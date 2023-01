Clôture Paris : le CAC40 campe au-dessus des 7.000 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 s'installe au-dessus des 7.000 points en bourse, avec un gain de 0,28% à 7.043 points en clôture, ce qui donne toujours un gain de plus de 8% de hausse depuis le début du mois de janvier. Notons que Wall Street sera fermé ce lundi pour célébrer le jour de Martin Luther King Jr.

La semaine qui s'ouvre sera marquée par les discours de plusieurs banquiers centraux au Forum économique mondial de Davos. Au moins neuf membres de la Fed devraient s'y exprimer... Et d'un point de vue microéconomique, les publications de résultats se poursuivront, avec Netflix et Morgan Stanley en point de mire... Même si les résultats au quatrième trimestre de JPMorgan et Bank of America ont dépassé vendredi les attentes, leurs patrons ont jeté un froid sur les marchés en évoquant le risque de récession.

Du côté des taux directeurs de la zone euro, selon les économistes interrogés par 'Bloomberg', la Banque centrale européenne devrait porter son taux de dépôt à 3,25% d'ici le mois de juin par le biais de deux hausses d'un demi-point lors des réunions de février et mars, suivies d'une augmentation de 25 pb en mai ou juin. Dès le début du troisième trimestre, l'Institution recommencerait à baisser ses taux avec un premier mouvement de 25 pb, montre l'enquête réalisée par l'agence... L'euro campe sur les 1,08/$. Le pétrole est ferme sur les 84$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

Vantiva : +16% avec Innate Pharma qui a annoncé la publication dans Nature Biotechnology de données précliniques montrant le contrôle des cellules de leucémie aiguë myéloïde (LAM) par un anticorps trifonctionnel engageant les cellules NK ("Natural Killer" cell engager) via NKp46-CD16a et ciblant CD123. Les études, menées par Innate et Sanofi, ont été publiées dans Nature Biotechnology le 12 janvier 2023. L'étude montre que l'expression de CD64 sur les cellules de LAM confère une résistance à la cytotoxicité cellulaire dépendante des anticorps (ADCC) anti-CD123 et que l'engagement des cellules NK via NKp46 et CD16a lève cette résistance. De plus, par leur liaison à NKp46, ces NK cell engagers visent spécifiquement les cellules NK et présentent une puissante activité antitumorale contre les cellules de LAM ; ils induisent l'activation des cellules NK et la sécrétion de cytokines uniquement en présence de cellules de LAM.

In vivo, dans un modèle murin de tumeur, l'activité antitumorale des NK cell engagers ciblant CD123 dépasse celle d'un anticorps anti-CD123. L'efficacité de ce NK cell engager in vitro dans des cellules mononucléaires de sang périphérique humain, et in vivo chez des primates non humains, est associée à l'induction d'une faible libération de cytokines pro-inflammatoires et à aucun signe de toxicité. Ces résultats soutiennent le développement clinique de NK cell engagers ciblant CD123. Un essai clinique de Phase 1/2, sponsorisé par Sanofi, évaluant IPH6101/SAR'579, le premier NK cell engager engageant les récepteurs NKp46 et CD16a, chez des patients atteints de leucémie aiguë myéloïde récidivante ou réfractaire, de leucémie aiguë lymphoblastique à cellules B ou d'un syndrome myélodysplasique de haut risque, est en cours.

CGG bondit de 10%, sa plus forte hausse depuis 10 mois. Le flux acheteur sur le dossier est à relier à une note de la SocGen qui a rehaussé à 'acheter' son opinion sur la valeur avec une cible ajustée de 0,91 à 0,92 euro.

Erytech : +9% avec Cegedim (+8%) avec Inventiva

Nanobiotox : +6% avecValneva

Pierre & Vacances : +5% avec Navya, Orpea, SergeFerrari, Wavestone

En tête du CAC40, Carrefour s'adjuge 4,5%. Invest Securities a ajusté son objectif de cours de 17,7 à 18 euros ('neutre').

Air France KLM reprend 2,6%. JP Morgan a revalorisé Air France KLM de 1,30 à 1,55 euro ('neutre').

VALEURS EN BAISSE

McPhy : -4,5% suivi de Lisi (-4%) et deAkwel (-3%) avec Mauna Kea et Deezer

Ubisoft reste sous pression en repli de 2% avec Boiron

Orange cède 2,2%. Jefferies a dégradé l'opérateur télécoms à 'conserver' tout en réduisant son objectif de 12,4 à 10 euros. L'analyste affirme que le groupe devrait livrer son pic de croissance promis à la fin de l'exercice 2022, mais se montre plus prudent sur les perspectives de croissance en France en 2023.

Cie des Alpes : -1,5% avec TFF, Accor, Neurones, Eramet, Altamir

Des prises de bénéfices sur Hermès (-1,3%) qui gagne encore 12% depuis le début de l'année et près de 50% sur les 6 derniers mois.

Airbus recule de 1,3%. L'actualité autour du géant de l'aéronautique est marquée par une note de Berenberg qui a abaissé sa recommandation à 'conserver' tout en réduisant sa cible de 150 à 120 euros. Il y a des "complexités" à court terme pour Airbus qui ne sont pas pleinement reflétées dans le consensus et/ou la valorisation, affirme le broker. Si ce dernier se dit très attiré par le positionnement concurrentiel et le dossier d'investissement à long terme que représente Airbus, il estime qu'il devrait y avoir un meilleur point d'entrée "ou moins risqué".

SoiTec : -1% suivi de Worldline, Klepierre, Engie, Neoen, Schneider

TotalEnergies (-0,5% proche de 60 euros) a approuvé la décision finale d'investissement pour le développement de Lapa South-West, situé dans le bassin de Santos, à 300 kilomètres environ des côtes brésiliennes. TotalEnergies est opératrice du projet avec une participation de 45%, en partenariat avec Shell (30%) et Repsol Sinopec (25%). Lapa South-West sera développé grâce à trois puits reliés au FPSO de Lapa, distant de 12 kilomètres, et qui produit actuellement la partie Nord-Est du champ de Lapa depuis 2016. A sa mise en production, prévue en 2025, Lapa South-West augmentera la production du champ de Lapa de 25.000 barils de pétrole par jour, portant la production globale à 60.000 barils de pétrole par jour. Ce développement représente un investissement d'environ un milliard de dollars.