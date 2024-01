Clôture Paris : le CAC40 bat un nouveau record historique, puis se rétracte...

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Les 7.700 points ont été brièvement franchis ce mercredi matin en bourse de Paris, le CAC40 ayant établi au passage un nouveau record historique à 7.702 points, avant de subir quelques dégagements pour terminer en repli de 0,27% à 7.656 points. Wall Street aussi consolide ses positions avant le rendez-vous de la Fed ce soir qui ne devrait pas modifier ses taux directeurs et surtout avant le "débrief" de la réunion monétaire de la banque centrale US par son patron Jerome Powell... Les annonces de résultats ont été assez contrastées à l'image de Microsoft qui a plutôt convaincu, alors qu'Alphabet a déçu...

BNP Paribas sera la première banque française à publier se comptes 2023 jeudi. Parmi les publications les plus attendues de la semaine figure aussi le groupe pharmaceutiques Sanofi (toujours jeudi). L'euro pointe à 1,0850/$, tandis que le pétrole stagne à 82$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

Lhyfe monte de 16%, alors que le groupe a dressé les faits marquants du 2nd semestre 2023 et a fait un point d'étape sur son développement et l'avancée de ses projets à l'issue de l'exercice.

En 2023, Lhyfe a plus que doublé son chiffre d'affaires, à 1,3 ME, contre 0,6 ME en 2022. Cette performance reflète la montée en puissance de l'unité de production de Bouin en même temps que l'élargissement du portefeuille de clients à la suite de nouvelles signatures de contrats de vente d'hydrogène vert.

A la fin 2023, le pipeline commercial de Lhyfe représentait une capacité totale d'électrolyse installée de 9,9 GW (versus 9,8 GW en décembre 2023). Soutenu depuis 2022 par le plan d'indépendance énergétique européenne RepowerEU, ce portefeuille de projets fait l'objet d'une gestion dynamique par les équipes de Lhyfe, qui travaillent à la transformation et à la maturation de chacun des projets.

Au sein de ce portefeuille commercial, les projets à un stade de développement avancé représentaient en fin d'année une capacité totale de production installée de 564 MW (vs. 759 MW fin décembre 2022).

Au 2nd semestre 2023, Lhyfe a continué d'accroître le montant des subventions sécurisées destinées à financer ses activités de recherche ainsi que les sites de production en cours de construction ou en développement, à la suite d'appels à projets compétitifs nationaux et européens. Au 31 décembre 2023, les subventions sécurisées totalisent 81,9 ME.

Lhyfe a conclu en décembre 2023 un crédit syndiqué inaugural auprès de ses partenaires bancaires pour un montant de 28 ME, qui vient renforcer ses moyens financiers afin d'accompagner son développement, diversifier ses sources de financement et renforcer son bilan. Ces financements, de maturités comprises entre 5 et 15 ans, sont une première pour un acteur pure player dans le secteur de l'hydrogène renouvelable. Ils témoignent de la confiance et du soutien accordés à Lhyfe par ses partenaires bancaires, ainsi qu'à sa stratégie de déploiement industriel... Portzamparc apprécie les annonces et confirme son avis à l'achat en visant un cours de 7,5 euros.

Guerbet gagne 10%. Le flux acheteur sur le dossier est à relier à deux notes d'analyste. Gilbert Dupont a tout d'abord relevé à l''achat' sa recommandation sur le spécialiste des produits de contraste destinés à l'imagerie médical. L'objectif est porté de 15,9 à 27 euros. Portzamparc est également passé à l''achat' sur la valeur tout en remontant sa cible de 20 à 28 euros. Le titre intègre également la liste 'convictions' de la maison de bourse, alors que cette dernière juge désormais le couple rendement/risque favorable.

Seb bondit de 6% à 113 euros, recherché après le relèvement de sa guidance annuelle de résultat opérationnel d'activité. Le groupe de petit électroménager a maintenu son chiffre d'affaires 2023 à un peu plus de 8 milliards d'euros, en très légère hausse de 0,6% en données publiées (+5,3% en organique, contrebalancée par un impact devises négatif de même ampleur provenant de la dépréciation de plusieurs monnaies par rapport à l'euro, notamment le yuan chinois). Cette performance est en ligne avec l'objectif que le groupe s'était fixé d'une croissance organique d'environ 5%, reflétant un retour à la croissance de l'activité Grand Public et une forte progression du chiffre d'affaires de l'activité Professionnel. Seb confirme le redressement continu de sa marge brute et attend donc désormais une progression d'au moins 15% de son résultat opérationnel d'activité 2023 contre au moins 10% précédemment.

Memscap : +6% suivi de Stedim (+5%) et de Lagardère (+3%) avec Believe

Neoen : +2,5% suivi de Vantiva, Thermador, Beneteau

Equasens : +2% avec Ayvens, Vallourec, Esso, McPhy, Euronext et Antin (+1,5%)

VALEURS EN BAISSE

Atos recule de 10% suivi de Waga (-8%) et Coty (7%)

VusionGroup : -4% suivi de Ose, SMCP (-3,5%) avec K&B, BigBen

LDC : -3% avec Nokia, Innate, Ekinops, S30, Eutelsat, DBV

Troisième séance de baisse pour Remy Cointreau (-2,3%). Pernod Ricard recule aussi légèrement (-0,5%) sous les 153 euros. Le distillateur britannique a une nouvelle fois déçu les investisseurs hier avec des ventes et des bénéfices inférieurs aux attentes, alors qu'un ralentissement en Amérique du Nord a aggravé un effondrement de la demande en Amérique latine et dans les Caraïbes.

Claranova : -2% suivi de Nanobiotix, Teleperformance

Elior : -1,5% avec Euroapi, Icade, Neurones

LVMH rend 1% après son récent rebond, les investisseurs se montrant globalement rassurés par la dernière publication du numéro un mondial du luxe. Du côté des analystes, Citigroup est à l'achat sur LVMH avec un objectif ajusté de 802 à 900 euros.

Airbus cède 1,3%, alors que le broker Goldman Sachs reste à l'achat sur le dossier, mais ajuste sa cible de 181 à 175 euros.

Thales : -1% suivi de Forvia, Edenred, IPSOD