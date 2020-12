Clôture Paris : le CAC40 chute de 2,43%

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 a rechuté de 2,43% ce lundi à 5.393 pts, alors que la crise sanitaire internationale a jeté un nouveau trouble sur les marchés avec la confirmation durant le week-end de l'apparition d'une nouvelle souche du coronavirus en Grande-Bretagne et de sa présence dans d'autres pays comme l'Italie, les Pays-Bas, l'Afrique du Sud... et sans doute aussi la France selon Olivier Véran qui juge "probable" sa circulation. En conséquence, plus de 30 pays ont suspendu ces dernières heures les vols en provenance du Royaume-Uni pour éviter sa propagation. La France a ordonné la suspension des transports de personnes, y compris pour les transporteurs de marchandises, à compter de dimanche minuit et pour une durée de 48 heures... Attendu depuis maintenant plusieurs semaines, l'accord des parlementaires américains au sujet d'un nouveau plan de relance budgétaire de 900 Mds$, ne suffit donc pas à rééquilibrer la tendance. Les secteurs les plus sensibles à la crise sanitaire ont rechuté lourdement à commencer par le transport, l'aéronautique ou le pétrole...

ECO ET DEVISES

Dans le sillage des places européennes, le Dow Jones rend environ 1% ce soir.

La variante du Covid-19, qui serait jusqu'à 70% plus transmissible que 'l'originale', a donc forcé les grands pays européens à fermer leurs frontières avec le Royaume-Uni, ce qui complique encore une situation déjà chaotique à l'approche du Brexit pour les familles et les entreprises britanniques. Signe de ce regain d'inquiétude, le VIX, l'indice de volatilité du CBOE (l'indice de la peur') bondit de 29% à 27,6 points, après avoir atteint un peu plus tôt un plus haut depuis début novembre.

L'Agence européenne des médicaments (EMA) a donné cet après-midi son feu vert au dossier du candidat vaccin contre le coronavirus du laboratoire américain Pfizer et de son partenaire allemand BioNTech, avec la perspective de permettre aux vaccinations de débuter dans l'Union européenne dans moins d'une semaine.

Après cette décision positive, la Commission européenne devrait trancher à son tour d'ici ce soir sur le vaccin... "Maintenant, nous allons agir rapidement. Je m'attends à ce que la Commission européenne prenne une décision d'ici ce soir", a déclaré sur son compte twitter la présidente de la commission, Ursula von der Leyen.

Plusieurs pays du bloc communautaire parmi lesquels l'Allemagne, l'Autriche et l'Italie ont fait savoir qu'ils entendaient débuter les vaccinations à compter du 27 décembre, alors que le déploiement du vaccin a déjà débuté ce mois-ci en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis.

En France, la vaccination commencera également dimanche, a déclaré lundi le ministre de la Santé Olivier Véran.

Sur les devises, la parité euro/dollar revient à 1,22/$ ce soir. Le baril de Brent se négocie de retour sous les 50$.

VALEURS EN HAUSSE

Novacyt (+7%) a annoncé que suite à la découverte par le consortium scientifique britannique COVID-19 Genomics UK d'une nouvelle mutation du virus de la COVID-19, connue sous le nom de VUI-202012/01, le groupe a effectué une analyse détaillée des mutations de cette nouvelle souche et de toutes les souches de la COVID-19 qui ont été répertoriées, afin d'évaluer pleinement la fiabilité de ses tests de diagnostic existants. Les résultats de l'analyse in silico (à partir d'une simulation informatique) des mutations séquentielles montrent que le portefeuille de tests de diagnostic de la COVID-19 par réaction en chaîne par polymérase du Groupe, à un et deux gênes cibles, reste en mesure de détecter toutes les souches de la COVID-19 répertoriées avec le même niveau élevé de précision, y compris la souche VUI-202012/01.

Showroomprivé : +6% suivi de Manitou (+4%), SES Imagotag (+3%) AB Science et BioMerieux.

Solutions 30 (+2%). Unit-T, filiale à 70%, a remporté un contrat majeur avec Fluvius, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité et de gaz flamand. Ce contrat d'une durée de 4 ans, porte sur l'installation de 40% des 4,3 millions de compteurs intelligents que Fluvius entend remplacer. A travers ce contrat, Unit-T confirme son statut de leader des services multi-techniques de proximité en Belgique. Ce contrat va permettre à Unit-T d'accroître ses volumes annuels de plus de 30%.

Wavestone : +1,5% avec Stedim, Tikehau, Haulotte

VALEURS EN BAISSE

Vallourec : -6% avec Alten et Natixis

SMCP : -5% avec Covivo, Jacquet Metal, Plastivaloire, P&V, Balyo, Société Générale, Vinci, Poxel

TechnipFMC : -4,5% avec et CGG

GL Events (-4%) : le CCIB (Centre de Conventions International de Barcelone), site espagnol du réseau GL events Venues, a inauguré, au sein de ses murs, un nouvel espace de 420 mètres carrés permettant d'accueillir des événements virtuels et hybrides.

Technicolor : -4% avec Rallye, M&P, Burelle, Figeac Aero, Nexity

AXA : -3,5% suivi de Engie, Vicat, M6, Eramet

Mercialys : -3,3% avec d'autres foncières comme Unibail-Rodamco-Westfield (-4,7%) qui a annoncé avoir conclu plusieurs accords pour la vente d'immeubles de bureaux dans le quartier d'affaires de La Défense pour un montant net de 213 millions d'euros.