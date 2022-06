Clôture Paris : le CAC40 coince sous les 6.500 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La bourse de Paris qui tentait une percée au-dessus des 6.500 points en matinée, est finalement retombée dans l'après-midi pour terminer en repli de 0,23% à 6.485 points. Il faut dire que Wall Street qui avait rebondi hier rechute déjà après l'avertissement lancé par Elon Musk à propos des risques qui planent sur l'économie mondiales et des statistiques économiques interprétées diversement par les analystes, tandis que le pétrole continue de grimper, de retour sur les 120$ le baril de brent.

ECO ET DEVISES

Les créations de postes non-agricoles aux États-Unis pour le mois de mai 2022 sont ressorties au nombre de 390.000, largement supérieures au consensus qui se situait à 323.000. Le taux de chômage s'est établi à 3,6% selon le Département au Travail, contre 3,5% de consensus et 3,6% un mois avant. Les créations de postes dans le privé sont ressorties au nombre de 333.000, contre 302.000 de consensus. Le salaire horaire moyen a augmenté de 0,3% par rapport au mois précédent, contre 0,4% de consensus. Ce salaire grimpe de 5,2% sur un an. Le taux de participation à la force de travail s'est affiché à 62,3%.

Les créations d'emplois non-agricoles pour le mois d'avril ont été révisées par ailleurs en hausse à 436.000, contre 428.000 précédemment évalué.

Les responsables de la Fed ont pour certains repoussé l'idée d'une "pause" de septembre initialement évoquée par Raphael Bostic, qui a lui-même précisé cette semaine que ses commentaires n'étaient pas destinés à signaler un 'Fed put'... Brainard a d'ailleurs indiqué hier qu'il n'y avait pas de motif à ce stade pour envisager une pause en septembre dans le relèvement des taux, alors que l'inflation demeure bien trop élevée.

A l'approche de la prochaine réunion de politique monétaire de la Fed, prévue les 14 et 15 juin, les marchés continuent donc de spéculer sur l'ampleur et la durée du cycle de resserrement monétaire, que la banque centrale américaine a entamé pour lutter contre l'envolée de l'inflation. Les investisseurs craignent qu'une politique trop agressive ne fasse basculer l'économie américaine en récession... d'autant que le pétrole reste haut perché sur les 120$ le brent. L'euro campe sur les 1,07/$ entre banques.

VALEURS EN HAUSSE

Gensight : +12% avec Prodways (+5%)

Innate Pharma bondit de 4,5%, soutenu par les dernières annonces... La société marseillaise a indiqué qu'IPH5201, son anticorps monoclonal dirigé contre CD39, développé en partenariat avec AstraZeneca, avancera en essai clinique de Phase 2 dans les cancers du poumon. Dans ce cadre, la biotech recevra un paiement d'étape de 5 millions de dollars de la part du géant suédo-britannique, et sera responsable de la conduite de l'étude. AstraZeneca et Innate partageront les coûts de l'étude et AstraZeneca fournira les produits testés nécessaires pour mener l'essai clinique.

Genfit : +4% avec Assystem, Euroapi et Synergie (+3,5%)

Groupe Crit : +3% avec Vilmorin, Mercialys, Waga, Valneva, Altarea

Cegedim : +2,5% avec Cie des Alpes, Nacon, LNA, EDF

Ateme : +2% avec CGG

Aperam gagne 1,9%. A la suite des bruits de couloir faisant état d'un intérêt d'Aperam pour Acerinox, le groupe scindé d'ArcelorMittal en 2011 confirme avoir entamé des négociations avec la firme espagnole : "Aperam confirme que des discussions très préliminaires avec Acerinox concernant une éventuelle transaction qui pourrait aboutir à un regroupement des deux entreprises ont été engagées récemment. Ces discussions n'en sont qu'à leur début et aucun accord n'a été conclu quant à l'étendue, la structure ou les termes d'une éventuelle transaction. Il n'y a aucune certitude qu'un tel accord sera conclu ou, le cas échéant, à quelles conditions. Aperam informera le marché, conformément à ses obligations légales, dès qu'il sera tenue de le faire".

Veolia : +1,5% avec Vetoquinol, GTT, Klepierre, Sword

Neurones : +1% avec Icade, Scor, DBV, FDJ, Manitou

Carrefour (+0,4%) a les moyens de ses ambitions et ne travaille plus sur quoi que ce soit en matière de M&A depuis quelques mois maintenant. Tels sont les propos, repris par 'Bloomberg', du PDG du distributeur, Alexandre Bompard, lors de l'assemblée générale de Carrefour. Certains épiciers en France ne sont plus performants, a également souligné le dirigeant, en faisant sans doute référence à l'envolée de la plupart des coûts.

VALEURS EN BAISSE

Faurecia (-7%) a lancé une augmentation de capital de 705 millions d'euros, consécutive à l'acquisition de l'équipementier automobile Hella donnant naissance à Forvia. L'opération annoncée ce vendredi doit refinancer partiellement l'acquisition de Hella en permettant de rembourser une partie du crédit-relais en place. Faurecia mettra en vente du 9 au 17 juin, 3 actions nouvelles pour 10 existantes au prix unitaire de 15,5 euros par action nouvelle, avec maintien du DPS.

Catana : -6% avec Balyo (-5%) et LFE avec Plastic Omnium

Showroomprivé : -4% avec Valeo (-3,5%) suivi de Virbac, Stellantis (-3%)

Aramis : -2,8% suivi de Robertet, Groupe Gorgé

Akwel : -2,5% avec Nexity, M&P

Orpea : -2% avec Wavestone, Safran, Ubisoft, Casino, Renault

Saint-Gobain redonne 0,9% après sa vive progression d'hier. Revenant sur les dernières annonces du géant des matériaux de construction, Oddo BHF ('surperformer') explique que le groupe continue de surprendre positivement et pourtant, indépendamment du cycle, ce semestre record découle encore de la bonne gestion du tandem managériale. D'abord, au niveau d'une politique de prix proactive, ayant permis d'anticiper les coûts pour sans doute bénéficier d'un différentiel prix/coûts positif sur le semestre. Ensuite, au niveau des couvertures, le groupe présente un " hedging best in class " derrière Wienerberger et Holcim sur 2022.