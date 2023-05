Clôture Paris : le CAC40 corrige avec le luxe !

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 a perdu 1,33% ce mardi, de retour sous la zone des 7.400 points à 7.379 points. La tendance négative s'est amplifiée avec des prises de bénéfices dans le secteur du luxe dont la pondération reste très forte dans l'indice de la bourse de Paris. Les analystes de la Deutsche Bank s'attendent en particulier à ce que les investisseurs deviennent plus sélectifs à l'avenir, ajoutant que le secteur est "encombré, tout en affichant des valorisations élevées". De quoi refroidir l'ambiance !

Les investisseurs surveillent par ailleurs toujours la question du plafond de la dette américaine... Le président américain Joe Biden et le "speaker" de la Chambre des représentants Kevin McCarthy ont eu lundi une réunion jugée "productive", mais ne sont toujours pas parvenus à un accord sur le relèvement du plafond de la dette des Etats-Unis. Le 1er juin, la première économie mondiale se retrouvera en défaut de paiement sans relèvement de ce plafond... Les deux camps ont continué de souffler le chaud et le froid cet après-midi, en particulier sur la question des relèvements d'impôts.

L'euro revient sous les 1,08/$ ce soir, tandis que le pétrole pointe à 77$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

Valbiotis gagne 20%. La société a annoncé que son étude clinique internationale de Phase II/III REVERSE-IT menée sur 636 patients prédiabétiques et diabétiques de type 2 non traités (stade précoce), randomisée et contrôlée contre placebo, confirme l'efficacité de sa substance active TOTUM 63 sur le critère de réduction de la glycémie à jeun à 2 et 3 prises par jour. Ces résultats positifs déclenchent un paiement forfaitaire de 4 millions de francs suisses de la part de Nestlé Health Science dans le cadre du partenariat global stratégique.

Bonduelle gagne 5%. Le groupe a annoncé la nomination de Xavier Unkovic à la direction générale. Cette nomination prendra effet le 1er juin 2023. Xavier Unkovic a occupé des fonctions de direction générale aux Etats Unis pendant 23 ans, au sein du Groupe Mars puis de l'entreprise Amy's kitchen qu'il a redressée et développée.

Société Générale gagne 4%. C'est aujourd'hui à l'issue de l'Assemblée Générale que Slawomir Krupa devait prendre la direction générale de la banque. Autour du Directeur général, l'équipe de direction renouvelée et renforcée serait constituée de deux Directeurs généraux délégués et d'un Comité exécutif nouvellement créé à compter du 24 mai 2023. La nouvelle équipe présentera la nouvelle feuille de route stratégique du groupe au troisième trimestre 2023 avec comme objectif une amélioration structurelle des performances opérationnelles et de la rentabilité du groupe bancaire.

CGG : +4% avec M&P, Valneva, SergeFerrari (+3,5%)

LFE : +3% suivi de Linedata, Inventiva, Voltalia

Ubisoft : +2% avec Argan, Klepierre, TotalEnergies, Atos, Esso, Carmila

VALEURS EN BAISSE

Hermès cède 6,5%, LVMH abandonne 5,5% avec Dior et Kering recule de 3%. Les analystes de la Deutsche Bank s'attendent à ce que les investisseurs deviennent plus sélectifs à l'avenir, ajoutant que le secteur est encombré, tout en affichant des valorisations élevées... Ils voient la prime du secteur par rapport au marché à des niveaux "historiquement élevés", principalement en raison de l'expansion des multiples depuis le début de l'année. Le rebond robuste de la demande intérieure en Chine et la croissance résiliente en Europe ont été les principaux moteurs de la croissance des ventes cette année, mais le ralentissement de l'activité aux États-Unis est jugé "préoccupant"...

Bastide : -4% avec Gl Events, Dassault Aviation (-3,5%) BigBen

Vivendi recule de 3,5%, plombé par l'annonce d'une cession de titres par Vincent Bolloré. Dans un document transmis à l'AMF, on a appris que le dirigeant, via la Compagnie de Cornouaille, avait cédé la semaine passée 1,46 million d'actions à un prix unitaire de 9,5708 euros. Une opération à première vue surprenante dans la mesure où le marché parie depuis de longs mois sur une montée au capital de Bolloré dans Vivendi.

Thales : -2,5% suivi de Showroomprivé, P&V, SergeFerrari

Ipsen : -2% avec Neurones, Interparfums

Airbus cède 1,5%. La Lufthansa apprécie l'A350 d'Airbus. Le groupe allemand va acquérir quatre A350-900 long-courriers supplémentaires auprès de Deucalion Aviation Limited. Les appareils seront livrés cette année. Lufthansa exploite actuellement 21 Airbus A350-900 et a commandé cinq autres A350-900 et dix A350-1000 en mars dernier. Au total, la Lufthansa a passé une commande ferme pour 38 avions, ce qui en fait le troisième plus gros client mondial de l'A350.

Air Liquide : -1,5% avec Alstom, L'Oréal, Rexel, BioMerieux, Schneider, Air France, Groupe Crit, TechnipEnergies