Clôture Paris : le CAC40 consolide (un peu)

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Légère baisse de la bourse de Paris ce jeudi après avoir flirté hier avec ses sommets historiques. Le CAC40 recule de 0,39% de retour à 7.316 points en clôture. La grande fermeté de l'euro, de retour sur les 1,09/$, commence à peser sur les groupes industriels exportateurs, tandis que le pétrole confirme son regain de forme à 85$ le brent après la réduction surprise de la production de l'OPEP.

Par ailleurs, aux Etats-Unis, le marché est soutenu par l'annonce d'une baisse plus forte qu'anticipée des réserves de brut outre-Atlantique la semaine passée. D'après le Département américain à l'Énergie, les stocks domestiques de brut, hors réserve stratégique, ont reculé de 3,7 millions de barils sur la semaine close au 31 mars, à 470 millions de barils. Le consensus tablait sur une baisse de 2,3 mb. Les stocks d'essence ont eux diminué de 4,1 mb et ceux de produits distillés ont baissé de 3,6 millions de barils...

VALEURS EN HAUSSE

Sodexo bondit de plus de 11% à plus de 100 euros. Il faut dire que la société contrôlée par la famille Bellon a dévoilé de solides comptes semestriels, relevé son objectif de croissance annuelle et annoncé la prochaine scission de son activité Benefits & Rewards Services (BRS), très attendue par les opérateurs. La société, qui avait abandonné en mai dernier un projet de vente d'une participation minoritaire dans BRS, a indiqué prévoir scinder et coter BRS en distribuant des actions de l'entreprise aux actionnaires de Sodexo.

Abyvax : +8,6% avec Balyo (+7%)

Stedim : +5% avec Nanobiotix, Aramis (+4%) et Transgene

Fermentalg : +3,5% suivi de Medincell

Orange : +2,5% avec Gensight, Mauna Kea, Edenred, Essilor, Sanofi

GTT : +1,5% suivi de Carmila

Vinci remonte de 1%. Parmi les derniers avis de brokers, Morgan Stanley a ajusté la mire sur le dossier de 140 à 141 euros avec un avis à 'surpondérer'.

Hermès progresse de 0,8% à 1.909 euros et atteint un nouveau sommet historique.

TotalEnergies prolonge sa hausse de 0,7% à 57 euros après une belle avancée pour le groupe en Irak. Grâce aux discussions de ces derniers mois, en particulier à quatre reprises entre le Premier Ministre Al-Soudani et le PDG Patrick Pouyanné, le gouvernement irakien et le géant français ont confirmé l'ensemble des termes du Development & Production Contract signé en 2021 et défini conjointement les conditions et les assurances mutuelles nécessaires pour avancer sur le projet GGIP (Gas Growth Integrated Project). Le gouvernement irakien et TotalEnergies se sont mis d'accord sur une participation de 30% de la Basrah Oil Company (BOC) dans le projet GGIP. Par ailleurs, en accord avec le gouvernement irakien, TotalEnergies a invité QatarEnergy à prendre une participation de 25% dans ce projet. Le consortium sera ainsi composé de TotalEnergies (45%), Basrah Oil Company (30%) et QatarEnergy (25%).

Solutions30 (+0,5%) bénéficie d'n contrat avec Community Fibre, fournisseur d'accès à Internet basé à Londres, visant dans un premier temps à raccorder plus de 200.000 foyers londoniens au réseau de Community Fibre, et qui impliquera d'autres projets dans un second temps.

VALEURS EN BAISSE

Nexans chute de 7%, plombé par la vente de titres d'un de ses principaux actionnaires. Invexans Limited a placé 4,2 millions d'actions au prix de 80 euros pièce, matérialisant une décote de 9,6% sur le cours de clôture du câblier de mardi soir. Selon un document déposé auprès de l'autorité chilienne de réglementation des valeurs mobilières, le placement est réalisé via la constitution accélérée d'un livre d'ordres auprès d'investisseurs institutionnels. A la suite de cette opération, Invexans ne devrait plus détenir que 19,2% du groupe français. Invexans a annoncé que l'objectif principal de ce placement est d'ajuster sa position dans Nexans, dont la valeur a augmenté de manière significative ces dernières années, et de diversifier son portefeuille d'investissements.

Faurecia redonne aussi 7% avec Rexel

Inventiva : -6% suivi deCasino,Orpea

McPhy : -4,5% suivi de Legrand, Saint-Gobain

Renault : -4% avec OVH, STM, Téléperformance

Schneider : -3,5% avec SoiTec, SergeFerrari, Esso, Mersen, Valeo, Kering, Argan, Chargeurs

Atos : recule de 2,5% avec CGG, Accor, Michelin, Virbac, Vallourec, Arkema

BNP Paribas reperd 1%, alors que la secousse observée dans le secteur bancaire le mois dernier s'éloigne. Les analystes refont en attendant le point sur le dossier BNP, à l'image de JP Morgan qui a ajusté sa cible de 68 à 69 euros en restant 'neutre'. Société Générale reperd aussi 0,6%.

Technip Energies cède 0,3%, malgré l'annonce d'un contrat dont le montant n'a pas été révélé, mais qui est jugé "significatif" par le groupe, soit entre 50 et 250 millions d'euros de chiffre d'affaires, auprès de Shaanxi LNG Reserves & Logistics Co. Ltd. pour le projet " Xi'An LNG Emergency Reserve & Peak Regulation " d'une capacité de 3 millions de mètres cubes par jour, en Chine. Le contrat porte sur la conception du procédé, l'ingénierie d'avant-projet détaillée, ainsi que sur la fourniture d'équipements clés pour un seul train de GNL de 0,8 MTPA.