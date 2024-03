Clôture Paris : le CAC40 confirme un nouveau record au-dessus des 8.000 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Pas de pause pour le CAC40 qui a maintenu son cap au-dessus des 8.000 points, un niveau franchi hier pour la première fois de l'histoire. L'indice de la bourse de Paris grappille encore 0,15% à 8.028 points ce vendredi, nouveau record pour une clôture.

La Banque centrale européenne a ouvert hier la porte à une première baisse des taux en juin, ce qui a propulsé le CAC40 sur ces nouveaux records. Wall Street consolide de son côté sur ses niveaux records, la bonne tenue des marchés américains étant quand même modérée par de légères prises de bénéfices sur le titre Nvidia qui n'a pas réussi à atteindre les 1.000 EUR. Les derniers chiffres de l'emploi américain qui viennent d'être annoncés sont assez peu lisibles, avec des créations d'emploi pour février supérieures aux attentes, mais une révision en forte baisse pour le mois de janvier et un taux de chômage en augmentation.

L'once d'or en dollars s'est appréciée jusqu'à 2.185$ ce vendredi, franchissant un nouveau record pour la quatrième journée consécutive. L'once d'or avait débuté lundi à 2.083$. L'or aura progressé de presque 5% en une semaine, phénomène plutôt rare pour cette catégorie d'actif "refuge" en dehors d'épisodes de crise.

Cotation...

VALEURS EN HAUSSE

* Accor (+1% à 39,8 euros) va réintégrer le CAC40 à compter du lundi 18 mars à la place d'Alstom (-0,5%).

* STEF (+10% à 137,2 euros) a dégagé en 2023 un résultat opérationnel courant de 247,3 ME, en hausse de 6,1% par rapport à 2022 hors les activités de La Méridionale. Le résultat net part du groupe passe de 146,4 ME en 2022 à 191,6 ME en 2023. STEF poursuit sa politique de dividende à hauteur d'un tiers de ses résultats, ce qui représente une distribution de 5,10 euros par action (4 euros l'an dernier), soumise au vote de l'Assemblée générale du 25 avril 2024. Oddo BHF a remonté sa cible sur Stef de 136 à 150 euros ('surperformer').

* Rubis (+7% à 27,1 euros) a confirmé pour 2023 une très forte progression du Résultat Brut d'Exploitation à 798 millions d'euros (+19% par rapport à 2022) et du Résultat Opérationnel Courant à 621 ME (+22%). Le Résultat net (part du Groupe) est à un niveau record de 354 ME, +8% ajusté malgré les effets de change négatifs pour 105 ME. Au vu de ces résultats opérationnels et financiers et de la solidité du bilan de l'exercice 2023, la Gérance propose une nouvelle augmentation du dividende par action à 1,98 euros (+3% par rapport à 2022).

* EssilorLuxottica (+1% à 205,4 euros) et la firme italienne Dolce & Gabbana ont annoncé le renouvellement anticipé de leur accord de licence pour la conception, la production et la distribution mondiale de montures de prescription et de lunettes de soleil pour la marque Dolce & Gabbana. L'accord existant, qui avait pris effet le 1er janvier 2020 et dont le terme était le 31 décembre 2029, a été renouvelé et remplacé par un nouvel accord d'une durée de 16 ans, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2039.

VALEURS EN BAISSE

* Plus forte baisse du CAC40, Vivendi cède 2,3% à 10 euros. Le groupe a fait état d'un chiffre d'affaires en hausse en 2023, porté notamment par le rachat de Lagardère, finalisé à la fin de l'année, ainsi que les performances du Groupe Canal+ et de Havas. Le résultat opérationnel ajusté est ressorti à 934 millions d'euros, en progression de +7,5% (+11,7% à taux de change et périmètre constants). Vivendi prévoit la distribution d'un dividende ordinaire identique à celui versé l'an dernier. Son montant sera de 0,25 euro par action au titre de 2023. Par ailleurs, Vivendi poursuit l'étude de faisabilité du projet de scission. "L'étude de faisabilité du projet de scission de la société en quatre entités cotées en Bourse, annoncé en décembre dernier, se poursuit. Ce projet, s'il se réalisait, serait créateur de valeur pour toutes les parties prenantes du Groupe et permettrait de constituer des pure players indépendants dotés des moyens humains et de l'agilité financière nécessaires, à même de mener leur propre trajectoire de croissance dans un contexte international marqué par de nombreuses opportunités d'investissement", a indiqué Yannick Bolloré, Président du Conseil de surveillance.

* Euroapi retombe de 6% à 3,4 euros. Kepler Cheuvreux a dégradé le titre du fabricant de principes actifs pharmaceutiques (API) à 'conserver' en visant 3,5 euros.

* Ubisoft recule de 3,5% à 19,4 euros, le titre de l'éditeur de jeux-vidéo aligne une quinzième séance consécutive dans le rouge, la plus longue série baissière de son histoire. Pendant que le CAC40 évolue sur des plus hauts historiques, le groupe de la famille Guillemot porte ses pertes depuis le début de l'année à près de 15%. La pression vendeuse du jour peut être reliée à l'annonce, par Euronext, de la prochaine sortie du titre du CAC Next 20 et du CAC Large 60 à la suite de sa révision trimestrielle des indices.

* Believe cède 2,6% à 15,88 euros. Le Consortium formé par EQT, TCV, et Denis Ladegaillerie a répondu à Warner Music Group au lendemain de l'officialisation de la manifestation d'intérêt du géant américain pour Believe. Le Consortium insiste sur la nature de la transaction qu'il a initiée à 15 euros, qui est ferme, entièrement financée et reste uniquement conditionnée à l'obtention des autorisations des autorités de la concurrence, que le Consortium est confiant d'obtenir dans les meilleurs délais. Le Consortium rappelle qu'il a signé des accords fermes avec des actionnaires représentant 71,92% du capital de Believe.