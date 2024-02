Clôture Paris : le CAC40 bat de nouveaux records !

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Nouveau record pour la Bourse de Paris avec un CAC40 qui a atteint pour la première fois de son histoire les 7.752 points ce matin et grimpe en clôture de 0,86% à 7.743 points. Ce jeudi était la journée la plus riche de la semaine en termes de publications annuelles d'entreprises. La plupart des résultats ont été bien accueillis, en particulier les constructeurs automobiles qui sont ressortis en tête du palmarès.

Du côté des Etats-Unis, Austan Goolsbee, le patron de la Fed de Chicago, a délivré quelques commentaires utiles concernant l'évolution des taux US... Il ne s'alarme pas de la dernière lecture de l'inflation américaine et juge que la Fed ne devrait pas attendre jusqu'au retour de l'inflation à 2% pour réduire ses taux. Selon lui, une inflation légèrement plus haute durant quelques mois serait toujours cohérente avec un retour vers l'objectif de 2% de la banque centrale.

L'euro pointe ce soir à 1,0750/$, tandis que le pétrole grimpe à 83$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

Prodways : +11,7% avec Ayvens (+8,5%)

Cotation...

En tête du CAC40, Renault (+6,5%) a confirmé une forte amélioration de tous ses indicateurs financiers sur l'exercice 2023 et dévoilé des résultats records. Le chiffre d'affaires atteint 52,4 milliards d'euros, en hausse de 13,1% et de +17,9% à taux de change constants par rapport à 2022. Les ventes mondiales du Groupe ont augmenté de 9% par rapport à 2022 pour atteindre 2.235.000 unités. En Europe, la progression est de 18,6% dans un marché en hausse de 13,9%. La marge opérationnelle a atteint un niveau record à 4,1 milliards d'euros, en hausse de 1,5 milliard d'euros par rapport à 2022. Elle représente 7,9% du chiffre d'affaires, en amélioration de 2,4 points sur un an. La marge opérationnelle de l'Automobile est également à un niveau historique : 3,1 milliards d'euros, soit 6,3 % du chiffre d'affaires (+3 points vs 2022). Le résultat net s'élève à 2,3 milliards d'euros et le Free cash-flow à 3 milliards d'euros, en hausse de 0,9 milliard d'euros par rapport à 2022. Un dividende significativement plus élevé, à 1,85 euro, sera soumis au vote de l'Assemblée générale annuelle du 16 mai 2024, contre 0,25 euro par action au titre de 2022. La date de détachement du dividende est prévue le 22 mai 2024 et sa mise en paiement le 24 mai 2024. En 2024, l'offensive produit avec 10 lancements et l'accélération de la réduction des coûts seront les leviers de la performance opérationnelle et de la forte génération de cash. Renault Group vise pour 2024 une marge opérationnelle du Groupe d'au moins 7,5% et un free cash-flow supérieur à 2,5 milliards d'euros. Renault va notamment lancer 2 nouveaux véhicules 100% électriques avec Scenic E-TECH electric, offrant plus de 600 km d'autonomie WLTP, et Renault 5 E-TECH electric. Chez Dacia, le nouveau Duster sera commercialisé à partir de mars 2024 avant la nouvelle Dacia Spring 100% à l'été 2024, puis Bigster, véhicule du segment C, en fin d'année 2024.

SMCP : +6% avec Lectra

Stellantis (+5,7%) a publié un repli de sa marge opérationnelle en 2023 sous la pression des grèves aux Etats-Unis, mais a affiché un chiffre d'affaires, un bénéfice net et un flux de trésorerie industriel records grâce à la hausse des volumes de vente. Le constructeur a ainsi affiché une baisse de sa marge opérationnelle de 10% au deuxième semestre 2023, sous l'impact des grèves de 6 semaines aux Etats-Unis qui ont mis à l'arrêt ses opérations en Amérique du Nord, la géographie la plus profitable du groupe. Sur l'année 2023, la marge opérationnelle ressort à 12,8%, contre 13,4% en 2022. L'augmentation des ventes consolidées, +7% en 2023, ont néanmoins porté le chiffre d'affaires du groupe à un niveau record de 189,5 Milliards d'euros, contre 179,6 Milliards d'euros un an plus tôt. Le bénéfice net a également atteint un record, à 18,6 Milliards d'euros, en progression de 11% sur un an. Le free cash flow industriel grimpe de 19% à 12,9 Milliards d'euros, soit ici aussi un plus haut historique. Le groupe a indiqué qu'il proposerait un dividende de 1,55 euro par action sur ses bénéfices de 2023, en hausse d'environ 16% sur un an, et qu'il mettrait en oeuvre en 2024 un programme de rachat d'actions de 3 milliards d'euros. "Le groupe renouvelle son engagement d'atteindre une marge opérationnelle courante minimum à deux chiffres pour 2024, ainsi qu'un free cash flow industriel positif malgré les incertitudes macroéconomiques", a commenté la direction.

Nexans (+5%) a vu son chiffre d'affaires standard ressortir à 6,5 Milliards d'euros en 2023, et le chiffre d'affaires courant est de 7,8 milliards d'euros, avec un accroissement de la rentabilité et une excellente génération de trésorerie. Nexans a ainsi atteint tous ses objectifs, relevés en juillet dernier, confirmant cette année encore l'ampleur de sa transformation...

Esso : +4,5% avec AB Science, Peugeot Investissement

Safran (+4%) a publié une forte hausse de son chiffre d'affaires de 23,6% sur une base organique à 23,199 MdsE et de son résultat opérationnel courant qui a augmenté de 27,2% en organique à 3,166 MdsE. Safran a précisé que ses activités de services pour moteurs civils avaient grimpé de 32,9% en dollars. Le Résultat net (part du groupe) s'inscrit à 3,444 MdsE. Le Cash-flow libre ressort à 2,945 MdsE. Le dividende par action sera fixé à 2,20 euros, sous réserve de l'approbation des actionnaires. Safran vise un résultat opérationnel courant 2024 proche de 4 MdsE.

Inventiva : +4% suivi de Ose

Antin : +3% avec Ekinops, M&P, Euroapi, Infotel, Klepierre

Valeo : +2,5% suivi de JC Decaux, OVH, Saint-Gobain, Bouygues, TF1

Hermes : +2% suivi de Icade, Séché, Unibail, Assystem, Vusiongroup, Cie des Alpes, SES

Pernod Ricard (+1,7%) a publié au premier semestre de son exercice 2023/24 un chiffre d'affaires en recul de 3% à 6,59 Milliards d'euros. Le ROC a affiché une décroissance interne de 3% à 2,14 Milliards d'euros. Les analystes anticipaient un recul en organique de 2,9% pour le chiffre d'affaires et de 5,1% pour le ROC. Le groupe de spiritueux annonce par ailleurs viser un chiffre d'affaires globalement stable sur l'exercice en cours, après un premier semestre difficile. La direction anticipe une amélioration de la demande sur les marchés clés de la Chine et des Etats-Unis au second semestre. Le groupe a expliqué qu'une "discipline très stricte" sur les frais de structure favoriserait l'expansion de la marge, avec une croissance à un chiffre du résultat opérationnel courant (ROC) pour l'ensemble de l'année.

VALEURS EN BAISSE

Vantiva : -5% suivi de Casino (-3%) et Verallia (-3%)

Atos : -2% avec OL Groupe, ID Logistics

Bic : -1,5% avec Gecina, Lhyfe, Thermador, LDC, SopraSteria, Trigano

Plus forte baisse du CAC40, TotalEnergies recule de 1,1%.

Airbus (-0,9%) a fait état d'une progression de ses résultats financiers en 2023 et de commandes records assorties de livraisons en hausse. L'avionneur européen a précisé que son bénéfice d'exploitation ajusté (Ebit) avait ainsi augmenté de 4% à 5,8 Milliards d'euros et que son chiffre d'affaires avait progressé de 11% à 65,4 MdsE. Le groupe prévoit sur 2024 de porter son Ebit entre 6,5 et 7 Milliards d'euros et de livrer environ 800 avions commerciaux, un objectif conforme aux attentes malgré un nouveau report de l'entrée en service de son monocouloir A321XLR, repoussée du deuxième au troisième trimestre. Airbus propose un dividende stable de 1,80 euro par action au titre de 2023, auquel s'ajoute un dividende exceptionnel de 1 euro par action.