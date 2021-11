Clôture Paris : le CAC40 cède 0,85%

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 a aligné une quatrième séance de baisse consécutive ce mardi, en recul de 0,85%, de retour à 7.044 points en clôture. Les valeurs technologiques qui avaient le plus progressé ces derniers mois ont tout particulièrement subi des prises de bénéfices, tandis que la situation sanitaire continue de se dégrader rapidement en Europe...

Les cours du brut restent volatils, alors que Joe Biden a annoncé que les États-Unis allaient puiser dans leurs réserves stratégiques de pétrole. 50 millions de barils seront rendus disponibles afin d'enrayer la hausse des prix. La mesure a été prise de concert avec la Chine, l'Inde, la Corée du Sud, le Japon et le Royaume-Uni. Le brent remonte ce soir sur les 82$.

L'euro reste discuté à 1,1265/$, tandis que la reconduction de Jerome Powel à la tête de la Fed américaine hier a fait se tendre les taux d'intérêt des deux côtés de l'Atlantique...

VALEURS EN HAUSSE

Valneva rebondit de 6,5% après sa baisse d'hier.

Transgene (+5,5%) et NEC Corporation ont annoncé des premières données positives de TG4050, un vaccin thérapeutique individualisé ciblant les mutations tumorales propres à chaque patient (néoantigènes). Ces données démontrent l'immunogénicité du vaccin ainsi que les premiers signes d'activité clinique. Elles ont été générées dans le cadre de deux essais multicentriques de Phase I chez des patients atteints de cancer de l'ovaire et de cancer de la tête et du cou.

Delta Plus : +4% avec AB Science

Lisi : +3% suivi de Eutelsat et Alstom (+2%) avec Elior

SES : +2% suivi de Vallourec, Orpea, Believe

Haulotte : +1,8% avec Scor

Airbus reprend 1,5% avec ADP

Coface : +1% avec Danone, Vinci, Thales, TotalEnergies, Vicat et Korian

VALEURS EN BAISSE

Trigano chute de 10% au lendemain de son point annuel. Le spécialiste des véhicules de tourisme est durement sanctionné malgré l'annonce d'une envolée de ses profits. Les investisseurs se focalisent en fait sur la prudence du management sur le nouvel exercice puisque ce dernier a averti que la forte progression de la demande ne se traduira pas par une augmentation proportionnelle des ventes en raison des difficultés d'approvisionnement qui limiteront fortement la croissance du chiffre d'affaires au premier semestre et peut-être au-delà. Les difficultés les plus pénalisantes concernent l'insuffisance de la production de bases roulantes liée à la pénurie mondiale de semi-conducteurs. Trigano est ainsi contraint de ralentir voire d'arrêter plusieurs lignes de fabrication de camping-cars pendant plusieurs semaines. Ces décalages de production pourraient concerner un volume de l'ordre de 5.000 véhicules au premier semestre. Trigano met en oeuvre des programmes d'actions qui lui permettront d'augmenter sa production dès que la situation de pénuries sera résolue.

McPhy (-7%) et de Burelle avec Guillemot

XFab : -5% avec Atari, Nexans

Aubay : -4% avec 2CRSI, Boiron, STM

Dassault Systemes : -3,5% avec GTT et Ose

Bigben : -3% suivi de Essilor, Remy Cointreau

Capgemini abandonne 3%. Outre la baisse généralisée du compartiment technologique, la SSII fait également les frais d'une note d'Invest Securities qui a dégradé la valeur à 'neutre' avec une cible ajustée de 211 à 210 euros. Si la société a remarquablement résisté pendant la crise sanitaire avant de rebondir de façon non moins remarquable en 2021, la valorisation a été beaucoup plus vite que le relèvement des attentes et atteint aujourd'hui 17,6x en VE/EBITA NTM, +34% supérieure à la moyenne 5 ans (13,1x), alors même que les bases de comparaison vont devenir moins favorables et que la trajectoire du groupe devrait moins surprendre. Après une progression de +109% en absolu et de +68 points en relatif depuis le passage à l''achat' du broker en octobre 2020, le nouvel objectif ne permet plus de justifier d'un potentiel suffisant, souligne le courtier.

Interparfums : -2,5% avec Sopra, Cie des Alpes, Quadient