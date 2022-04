Clôture Paris : le CAC40 chute encore de 2%

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 s'est de nouveau enfoncé ce lundi en chutant de 2,01% à 6.449 points en clôture. Wall Street reste sous haute pression sur les trois principaux indices américains, alors que les taux longs continuent de se tendre sur fond de résurgence de l'inflation qui se confirme jour après jour.

Ce matin, l'indice CSI 300 chinois a chuté de quasiment 5%, alors que le confinement de plusieurs grandes villes face à l'explosion des infections au Covid 19 renforce à nouveau la crainte d'une forte diminution de la demande. Cela se ressent en particulier sur les valeurs du luxe qui reculent nettement. Cela entraîne aussi un recul des cours du pétrole avec notamment un baril de brent de retour sous les 100 dollars (-4,5%) à 99,60$.

ECO ET DEVISES

Les derniers propos offensifs du président de la Fed, Jerome Powell, ont particulièrement marqué l'esprit des investisseurs. Le dirigeant a indiqué qu'une hausse des taux directeurs d'un demi-point est "sur la table" pour la réunion de mai, et a laissé entendre que d'autres hausses de même ampleur pourraient suivre rapidement afin de juguler l'inflation. Les marchés à terme attribuent désormais à 97,6% la probabilité d'une hausse d'un demi-point du taux des "fed funds" en mai, puis à 85% un tour de vis majeur de trois quarts de point en juin, suivi d'une nouvelle hausse d'un demi-point en juillet, ce qui porterait le taux à 2,00%-2,25% dès la fin juillet, selon l'outil FedWatch de CME Group.

Sur le forex, l'euro perd encore 0,75% face au dollar, à 1,07$, au plus bas niveau depuis mars 2020. Plus globalement, l'indice du dollar gagne 0,5% pour s'élever à 101,7 points face à un panier de devises de référence, des niveaux inconnus depuis mars 2020. Toujours sur le marché des changes, la Banque populaire de Chine vient d'annoncer un assouplissement de ses exigences en matière de réserves de changes dans le but de ralentir la dépréciation du yuan. A partir du 15 mai, le taux de réserves obligatoires de changes que les banques doivent détenir à la banque centrale sera abaissé de 100 points de base, le ramenant de 9% à 8%, afin "d'améliorer la capacité des institutions financières à utiliser les fonds en devises".

VALEURS EN HAUSSE

Erytech Pharma flambe de 31%. La biotech est dopée par l'annonce de la cession de son site de production américain à Catalent. Cette vente de l'usine de production de thérapies cellulaires d'échelle commerciale située à Princeton, New Jersey, va rapporter 44,5 millions de dollars au groupe français. Les parties ont également conclu un accord d'approvisionnement à long terme, en vertu duquel Catalent fabriquera le produit candidat principal d'Erytech, eryaspase (GRASPA), pour un approvisionnement clinique et commercial aux États-Unis.

Deuxième séance consécutive de nette progression pour Ubisoft (+9,5%). 'Bloomberg News' est à l'origine de ce nouvel accès de fièvre alors que l'agence a révélé avant le week-end que le groupe de la famille Guillemot était dans le viseur de plusieurs sociétés d'investissement, Blackstone et KKR & Co en tête. "Ubisoft, qui est à l'origine de la franchise "Assassin's Creed", n'a entamé aucune négociation sérieuse avec des acquéreurs potentiels, et il n'est pas clair si son principal actionnaire est disposé à conclure un accord", ont précisé les sources de l'agence. Ubisoft a indiqué à 'Bloomberg' qu'il avait construit un portefeuille solide et qu'il est idéalement positionné pour capitaliser sur les opportunités émergentes dans un contexte de croissance rapide du secteur. La société a refusé de commenter tout intérêt de rachat. La récente acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft alimente les spéculations dans le secteur et notamment concernant Ubisoft, perçu comme la cible 'idéale' dans l'industrie. Les rumeurs autour du groupe français vont d'ailleurs bon train depuis plusieurs mois.

Showroomprivé : +6% avec Voltalia, Medincell

Abivax : +5% avec Plastivaloire

EDF : +3,5% avec Rallye, Verimatrix, Parrot, SWORD

LafargeHolcim : +2,5% avec Linedata, Casino, TF1 et Nacon (+2%)

Danone : +1,5% avec Bic, Tarkett, Quadient, Bouygues, Colas, Virbac

VALEURS EN BAISSE

Le distributeur de matériel médical Euromedis (-21%) a connu un second semestre 2021 marqué par un fort ralentissement de l'activité. Son chiffre d'affaires s'est établi à seulement 40 ME contre 71,9 ME sur le premier semestre, soit un chiffre d'affaires total de 111,9 ME pour l'exercice 2021 contre 193,4 ME en 2020. L'EBITDA consolidé du second semestre 2021 ressort à -4,1 ME contre 10,5 ME au premier semestre 2021 pour s'établir à 6,4 ME pour l'exercice 2021 (33,5 ME en 2020). Le résultat net part du groupe ressort quant à lui à 2,3 ME pour l'exercice 2021 contre 22,7 ME en 2020.

Valneva décroche de 16%, alors que la biotech nantaise a reçu une nouvelle liste de questions de la part de l'Agence européenne des médicaments (EMA) au sujet de son candidat vaccin contre le Covid-19. Le comité des médicaments à usage humain de l'EMA réclame notamment des nouvelles données et des justifications supplémentaires d'une autorisation conditionnelle de mise sur le marché, a précisé Valneva, qui entend répondre à ces questions "dans les prochains jours". Si le CHMP accepte les éléments envoyés par Valneva, la Société pourrait obtenir une autorisation de mise sur le marché conditionnelle au cours de ce trimestre.

Les nouvelles craintes de ralentissement de la demande en Chine se répercutent en particulier sur ArcelorMittal qui recule de 8,8%% et sur les acteurs du luxe avec Kering, Hermès, Dior et LVMH en baisse de plus de 3,5 à 4,5%.

Dans le secteur pétrolier, TotalEnergies n'est pas épargné (-4%) pendant que CGG et M&P cèdent 5%, suivi de Technip Energies qui retombe de 6% et de Vallourec qui abandonne 8%.

Engie : -4% avec Rexel, Atari

Beneteau : -3% suivi de Verallia avec Safran (-2,5%) et Séché