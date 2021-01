Clôture Paris : le CAC40 cède 0,2%

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Peu d'évolution sur le CAC40 ce mardi : l'indice parisien a terminé en baisse de 0,2% à 5.650 pts après avoir évolué entre 5.650 et 5.680 points tout au long de la séance. La période des publications annuelles n'en est qu'à son début mais va progressivement animer le marché. En attendant, la situation sanitaire qui reste inquiétante est toujours surveillée de près, tandis que la campagne de vaccination accélère un peu partout dans le monde...

ECO ET DEVISES

D'après le Département américain au Travail ce mardi, les ouvertures de postes aux USA pour le mois de novembre 2020 sont ressorties au nombre de 6,527 millions, contre 6,632 millions pour la lecture révisée du mois antérieur. Le consensus de marché était de 6,42 millions.

Alors que les marchés ont déjà 'pricé' en partie le nouveau plan de relance budgétaire de Joe Biden, qui se chiffrerait en 'milliers de milliards', et que la politique monétaire US demeure très accommodante à travers le monde, c'est la crise sanitaire qui concentre l'attention. Les chiffres des infections continuent de progresser dans le monde, l'Europe luttant pour contenir la propagation du variant britannique, et la Chine se trouvant confrontée à une nouvelle poussée des contaminations.

Du côté de la Fed, le débat concernant le 'tapering' (réduction des achats d'actifs) reste ouvert... Le président de la Fed de Dallas, Robert Kaplan, a estimé que la distribution et le déploiement des vaccins devraient permettre une forte croissance économique. Il anticipe une expansion de 5% de la première économie mondiale cette année assortie d'une chute du taux de chômage. Cela justifierait donc de considérer le tapering. Kaplan voit en effet au-delà des difficultés de court terme et se montre particulièrement confiant. Selon lui, le chômage pourrait retomber cette année entre 4,5% et 4,75%.

Mais tous les membres de la Fed n'anticipent pas des progrès aussi substantiels. Le président de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, s'est montré plus mesuré. Il souligne que la Fed devra observer des améliorations significatives en termes d'emploi et d'inflation avant de lancer une discussion sur le QE. Raphael Bostic de la Fed d'Atlanta ne voit quant à lui pas d'évolution de politique monétaire cette année, et il en faudrait encore beaucoup selon lui pour réétudier la politique de rachat d'actifs.

Le rendez-vous économique majeur de la semaine aux USA est attendu jeudi : Joe Biden présentera alors son plan économique face à la pandémie. Ce dernier a donc indiqué que ce plan représenterait des "milliers de milliards". De nouveaux 'chèques de relance' sont attendus, une extension des allocations chômage, des financements aux États et gouvernements locaux, ainsi qu'un soutien bien évidemment à la distribution de vaccins. Compte tenu du niveau très élevé du plan, certains espèrent par ailleurs des dépenses d'infrastructures. Biden a souligné la nécessité d'une action immédiate, tirant avantage des taux bas...

L'euro revient à 1,2160/$ entre banques. le pétrole monte à 56,50$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

Gensight : monte de 15% avec Showroomprivé

Valneva : +14,5%. Le groupe a confirmé être en discussions avancées avec la Commission Européenne pour la fourniture d'un maximum de 60 millions de doses de son candidat vaccin contre la Covid-19, VLA2001. VLA2001 est actuellement "le seul candidat vaccin à virus inactivé contre la Covid-19 en développement clinique en Europe", souligne le groupe. Le candidat vaccin de Valneva s'appuie sur une approche éprouvée et met à profit la plateforme de production que Valneva utilise pour son vaccin IXIARO, déjà autorisé pour une immunisation contre l'encéphalite japonaise par les autorités de santé américaine (FDA) et européenne (EMA). VLA2001 est entré en étude clinique de Phase 1/2 en décembre 2020 et Valneva prévoit de publier les premières données d'innocuité et d'immunogénicité en avril 2021. En fonction de l'analyse de ces données, Valneva sélectionnera la dose de vaccin optimale et lancera la seconde partie des essais de Phase 1/2. Sous réserve du succès du développement clinique, Valneva pourrait recevoir une autorisation initiale de mise sur le marché au second semestre 2021.

Balyo : +8% suivi de TechnipFMC, Faurecia (+7,5%) et

Transgene

Bigben : +5% suivi de Veloia (+4%) avec McPhy, Gorgé et Ose

Natixis : +3,5% avec ALD et Sword

Air France KLM : +3,5% suivi de Tarkett, Bolloré

Solutions 30 (+3,5%) a annoncé la signature d'un gros contrat de 210 millions d'euros avec TIM (Telecom Italia). Ce contrat sera opéré par une alliance conduite par Solutions 30 qui réalisera 60% des services. TIM (Telecom Italia) confie ainsi à Solutions 30 le déploiement de son réseau fibre dans le Piémont et la Vallée d'Aoste. Ce contrat, d'un montant de 210 ME sur 5 ans, s'inscrit dans le vaste projet de réseau unique de fibre optique en Italie.

Engie : +2,5% avec Valeo, Mersen, AKKA, Lagardere

Vallourec : +1,5% avec Atari, M6 et Elis

Renault gagne 1,5%. Le constructeur au losange a indiqué qu'il visait un redressement de sa rentabilité après avoir vu ses ventes mondiales trébucher de 21,3% en 2020 (2.949.849 unités) dans le contexte de la crise sanitaire, qui a tout particulièrement plombé l'activité commerciale au premier semestre. En comparaison, le marché automobile a régressé de 14,2%. En Europe, zone qui représente environ la moitié de l'activité commerciale, les ventes ont décliné de 25,8%. Dans le reste du monde, les ventes ont baissé de 16,5%, dont -45% au Brésil. Point positif, le groupe a doublé ses ventes de véhicules électriques en 2020 à 115.888 en Europe. Le groupe dit toutefois débuter l'année 2021 avec un niveau de commandes supérieur à celui de 2019, un niveau de stock en baisse et un positionnement de prix en hausse sur l'ensemble de la gamme.

Beneteau (+0,3%) Le plaisancier a bénéficié du soutien d'Oddo BHF qui a rehaussé sa recommandation à 'neutre' tout en portant son objectif de 7 à 11 euros. Le broker évoque des tendances actuelles rassurantes tandis que les réseaux de distribution sains et la stratégie mise en oeuvre accréditent le plan de développement à horizon 2025 (le groupe pourrait même être en avance d'un an).

VALEURS EN BAISSE

Eramet plonge de 8%, les investisseurs s'inquiétant du sort de la 'Société Le Nickel' (SNL). Malgré des avancées majeures au niveau du plan de sauvetage de la filiale d'Eramet, cette dernière se trouve dans une situation critique début 2021 dans un contexte sociétal très perturbé. Eramet explique que l'entreprise est la victime collatérale d'un conflit local, lié à la situation de Vale Nouvelle-Calédonie, dont elle n'est pas partie prenante. La SLN est contrainte d'ajuster au jour le jour ses activités minières et métallurgiques en fonction des perturbations sur mines qui affectent également le chargement des navires de minerai. Cette marche très dégradée met en danger les fours de l'usine et pèse financièrement sur l'entreprise. Dans ce contexte, la SLN qui est actuellement en procédure de mandat ad hoc, va solliciter dans les prochains jours une procédure de conciliation auprès du président du Tribunal de Commerce mixte de Nouméa. La société ne peut exclure, en cas de dégradation de sa situation, l'ouverture d'une procédure collective qui pourrait intervenir dans les prochaines semaines...

Fermentalg : -5% avec Catana et P&V (-4%) suivi de Lysogène

Edenred : -3% avec Nexans, Cie de Alpes

EDF : -2% suivi de Tessi, Figeac

Séché : -1,5% avec L'Oreal, Somfy, Iliad, SES et LVMH (1%)