Clôture Paris : le CAC40 bat des records, puis se rétracte...

(Boursier.com) — C 'est fait pour quelques petits points supplémentaires : le CAC40 s'est offert un nouveau record historique ce mardi, atteignant pour la première fois de son histoire 7.582 points ! Le précédent sommet remontait à avril dernier... Le palmarès du CAC40 est cependant resté très calme et la tendance est retombée dans l'après-midi après l'annonce d'un indice d'inflation US moins bon que prévu. De quoi terminer la séance en léger recul de 0,11% à 7.543 points.

L'indice américain des prix à la consommation du mois de novembre 2023 s'est ainsi affiché en hausse de 0,1% en comparaison du mois précédent, contre un consensus stable et après un mois d'octobre sans évolution... En glissement annuel, l'IPC américain de novembre a progressé comme attendu de 3,1%. Hors alimentaire et énergie, cet indicateur des prix a progressé de 0,3% par rapport au mois antérieur et de 4% sur un an. Enfin, le salaire horaire moyen s'est apprécié un peu plus qu'attendu, en hausse de 0,4% en comparaison du mois antérieur et de 4% sur un an...

ECO ET DEVISES

Janet Yellen, Secrétaire américaine au Trésor et ex-patronne de la Fed, a délivré des commentaires économiques ce mardi, en pleine période de blackout empêchant les responsables de la banque centrale américaine de s'exprimer - à la veille de la décision monétaire du FOMC. Yellen indique qu'elle ne voit pas de raison pour que l'inflation ne retourne pas vers l'objectif des 2% de la Fed. Elle constate que l'inflation se modère significativement et estime que l'économie est en bonne voie pour un atterrissage en douceur.

Elle a ajouté que le haut niveau des taux long terme devrait mettre la pression sur les perspectives fiscales. Selon la dirigeante du Trésor US, l'ascension des taux réels pourrait impacter les décisions de la Fed sur le rythme relatif aux taux.

Quoi qu'il en soit, les anticipations en matière d'inflation seraient "largement sous contrôle", d'après Yellen, qui exclut un enracinement de l'inflation ou une spirale inflationniste des salaires. Elle précise également que le marché de l'emploi reste fort mais se détend, et juge qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un chômage élevé pour faire baisser l'inflation...

La réunion monétaire (FOMC) de la Fed débute aussi ce mardi... Le communiqué monétaire de la Fed sera dévoilé demain soir mercredi, à 20 heures, alors que la conférence de Jerome Powell se tiendra à 20h30. La banque centrale américaine devrait très probablement laisser ses taux inchangés entre 5,25 et 5,5% sur les fed funds (probabilité de plus de 98% selon le baromètre FedWatch). Les marchés anticipent un potentiel assouplissement monétaire le 20 mars (probabilité de 50% environ) ou le 1er mai 2024... Mercredi également, seront dévoilés l'indice des prix à la production aux Etats-Unis, l'indice des anticipations d'inflation de la Fed d'Atlanta, ainsi que le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques américains.

L'euro remonte ce soir sur les 1,08/$. Le pétrole recule à 73$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

Orpea remonte de 6% suivi de P&V (+5%) et de Soitec (+3,5%) avec Air France KLM

LDC : +3% avec Genfit, Phaxiam, Waga, Genfit

Robertet : +2% suivi de Nokia, Guillemot, Axway

Elior : +1,5% avec Wendel, Guerbet, Bureau Veritas

Parmi les autres hausses significatives des valeurs du CAC40, Publicis gagne 1,3% à 82,40 euros, nouveau record historique du groupe publicitaire.

Saint-Gobain : +1% avec DS, Wavestone, Safran, Scor, Vicat, Air Liquide

VALEURS EN BAISSE

Valbiotis (-15% à 4,80 euros) a annoncé le lancement d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription et mise en oeuvre d'un délai de priorité au profit des actionnaires actuels. Son montant est de 15 ME par l'émission de 3.363.229 Actions Nouvelles au prix unitaire de 4,46 euros représentant une décote faciale de 20,1% par rapport au cours de clôture du 8 décembre 2023 (5,58 euros), et une décote de 16,5% par rapport à la moyenne pondérée des volumes des 5 séances de Bourse précédant la fixation du prix de l'émission par le Directoire (5,34 euros). L'augmentation de capital est sécurisée par des engagements de souscription et des engagements à titre de garantie pour un montant total de 13,8 ME, soit 91,7% du montant de l'opération.

Antin : -9,5% suivi de SMCP (-7%) et de Ekinops (-5,5%) avec Valeo, Vantiva, Casino et Ose

Valneva : -4,5% avec Inventiva, Lhife, CGG, Neoen, SES

Innate : -4% avec Tikehau, Chargeurs

Beneteau : -3% suivi de Xilam, Ubisoft, Nexity, JC Decaux, Eutelsat

OVH : -2,5% avec Trigano, Séché

Alstom : -2,5% suivi de Vallourec, Nexans, Mersen, M6, TF1

Dassault Aviation trébuche de 0,9%, victime d'une note d'Oddo BHF qui a dégradé le dossier à 'neutre' tout en ramenant sa cible de 214 à 201 euros.