Clôture Paris : le CAC40 bat de nouveaux records au-dessus des 7.900 points

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Pour la première fois de son histoire, le CAC40 a dépassé ce jeudi les 7.900 points, établissant un nouveau record historique à 7.911 points en clôture (+1,27%) après un passage à 7.923,96 points. Les publications de résultats entretiennent cette véritable course aux sommets avec aujourd'hui Sopra Steria, Plastic Omnium, Accor et AXA...

Le marché parisien peut aussi dire merci à Nvidia dont la publication hier soir à Wall Street, a (largement) répondu aux attentes des investisseurs qui la guettaient de près... Le groupe a fait état d'une prévision de chiffre d'affaires supérieure aux prévisions pour le trimestre en cours, ce qui fait flamber le titre de 15% à Wall Street. De façon générale, les bénéfices de Nvidia ont apaisé les inquiétudes concernant les valorisations des "7 magnifiques".

L'euro reste au-dessus des 1,08/$. Le pétrole campe à 83,55$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

Sopra Steria bondit de 9,7%, au plus haut historique en Bourse, après l'annonce de bons résultats annuels et le projet de cession à Axway de la plupart des activités de Sopra Banking Software, représentant un périmètre d'environ 340 millions d'euros de chiffre d'affaires, soit environ 80 % du périmètre, pour une valeur d'entreprise de 330 ME.

Cotation...

Bureau Veritas s'adjuge 7,5% après ses comptes 2023. Concernant les perspectives 2024, Bureau Veritas prévoit d'atteindre une croissance organique " modérée à élevée à un chiffre " de son chiffre d'affaires ; une marge opérationnelle ajustée en amélioration à taux de change constant ; des flux de trésorerie à un niveau élevé, avec un taux de conversion du cash supérieur à 90%.

PLastic Omnium prend 7% après ses comptes, suivi de Atos

Accor fait partie de la liste des belles satisfactions du jour avec un titre qui avance de 6,5%. Le groupe hôtelier a fait état d'un Excédent Brut d'Exploitation 2023 record, à 1,003 milliard d'euros (+49%), pour un chiffre d'affaires de 5,056 MdsE, en hausse de 18% à périmètre et change constants. Le revenu par chambre disponible (RevPAR) d'Accor, un indicateur clé de la performance de l'industrie hôtelière, a bondi de 23%. Le résultat net part du Groupe ressort à 633 ME contre 402 ME en 2022.

Sur la base des résultats de 2023, de la politique de distribution de dividendes mise en oeuvre depuis 2019 (établie sur la base d'une distribution de 50% du free cash-flow récurrent), et sur recommandation du Conseil d'administration, Accor soumettra à l'approbation de l'Assemblée Générale des Actionnaires du 31 mai le paiement d'un dividende ordinaire de 1,18 euro par action.

Claranova : +4,7% avec Vallourec, Wendel, Innate

Ipsos grimpe de 4% sur les 62 euros. Conformément à ses prévisions, le groupe a vu son activité accélérer au quatrième trimestre 2023 et enregistre une croissance organique de 8,8% (après -2,8% au premier trimestre, 0,5% au deuxième trimestre puis 4,3% au troisième trimestre), permettant d'atteindre les objectifs annuels. Au titre de l'exercice 2023, la croissance organique s'établit ainsi à 3% (4 % hors impact de la fin des grands contrats Covid). La marge opérationnelle est restée stable au plus haut niveau historique, soit 13,1%, démontrant ainsi la capacité du Groupe à maintenir sa profitabilité dans un contexte macroéconomique et géopolitique difficile...

CGG : +4% suivi de DBV

Elior : +3% suivi de Wavestone, Coty, STM, SES, Stellantis

Axa gagne près de 3%, les investisseurs saluant la présentation du nouveau plan stratégique 2024-2026 de l'assureur. Sur la période, le groupe vise une croissance du résultat opérationnel par action 2023-2026 de 6% à 8% par an en moyenne, une rentabilité opérationnelle des capitaux propres (ROE) entre 14% et 16% de 2024 à 2026 et plus de 21 milliards d'euros cumulés de remontée de trésorerie organique de 2024 à 2026. De plus, la firme dirigée par Thomas Buberl compte choyer ses actionnaires avec une nouvelle politique de gestion du capital et un objectif de taux de distribution total de 75% du résultat opérationnel par action, dont 60% via dividende et 15% via un programme annuel de rachat d'actions, avec un dividende par action "au moins égal au niveau de l'exercice précédent". Pour 2023, Axa a annoncé un dividende de 1,98 euro par action ainsi qu'un plan de rachat de titres de 1,6 milliard d'euros, conformément à la nouvelle politique. Le numéro deux de l'assurance en Europe a vu son résultat opérationnel 2023 progresser de 6% à 7,60 milliards d'euros avec des primes brutes émises et autres revenus en hausse de 1% à 102,7 MdsE. Le ratio solvabilité d'Axa ressort par ailleurs à 227%, en hausse de 12 points par rapport à l'année précédente, porté par un rendement opérationnel élevé.

Soitec : +2,6% avec S30, Scor, Gl Events

Alten : +2,5% suivi de Schneider, Valneva, FNAC Darty, Remy Cointreau

Forvia remonte sur les 14 euros ce jeudi (+2%) après son sursaut d'hier, alors que le titre était tombé au plus bas depuis octobre 2022, dans la foulée de la correction spectaculaire des équipementiers automobiles sous la pression chinoise et les annonces plus que prudentes du groupe...

LVMH : +2% avec Pluxee, SMCP, Amundi, Saint-Gobain

VALEURS EN BAISSE

Imerys (-4%) a présenté un chiffre d'affaires 2023 de 3.794 millions d'euros, en baisse de 11,4%, impacté par la faiblesse de la demande dans la plupart des marchés, en particulier la construction résidentielle. L'EBITDA courant est en ligne avec les dernières prévisions, à 633 millions d'euros contre 720 ME en 2022 (-12%). La marge d'EBITDA courant se maintient à 16,7% grâce aux baisses de coûts (126 millions d'euros) et la marge opérationnelle courante se tasse à 9,6% après 10,2% en 2022. Le résultat opérationnel recule plus fortement de 66% à 108 ME en incluant la perte de valeur des actifs destinés au marché du papier d'un montant de 175 millions d'euros. Le résultat net part du groupe tombe ainsi à 51 ME.

Bic redonne 2,6% avec Lectra

Alstom : -1% suivi de Sodexo

Carrefour rend 1% après sa bonne performance de la veille.