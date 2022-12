Clôture Paris : le CAC40 chute de plus de 3% après la BCE

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 a reperdu 3,09% ce jeudi, de retour à 6.523 points, sous le coup des déclarations des dirigeants des banques centrales américaine et européenne. Pour commencer, la Réserve fédérale US qui a annoncé une hausse d'un demi-point de son principal taux d'intérêt directeur mercredi soir a douché les espoirs d'une baisse des taux à l'horizon du second semestre 2023. De son côté, la BCE qui a aussi relevé ses taux de 0,5 point aujourd'hui, tandis que Christine Lagarde s'est montrée plus ferme que prévu dans son discours : Concernant la hausse des prix, la présidente de la BCE a expliqué que l'inflation avait reculé à 10% en novembre, principalement en raison du repli des prix de l'énergie, tandis que l'inflation des services a également légèrement diminué. Les goulots d'étranglement s'atténuent progressivement, même si leurs effets continuent de contribuer à l'inflation, faisant notamment monter les prix des biens. Il en va de même pour la levée des restrictions liées à la pandémie : tout en s'affaiblissant, l'effet de la demande refoulée continue de faire grimper les prix, en particulier dans le secteur des services. La dépréciation de l'euro cette année continue également de se répercuter sur les prix à la consommation...

La croissance des salaires se renforce, soutenue par des marchés du travail robustes et un certain rattrapage des salaires pour compenser les travailleurs en cas d'inflation élevée... Étant donné que ces facteurs devraient rester en place, les projections des services de l'Eurosystème prévoient une croissance des salaires à des taux bien supérieurs aux moyennes historiques et une hausse de l'inflation tout au long de la période de projection.

Globalement, les risques pesant sur les perspectives de croissance économique sont orientés à la baisse, en particulier à court terme, avec la guerre en Ukraine, des coûts de l'énergie et des aliments qui pourraient rester durablement plus élevés que prévu et un éventuel affaiblissement plus net que prévu de l'économie mondiale. A l'inverse, les risques pesant sur les perspectives d'inflation sont principalement orientés à la hausse...

Au final, si la BCE a décidé de ralentir le rythme de la hausse de ses taux d'intérêt, elle a souligné que le resserrement de sa politique devrait être prolongé et a annoncé qu'elle commencerait en mars à réduire les liquidités fournies au système financier, une arme supplémentaire dans sa lutte contre l'inflation.

Christine Lagarde se montre très "hawkish" !

La patronne de la BCE a ainsi souligné que les deux points principaux à retenir aujourd'hui étaient que non seulement la banque centrale augmentera encore ses taux d'intérêt, mais que les taux d'intérêt devront encore augmenter 'significativement' à un rythme soutenu pour atteindre des niveaux suffisamment restrictifs pour assurer un retour rapide de l'inflation à notre objectif de moyen terme de 2%.

"Nous avons plus de terrain à couvrir, nous avons plus de temps à parcourir et nous sommes dans un long match", a encore souligné C. Lagarde au sujet des futures hausses de taux, précisant qu' "une hausse significative à un rythme régulier" signifie que nous devrions nous attendre à augmenter à un rythme de "50 points de base pendant un certain temps". La dirigeante a ajouté que la BCE devait faire plus sur les taux que ce que le marché 'price' actuellement... Des propos clairement 'hawkish'...

En outre, la dirigeante précise bien que le Conseil ne peut pas se concentrer sur des lectures d'inflation mensuelles uniques. Même si le chiffre de décembre peut marquer un nouveau ralentissement des prix, il y a des raisons de croire que l'inflation de janvier et février sera à nouveau orientée à la hausse, car c'est à ce moment-là que la hausse des prix de l'énergie se répercuteront... De quoi faire tenir l'euro sur les 1,06/$ ce soir entre banques.

VALEURS EN HAUSSE

Carrefour reprend quand même 1,3% après avoir abandonné près de 4% hier.

Neurones monte de 1% avecNacon,Cie des Alpes,Dassault Aviation, GTT et Covivio

VALEURS EN BAISSE

Plastivaloire décroche de 11%, sanctionné après l'annonce de lourdes pertes annuelles malgré une activité en hausse. Sur l'exercice 2021-2022, l'équipementier automobile a essuyé un déficit net de 20,2 ME, contre une perte de 8,8 ME sur l'exercice antérieur, pour un chiffre d'affaires de 704,2 ME, en hausse de 4% malgré la persistance des périodes de stop & go en particulier au premier semestre.

Vantiva, Atos et AB Science chutent de 8%

Worldline, Cegedim et Valneva retombent de 6%

Le luxe pèse sur la tendance : Kering affiche la plus forte baisse du CAC40 (-5% sous les 500 euros), Hermès (-5%) et LVMH recule de 3,5%. La publication d'indicateurs de conjoncture pour le moins moroses en Chine a jeté un froid sur le compartiment alors que le pays vient de fortement alléger ses multiples restrictions mises en place pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Les ventes au détail ont notamment reculé de 5,9% le mois passé, la plus mauvaise performance depuis mai, lorsqu'un confinement était en vigueur à Shangaï. Les analystes anticipaient une baisse de 3,7%, contre un repli de 0,5% en octobre. La production industrielle a par ailleurs progressé de 2,2% en rythme annuel en novembre, contre un gain de 5% le mois précédent.

Faurecia : -5% avec STM, Schneider et Sopra

L'Oreal : -4,5% avec Korian, Essilor, Elior

Dassault Systemes : -4% suivi deCapgemini,Ubisoft et de Veolia

Saint-Gobain : -3,5% avecCasino,Imerys

Pernod Ricard cède 2,9% à 187,3 euros. Le Credit Suisse a pourtant rehaussé à 'surperformer' sa recommandation sur la valeur tout en remontant son objectif de 205 à 230 euros. Le broker met en avant une restructuration du portefeuille américain, une réduction potentielle des droits de douane sur le scotch indien et la réouverture de la Chine. Globalement, le courtier helvète s'attend à ce que le secteur des boissons fasse preuve de résilience (hausse des bénéfices) en 2023, une nouvelle année de fort pouvoir de fixation des prix et de hausse des volumes sur les marchés émergents (ME) compensant de nouveaux vents contraires sur les coûts des intrants et un environnement macroéconomique Europe/États-Unis plus faible...

TotalEnergies recule de 1,8% alors que le baril de pétrole retombe à 81 dollars le Brent. Exane BNP Paribas est repassé de 'surperformance' à 'neutre' sur TotalEnergies en ciblant un cours de 68 euros.

Sanofi cède 1,2%. La Commission européenne (CE) a approuvé l'extension de l'autorisation de mise sur le marché du Dupixent (dupilumab) dans l'Union européenne au traitement du prurigo nodulaire modéré à sévère de l'adulte candidat à un traitement systémique. Le prurigo nodulaire est une maladie dermatologique chronique et invalidante présentant une signature inflammatoire de type 2.

bioMerieux cède 2,5%. Oddo BHF a revalorisé le groupe de 95 à 106 euros ('neutre').