, les acteurs du tourisme, du transport et des loisirs ont été fortement chahutés. Quant au pétrole il rechute de 10% à moins de 74$ le brent.

La cote américaine est aussi orientée en forte baisse ce vendredi de plus de 2%, tandis que l'indice dollar abandonne 0,6% face à un panier de devises. Le bitcoin décroche aussi de 10% sur 24 heures, à 54.400$ environ.

ECO ET DEVISES

L'Organisation mondiale de la santé a convoqué ce vendredi une réunion d'urgence pour discuter du nouveau variant du Covid-19, B.1.1.529, détecté en Afrique du Sud et au Botswana et qui semble se propager plus rapidement qu'on ne le pensait à l'origine. L'Afrique du Sud a signalé 2 465 nouveaux cas jeudi, contre moins de 900 deux jours plus tôt, et le nouveau variant représente 75% des génomes testés. Selon le scientifique en chef de l'OMS, le B.1.1.529 présente "plusieurs mutations inquiétantes dans la protéine Spike". Le ministre britannique de la Santé, Sajid Javid, a averti que les vaccins pourraient être moins efficaces contre le variant. Les autorités britanniques ont décidé d'interdire les vols en provenance d'Afrique du Sud et des pays voisins...

Olivier Véran a indiqué de son côté que la France suspendait les arrivées en provenance d'Afrique australe en raison du nouveau variant, surtout signalé en Afrique du Sud. La suspension est valable au moins 48 heures. Les personnes récemment revenues d'Afrique australe doivent quant à elles se faire tester. Olivier Véran affirme que le nouveau variant n'a pas encore été diagnostiqué en France...

VALEURS EN HAUSSE

Novacyt s'envole de 28%. À la suite de l'annonce du 2 novembre, le test PCR en temps réel genesig COVID-19 de la société a été approuvé au Royaume-Uni. Le test est le premier test de Novacyt à être ajouté au registre CTDA et la société va maintenant travailler à la reprise de la vente du produit au Royaume-Uni. Le test de Novacyt a été lancé le 31 janvier 2020 et a été l'un des premiers tests au monde disponibles sur le marché pour le COVID-19. À ce jour, le test genesig COVID-19, qui cible le gène ORF1ab, continue de pouvoir détecter tous les variants et mutations connus de COVID 19, avec plus de 4,5 millions de séquences analysées, comme le documente le dernier rapport hebdomadaire de surveillance bioinformatique de Novacyt.

Orapi (+13%), Valneva (+9%), Eurofins Scientific (+8%), bioMerieux (+5%) et Sartorius Stedim (+7%) occupent logiquement les premières places du palmarès. Les 'valeurs Covid', soit les groupes actifs dans la fabrication de tests et/ou liés à la production de vaccins, sont à nouveau recherchées...

Showroomprivé : +7% avec Ramsay (+5%)

Nacon : +3% suivi de Lumibird, Séché (+2%)

Ubisoft : +1% avec LNA

VALEURS EN BAISSE

Air France KLM (-10%), Accor (-9%), Airbus (-12%), Safran (-11%), Klepierre (-10%) ou encore Groupe ADP (-9%) chutent très lourdement... La découverte d'un nouveau variant du coronavirus, dont les mutations "très inhabituelles" selon les scientifiques pourraient lui permettre d'échapper à la réponse immunitaire déclenchée par une vaccination, provoque de lourds dégagements sur les valeurs du tourisme, du transport et des loisirs, sans oublier les foncières. La Commission européenne va proposer d'activer une procédure d'urgence afin de bloquer les liaisons aériennes avec la région du sud de l'Afrique, a annoncé la présidente de l'exécutif européen, Ursula von der Leyen.

Eramet chute aussi de 11% avec Elior

Vinci : -8% suivi de Sodexo, Navya

Kering : -7% avec Faurecia, Atari, Michelin, Renault

Elis : -6,5% suivi de SG, Stellantis, CGG

BNP Paribas : -6% avec TotalEnergies (-6%). Le marché pétrolier n'échappe pas au fort regain d'aversion au risque dans les salles de marché.

Valeo : -6% suivi de Saint-Gobain, Vallourec, LVMH.