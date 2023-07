Clôture Paris : le CAC40 chute de plus de 3%, de retour sous les 7.100 points

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Après déjà trois séances dans le rouge, le CAC40 a accéléré sa baisse jeudi soir, abandonnant 3,13%, de retour sous les 7.100 points à 7.082 points. Le secteur bancaire a accusé le coup, tandis que les taux se sont nettement tendus. Les rendements des emprunts d'Etat à 2 ans en Europe ont même renoué avec leur plus haut niveaux depuis la crise financière de 2008, poussés par les anticipations d'un resserrement monétaire prolongé...

La publication mercredi soir du compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale a montré que la plupart des responsables de la banque centrale s'attendaient à de nouvelles hausses de taux après la pause observée en juin. Cela a favorisé un mouvement de vente sur les obligations souveraines en Europe, notamment sur la partie courte qui est la plus sensible aux variations des taux d'intérêt.

Le taux des emprunts d'Etat allemands à deux ans a touché un pic à près de 3,40%, dépassant son précédent point haut atteint lors de la crise bancaire au mois de mars, pour établir un record depuis 15 ans. Record aussi pour le rendement des obligations souveraines françaises de même échéance, qui a grimpé de plus de 10 points de base et a touché un plus haut à près de 3,51%.

Hors de la zone euro, le taux des emprunts d'Etat britanniques à deux ans a grimpé jeudi jusqu'à 5,50%, soit son niveau le plus élevé depuis la crise financière de 2008. Ce rendement évoluait autour de 3,5% début 2023.

L'euro revient ce soir à 1,0870/$. Le pétrole campe sur les 75$ le brent.

VALEURbS EN HAUSSE

Adocia (+17,5%) a signé un accord d'exclusivité au profit de Sanofi sur M1Pram. Le paiement à Adocia de la somme de 10 millions d'euros confère à Sanofi un droit exclusif de négociation d'un partenariat mondial sur le produit. M1Pram est une combinaison innovante d'insuline et de pramlintide développée par Adocia qui vise à devenir l'insuline rapide de référence pour les personnes atteintes de diabète et d'obésité.

Rallye reprend 15% après sa chute d'hier, suivi de Cegedim en hausse de 5%

Vicat remonte de 2% avec G. Perrier et Casino (+1,5%)

VALEURS EN BAISSE

Teract retombe de près de 10% avec Linedata (-7%) et K&B

STM : -5% suivi de MdM et Showroomprivé

Gecina : -4,5% avec Hermès, Capgemini, Ubisoft

BNP Paribas perd 4,5%. Crédit Agricole et Société Générale reculent aussi d'un peu plus de 3%.

TotalEnergies : -4% suivi de SoiTec, Alstom, Téléperformance, Elior, Seb et Eramet

LVMH recule de 3,5% malgré Goldman Sachs qui a revalorisé le groupe de luxe de 920 à 970 euros ('achat'), suivi de Dior.

Safran cède 3,5% avec Bic, Air Liquide, Bouygues, Air France

Publicis cède 2% après avoir brievement pris plus de 5%. Un accès de fièvre à relier à une information de 'Challenges' qui évoque un potentiel intérêt de Bolloré. "Publicis s'envole sur des rumeurs de rachat évoquées dans un article de Challenges, même si l'information reste à prendre avec des pincettes", a indiqué à 'Reuters' Mikaël Jacoby, responsable du trading sur les actions européennes chez Oddo BHF Corporate & Markets. Dans un article intitulé "La vraie-fausse nouvelle vie de Vincent Bolloré", le magazine cite deux banquiers d'affaires qui expliquent que l'homme d'affaires pourrait "remettre le thème Publicis à l'étude" afin d'employer les quelques 17 milliards d'euros de liquidités du groupe Bolloré. Le projet avait été mis à l'étude à deux reprises et abandonné "pour des questions de ressources financières ou humaines", précise Challenges.