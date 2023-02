Clôture Paris : le CAC40 campe proche des 7.100 points avant la Fed

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 est remonté jusqu'à 7.110 points ce matin pour terminer à 7.077 points, en repli symbolique de 0,07%. Hier, le marché a bouclé le mois de janvier sur un gain de +9,40%, alignant 18 hausses lors des 23 séances que comportait le premier mois de l'année.

Les investisseurs guettent plus que jamais les annonces de la Fed attendues ce soir... La quasi-totalité parient sur une modération des hausses de taux, avec un relèvement d'un quart de point. Comme d'habitude, ce sera surtout le ton du discours du patron de la banque centrale US qui donnera le "la"...

Dans la zone euro, selon la première estimation d'Eurostat, le taux d'inflation annuel a été estimé à 8,5% en janvier, contre 9,2% en décembre, et 8,9% de consensus. S'agissant des principales composantes de l'inflation, l'énergie devrait connaître le taux annuel le plus élevé en janvier (17,2%, comparé à 25,5% en décembre), suivie de l'alimentation, alcool & tabac (14,1%, contre 13,8% en décembre), des biens industriels hors énergie (6,9% vs 6,4% en décembre) et des services (4,2%, vs 4,4% en décembre). En séquentiel, les prix reculeraient de 0,4%. L'inflation annuelle 'core', qui exclut les éléments les plus volatils, se maintiendrait en revanche au plus haut historique à 5,2%. L'euro grimpe ce soir sur les 1,09/$. Le pétrole revient sous les 85$ le brent après l'annonce de stocks US plus importants que prévu.

VALEURS EN HAUSSE

Eramet bondit de 14%. Le groupe minier a été dopé par une note d'Oddo BHF qui a relevé à 'surperformer' son opinion sur la valeur tout en remontant son cours cible de 86 à 141 euros. Le parcours boursier d'Eramet a été jusqu'à présent mitigé à cause d'un mix d'activités tourné vers les métaux traditionnels (principalement manganèse et nickel de classe 2) et les difficultés opérationnelles de certaines filiales, explique l'analyste.

Transgène : +7% dans un marché actif

Teract (+6%). Retour de la spéculation autour de Casino... A en croire les sources de 'Bloomberg', le propriétaire de Monoprix et Géant pourrait combiner ses activités de vente au détail en France avec Teract, le groupe de distribution alternative de Moez-Alexandre Zouari soutenu par Xavier Niel. Casino, qui pèse environ 1,2 milliard d'euros en Bourse, chercherait à obtenir une participation majoritaire dans l'entreprise combinée avec Teract, elle-même valorisée près de 450 ME...

Bonduelle : +4% après ses comptes bien reçus

Derichebourg gagne 3,3%. Après 3 mois d'activité à fin décembre 2022, le chiffre d'affaires du groupe Derichebourg progresse de +12,4% par rapport à l'an passé. Il s'établit à 1,078 milliard d'euros. Il intègre la contribution des centres de recyclage du groupe Ecore. L'Ebitda courant à fin décembre 2022 s'établit à 85,9 ME, chiffre légèrement inférieur à celui de l'an passé (90,1 ME). Comme déjà annoncé lors de la publication des résultats annuels, les premiers mois de l'exercice sont marqués dans l'activité Services à l'Environnement par des volumes de ventes freinés par les prix de l'énergie élevés et par les anticipations économiques prudentes. Les prix de vente moyens des ferrailles et des métaux non-ferreux sont inférieurs à ceux de l'an passé : -12% et -14% respectivement mais les marges unitaires se sont maintenues à des niveaux satisfaisants.

Getlink : +3% avec Imerys, Lisi, ALD, Ramsay, Cegedim

Renault reprend 3%. Barclays a ajusté sa cible sur Renault de 32 à 34 euros ('sous-pondérer').

Publicis : +2,5% suivi de STM, Balyo, X-Fab

Seb : +2% avec CGG, Nexans, Aubay

Plastic Omnium gagne 1,5%. TP ICAP Midcap est repassé à l'achat en visant 21 euros.

Ipsos : +1,5% avec Bic, Saint-Gobain, Bouygues, Remy Cointreau, Alten

VALEURS EN BAISSE

Volatilité extrême sur Orpea après l'annonce d'un accord de principe sur le plan de restructuration financière de l'exploitant de maisons de retraite. Le titre a perdu jusqu'à 33% dans les premiers échanges avant de repasser dans le vert puis de céder à nouveau 22% en clôture. Après d'intenses négociations, la firme a trouvé un accord avec, d'une part, un groupement d'investisseurs français de long terme mené par la Caisse des dépôts et consignations et, d'autre part, des créanciers détenant environ 50% de la dette non sécurisée de la société. Le plan prévoit un apport de fonds propres en numéraire à hauteur de 1,55 milliard d'euros ainsi que la conversion en capital de l'intégralité des dettes financières non sécurisées portées par Orpea, correspondant à une diminution de l'endettement brut du groupe d'environ 3,8 milliards d'euros.

A l'issue des opérations, le groupement mené par la CDC et qui comprend également la MAIF, CNP Assurances et la MACSF (Mutuelle d'assurance du corps de santé français), détiendrait environ 50,2% du capital de la société, devenant son actionnaire majoritaire. Le groupement s'engage par ailleurs à ne pas déposer d'offre publique sur les titres d'Orpea au cours des cinq années suivant la transaction. Si les actionnaires existants décident de ne pas participer aux augmentations de capital, ils ne détiendraient qu'environ 0,4% du capital de la société, a précisé Orpea, et les créanciers financiers non sécurisés environ 49,4%. "C'est un désastre pour tous les investisseurs et une leçon sur le fait qu'on ne peut pas faire des profits excessifs sur les ressources publiques et au détriment des clients fragiles", a déclaré à 'Reuters' Yi Zhong, analyste chez AlphaValue. Selon elle, la prise de contrôle de la CDC signifie qu'il n'y aura "aucun espoir de retour à une forte rentabilité ou pour la reprise des dividendes, au moins à moyen-terme". "L'échec de l'histoire commerciale d'Orpea nous rappelle l'inquiétude concernant la viabilité de toutes les maisons de retraite", a-t-elle ajouté...

Pierre & Vacances : -5% suivi de Guillemot (-3%) et de DBV

Argan : -2% avec Ose et Scor

TotalEnergies cède 1,7%. Le groupe a mis en service une centrale solaire d'une capacité de 51 mégawatts au Japon. La centrale, reliée au réseau de distribution d'électricité, fournira son électricité à Chubu Electric Power Miraiz Co, filiale de la société régionale de services publics, par le biais d'un contrat d'achat d'électricité sur une période de plus de 17 ans.

Korian : -1,7% avec L'Oreal, Kering, Sodexo, Esso, BigBen

Hermès : -1% avec Sanofi, Bastide, Dior