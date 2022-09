Clôture Paris : le CAC40 cède 1,04%

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 a perdu 1,04% à 6.158 points en clôture, alignant une 3eme séance de recul consécutive. Les marchés monétaires intègrent désormais une probabilité de 81% d'un relèvement de 75 points de base des taux de la Fed et de 19% d'une hausse encore plus forte, de 100 points, le 21 septembre prochain, selon le baromètre en temps réel FedWatch. Les marchés demeurent donc pour l'heure fébriles, toujours inquiets de l'inflation proche des records en Europe et aux États-Unis, qui oblige la Fed à durcir encore sa politique...

Le pétrole recule ce soir de retour sur les 90$ le brent. L'euro campe à la parité face au dollar.

VALEURS EN HAUSSE

En hausse de 9%, Prodways se distingue au lendemain d'une publication de très bonne facture... La société spécialisée dans l'impression 3D industrielle a dégagé une profitabilité record sur la première moitié de l'année 2022 avec un EBITDA courant de 7,9 ME, en croissance de 75% sur un an. Cette amélioration est notamment liée au maintien d'une marge brute supérieure à 50%, témoignant d'après Prodways de la bonne exécution des opérations et de la maitrise des approvisionnements dans un contexte de tensions mondiales. Le résultat net part du groupe est passé dans le vert à hauteur de 3,5 ME.

Medincell : +8% avec Genomic (+6%)

LNA Santé grimpe de 5% après la publication des comptes semestriels.

BigBen : +4% avec Aramis et Aures

Lagardere : +3,5% avec Tikehau, Manitou (+3%)

Beneteau : +2,5% avec NHOA, Thermador, Elior et Coface

TF1 : +1,5% avec M6, Publicis, Imerys, Sanofi, SG, Orpea et IPSOS

VALEURS EN BAISSE

Hexaom chute de 7% avec Vallourec (-6,5%) avec le baril, suivi de Quadient (-5,5%)

Elis : -5% avec Genfit

Atos : -4,5% suivi de Navya

Dassault Systèmes recule de 4%. Oddo BHF a ajusté le curseur de 52 à 50 euros ('surperformer').

Hermès rend 4% avec Capgamini, Cegedim.

Remy Cointreau : -3,5% suivi de Chargeurs, McPhy, Essilor

Kering : -2,5% suivi de Séché, TotalEnergies, LVMH (-2%)