Clôture Paris : le CAC40 chute de 1,44%

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 qui avait commencé la séance en légère hausse cède au final 1,44%, de retour à 7.115 points. Après un début d'année en fanfare et trois séances lui ayant fait atteindre de nouveaux records historiques à presque 7.400 points, l'indice parisien reste en perte de vitesse dans l'attente de la saison des publications annuelles. Ce lundi, c'est Atos qui a envoyé un mauvais message avec un nouvel avertissement sur sa performance 2021. Le titre perd ce soir 16,8% !

ECO ET DEVISES

Isabel Schnabel, l'une des membres du directoire de la BCE, a déclaré ce week-end que la BCE pourrait réagir si la hausse des prix de l'énergie persistait, s'inscrivant ainsi dans le sillage du discours de la FED plus ferme comme on le sait depuis jeudi dernier... Le prochain grand rendez-vous pour les investisseurs est fixé à ce mercredi avec les statistiques mensuelles des prix à la consommation américains, dont la hausse en rythme annuel pourrait atteindre 7% selon le consensus Reuters. La semaine sera aussi animée par les auditions de Jerome Powell et Lael Brainard au Sénat avant le probable renouvellement de leur mandat à la tête de la Réserve fédérale...

VALEURS EN HAUSSE

Claranova : +6,7% suivi de Manitou (+5%) et de Parrot

Ose : +4,5% dopé par une recommandation de Degroof Petercam, à l'achat sur le dossier avec un objectif de cours de 15,52 euros. Ubisoft, Ramsay et Aures remonte de plus de 4%.

Mercialys : +3,5% avec Vetoquinol, Cegedim, Elis, Klepierre et Genfit

Trigano : +2,5% avec Alstom, Derichebourg (+1,8%)

Alstom (+1,8%) a décroché une nouvelle commande pour fournir à DB Regio 17 trains Coradia Stream de grande capacité, destinés au réseau Main-Weser en Allemagne. La mise en service est prévue le 15 décembre 2024.La mise en service est prévue le 15 décembre 2024. Alstom assemblera les trains sur son site de Salzgitter, en Allemagne.

Thales : +1,5% avec Innate, Icade, ADP, EDF (+1%) suivi de Air France KLM, Groupe Crit

VALEURS EN BAISSE

Atos plonge de près de 17%. Le groupe a émis un avertissement sur ses résultats annuels en raison principalement d'éléments qu'il juge non récurrents. Par rapport aux objectifs fixés en juillet dernier, le management a annoncé, au titre de l'exercice 2021, un chiffre d'affaires préliminaire de 10,8 milliards d'euros, en repli d'environ 2,4% à taux de change constants, une marge opérationnelle d'environ 4% et un flux de trésorerie disponible de l'ordre de -420 millions d'euros. Des résultats à confronter à la guidance précédente, soit des revenus stables, une marge opérationnelle de l'ordre de 6% et un flux de trésorerie disponible "positif".

Abivax : -8% suivi de Valneva (-7%) et de Sartorius (-6,5%) avec LFE

Antin : -5,5% avec SII, Vallourec, Wavestone, Worldline, BioMerieux

Hermès, qui restait sur deux séances de baisse marquée, perd encore 5%. Une pression vendeuse cette fois liée à une note d'UBS qui a dégradé le titre du groupe de luxe à 'neutre' malgré un objectif rehaussé de 1.475 à 1.610 euros.

Eurofins Scientific retombe de près de 5% ce lundi, alors que Jefferies a abaissé sa recommandation à "conserver" contre un avis à "acheter" auparavant. Le broker a malgré tout ajusté son objectif de cours de 92 à 100 euros.

Schneider : -5% suivi de S30, Groupe Gorgé

STM : -4% avec Transgene, Carrefour

L'Oreal : -3,5% avec Alten