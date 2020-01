Clôture Paris : le CAC40 corrige de 2,68%

Clôture Paris : le CAC40 corrige de 2,68%









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Prononcée dès l'ouverture, la baisse s'est amplifie sur les marchés boursiers européens au fil de la journée. A Paris, le CAC40 perd finalement 2,68%, de retour sous les 5.900 points, à 5.863 pts. L'Asie avait donné le ton ce matin avec un fort recul des indices boursiers à Tokyo après un week-end où les contaminations du coronavirus chinois se sont accélérées à travers le monde...

Wall Street est aussi orienté en forte baisse ce lundi soir. La première capitalisation boursière au monde, Apple, très exposée en Chine, abandonne pratiquement 3%... Les secteurs les plus exposés, le tourisme et le luxe notamment, souffrent ce jour sur la place américaine.

ECO ET DEVISES

Alors que le Premier ministre chinois Li Keqiang se rend à Wuhan, épicentre de l'épidémie du nouveau coronavirus, les autorités locales ont décrété trois jours supplémentaires fériés afin de limiter les risques de contagion... Le virus aurait ainsi contaminé déjà près de 3.000 personnes en Chine et provoqué plus de 80 décès selon les données officielles. La National Health Commission locale a confirmé l'accélération. A l'international, plus d'une dizaine de pays sont désormais touchés. L'OMS vient de rectifier un peu le tir en corrigeant à "élevée" sa désignation du risque de menace à l'international, contre "modérée" auparavant...

Les marchés avaient justement été rassurés la semaine dernière par la décision de l'Organisation mondiale de la santé de ne pas déclarer pour l'heure d'urgence sanitaire internationale. Désormais, les marchés financiers doutent de la capacité de la Chine a contenir le virus. L'impact économique de cette crise sanitaire risque par ailleurs d'affecter l'expansion mondiale. Dans un tel contexte, l'aversion au risque domine, d'autant que les bourses mondiales et en particulier la cote américaine étaient logées au plus haut...

Selon le rapport gouvernemental du jour aux États-Unis, les ventes de logements neufs du mois de décembre 2019 sont ressorties au nombre de 694.000, contre un consensus de place de 728.000 et un niveau révisé en baisse à 697.000 pour le mois de novembre 2019. La précédente estimation de novembre était de 719.000.

L'indice manufacturier de la Fed de Dallas pour le mois de janvier 2020, qui vient lui aussi d'être annoncé, est ressorti à -0,2, contre un consensus de place de -3,1 (indice d'activité générale) et une lecture de -3,2 un mois avant. Cet indice se rapproche donc de l'équilibre, signalant une relative stabilité de l'activité manufacturière de la région en janvier 2020.

La semaine boursière sera par ailleurs marquée aux États-Unis par la réunion de la Fed, qui se tient demain et mercredi et devrait se solder par un statu quo sur le taux des fonds fédéraux. Le communiqué monétaire de la Fed sera révélé mercredi soir à 20 heures, suivi de la conférence de presse de Jerome Powell, président de la digne institution, à 20h30. Selon l'outil FedWatch du CME Group, le taux des fed funds devrait rester inchangé entre 1,50 et 1,75% le 29 janvier (probabilité actuelle de 89,5%). La probabilité d'un relèvement de taux d'un quart de point, entre 1,75 et 2%, est assez minime à 10,5% selon FedWatch.

Ailleurs, l'indice Ifo allemand s'est affaibli de manière inattendue en janvier, à 95,9 contre un consensus de 97 et un niveau antérieur de 96,3. L'indice des anticipations a décroché à 92,9, contre 95 de consensus et 93,8 pour la lecture précédente. Le gouvernement allemand a tout de même relevé sa prévision de croissance économique pour cette année à 1,1% contre 1% auparavant, a appris Reuters, de sources proches de la question.

De ce côté-ci du Rhin, le nombre de demandeurs d'emploi en "catégorie A" a reculé de 1,7% au quatrième trimestre 2019 en France métropolitaine, soit une baisse de 3,1% sur un an, selon les données publiées lundi par le ministère du Travail (Dares). Le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle Emploi a ainsi reculé de 55.700, à 3.308.800 millions de personnes.

Au cours des trois derniers mois, la baisse est particulièrement sensible chez les moins de 25 ans (-2,2%). Elle est en revanche plus timide pour les demandeurs d'emploi âgés de 50 ans et plus (-0,9%).

L'euro revient à 1,1020/$, tandis que le pétrole retombe à 59$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

Showroomprivé : +4,6% suivi de Transgene (+2,5%)

Chargeurs : +1,5% sur une acquisition stratégique aux Etats-Unis, suivi par Interparfums, Chargeurs, Synergie

Ipsen reprend modestement 1% après avoir décroché de 23,4% en clôture vendredi suite à l'annonce de la suspension de l'administration du traitement aux patients recrutés dans l'étude globale de phase III (PVO-1A-301) destinée à évaluer l'efficacité et la sécurité du palovarotène chez les patients atteints de fibrodysplasie ossifiante progressive ainsi que dans les études d'extension de phase II en cours. Ipsen est actuellement en train d'estimer l'impact financier de ces récents développements, notamment sur ses perspectives financières 2022, et les mettra à jour dans le cadre de la publication de ses résultats annuels pour 2019 en février prochain.

Bic : inchangé avec EDF, Iliad, M6, Engie et Sodexo

VALEURS EN BAISSE

Adocia : -9% avec EOS (-7,7%) et Amoeba, suivi de Poxel

STM rend 5,7%, rattrapé par des prises de bénéfices. Le titre s'était encore distingué la semaine dernière, au plus haut depuis 2002.

Air France décroche aussi 5,5%. Le syndicat des tour-opérateurs français (Seto), qui regroupe qui l'essentiel des tour-opérateurs français, a recommandé l'arrêt des voyages organisés vers la Chine, du fait de l'épidémie de coronavirus.

Lagardere : -5% suivi de Gl Events, Onxeo, L'Oreal

Mersen : -4,5% avec Mersen, Airbus, Valeo, TechnipFMC, Nexans,

Seb recule de 4%, victime d'une dégradation de la firme HSBC, qui vient de passer d'un avis d'achat à une recommandation à 'conserver'. L'intermédiaire abaisse par ailleurs de 179 à 150 euros son objectif de cours. Parmi les spécialistes recensés par Bloomberg, huit sont à l'achat et six à conserver (ou conseils équivalents). Aucun avis vendeur n'est à déplorer. L'objectif moyen à 12 mois se situe à 157,9 euros.

Le contexte pèse aussi sur le secteur hôtelier avec AccorHotels en baisse de 3,5%.

Parmi les plus fortes baisses du CAC40 Kering perd 3,5% avec LVMH. Le secteur du luxe est directement impacté par la baisse des flux touristiques, en particulier de la clientèle asiatique.

Vallourec : -3,5% avec Pernod Ricard, Bouygues, Eramet,

Renault cède encore 3,2%, en repli pour la cinquième séance consécutive. 'Neutre' sur le dossier, UBS ne voit pas la rentabilité de Renault dans le segment automobile rebondir à court terme en raison du manque de nouveaux produits et des coûts de mise en conformité aux nouvelles normes d'émissions de CO2. En conséquence, le courtier réduit nettement ses estimations de résultats et n'anticipe pas de retour à un FCF positif avant 2023. UBS ne conseille toutefois pas de 'vendre' l'action alors que l'analyste ne prévoit pas de rupture de l'alliance avec Nissan dans les 12 prochains mois et pense que le cours de l'action reflète actuellement des résultats trop pessimistes. Néanmoins, il ne voit aucun catalyseur positif clair à court terme : le nouveau DG (dont le nom se fait attendre) ne présentera probablement pas son plan stratégique avant l'été... L'objectif est réduit de 50 à 38 euros.