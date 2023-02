Clôture Paris : le CAC40 corrige de 1,34%

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Une nette correction s'est imposée ce lundi sur les marchés financiers avec un CAC40 en recul de 1,34% à 7.137 points en clôture. Vendredi, rappelons que l'indice principal de la bourse de Paris était monté jusqu'à 7.234 points et n'était plus alors qu'à 150 points de ses plus hauts historiques de janvier 2022 à 7.385 points. Après une semaine dominée par les décisions de politique monétaire et la publication d'indicateurs macroéconomiques sur la conjoncture et l'inflation, celle qui s'ouvre sera marquée essentiellement par une nouvelle salve de résultats de sociétés, avec notamment des banques européennes en vedette, ainsi que par une nouvelle intervention de J. Powell demain, le patron de la Fed...

Le regain de tension géopolitique entre les Etats-Unis et la Chine a pesé sur la tendance du jour sur fond d'affaire d'espionnage, alors que le pétrole poursuit sa décrue, de retour sur les 80$ le brent. L'euro campe sur les 1,07/$ entre banques.

VALEURS EN HAUSSE

Rothschild & Co s'envole logiquement de 16% après que Concordia, holding de la famille Rothschild et premier actionnaire de la banque, eut annoncé son intention de sortir le titre de la cote. Concordia compte lancer une offre publique d'achat simplifiée au prix unitaire de 48 euros par action, dividendes attachés, puis demander la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire. Ce prix de 48 euros par action, dividendes attachés, refléterait une prime de 19% par rapport au dernier cours du 3 février.

Abionyx : +4,5% avec Derichebourg, Balyo etTeract

Neoen : +3% suivi de Vantiva et de Vilmorin (+2%)

Deezer : +1,5% avec Inventiva, Stedim, Ose, Genfit, Mersen, Claranova, Transgene

Renault (+0,2%). Nissan et Renault ont détaillé ce matin leur accord de restructuration de l'alliance. Nissan et Renault Group détiendraient une participation croisée de 15 %, avec une obligation de conservation, ainsi qu'une obligation de plafonnement de leurs participations. Renault Group transférerait 28,4% des actions Nissan dans une fiducie française, où les droits de vote seront " neutralisés " pour la plupart des décisions.

VALEURS EN BAISSE

Orpea qui a chuté la semaine dernière de 60%, recule encore de 17%.

Erytech : -8% avec Solutions 30

Believe : -6% avec McPhy

LNA Santé : -5% avec Guillemot, Genomic

Akwel : -4% avec CGG, LFE, Atos

Prises de bénéfices sur les acteurs du luxe :Kering perd 3,5%, LVMH (-2%) et Hermès reculent de 2% avec Dior.

Nacon : -3% avec SoiTec, Antin, Rallye, Seb, Faurecia

TFF : -2,8% avec Scor, Lisi, Plastic Omnium

Publicis cède 3%. Le titre bénéficie cependant de plusieurs relèvements d'objectifs de cours. HSBC a relevé son objectif de 77 à 92 euros ('achat'), Goldman Sachs de 70,4 à 80,7 euros ('neutre') et Bernstein de 71,9 à 82 euros ('surperformer').

Chargeurs : -2,5% suivi de Bureau Veritas, BigBen, Trigano, Remy Cointreau