Clôture Paris : le CAC40 bat de nouveaux records !

(Boursier.com) — Le CAC40 a atteint de nouveaux sommets ce vendredi, après une matinée calme, le marché s'est aventuré dans l'après-midi sur des niveaux records pour terminer en hausse de 0,51% à 7.577 points. De nombreuses publications financières ont animé la séance, notamment EssilorLuxottica, en tête du CAC40 après un excellent premier trimestre.

Côté macroéconomique, les statistiques américaines publiées dernièrement n'ont fait que renforcer la crainte d'une récession prochaine de la première économique mondiale : l'indice économique avancé du Conference Board est tombé au plus bas depuis novembre 2020, les reventes de logements sont reparties à la baisse en mars, l'indice d'activité "Philly Fed" a plongé à son plus faible niveau en près de trois ans et les inscriptions au chômage ont légèrement augmenté. Dans ce contexte, les investisseurs veulent voir le bon côté des choses : une récession mettrait un terme au resserrement monétaire de la Fed et validerait le dernier tour de vis sur les taux directeurs début mai... En attendant, l'euro remonte à 1,0970/$, tandis que le pétrole campe sur les 81,55$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

Mauna Kea remonte de 15% près ses comptes, suivi de Balyo (+8%)

EssilorLuxottica gagne 6%. Au plus haut depuis janvier 2022, le titre du numéro un mondial des verres optiques est porté par une publication trimestrielle de très bonne facture avec un chiffre d'affaires consolidé de 6,151 milliards d'euros (5,94 MdsE de consensus), en hausse de 8,6% à taux de change constants (+9,7% à taux de change courants). Toutes les régions sont en accélération par rapport au 4e trimestre de l'année dernière. Goldman Sachs a revalorisé EssilorLuxottica de 190 à 194 euros ('achat').

GTT monte de 3,5%, alors que le chiffre d'affaires consolidé du premier trimestre s'est élevé à 79,9 ME, en hausse de 17,2% par rapport au premier trimestre 2022. Le chiffre d'affaires lié aux constructions neuves s'établit à 73,5 ME, en augmentation de 19% par rapport au chiffre d'affaires du premier trimestre 2022.

Interparfums : +3,5% avec Synergie

L'Oréal progresse encore de 3,5%, au plus haut historique. Berenberg a relevé son objectif de cours de 378 à 412 euros et la Deutsche Bank de 410 à 425 euros ('conserver').

Bureau Veritas gagne 2,5%. Le chiffre d'affaires de Bureau Veritas a atteint 1,405 milliard d'euros au 1er trimestre 2023, soit une hausse de +8,9% par rapport au 1er trimestre 2022. La croissance organique s'est élevée à +8,5%, grâce à une dynamique soutenue dans toutes les activités sur les enjeux de Durabilité et de transition énergétique. Bureau Veritas prévoit pour 2023 d'atteindre une croissance organique modérée à un chiffre pour son chiffre d'affaires. La marge opérationnelle ajustée est attendue stable.

Ubisoft : +2,5% suivi de Remy Cointreau, Believe, Waga, Bolloré, Catana

Mersen : +1,5% avec Nexans, Eurofins, Atos, Pernod Ricard

Veolia s'adjuge 1,1%, aidé par une note d'analyste. Dans une étude dédiée au secteur européen des services aux collectivités, la Deutsche Bank relève à l''achat' sa recommandation sur le groupe français et rehausse son cours cible de 24 à 33 euros. Elle met en avant des multiples " peu exigeants et une communication améliorée ".

Sanofi : +1% avec Getlink et JC Decaux

VALEURS EN BAISSE

GenSight s'est effondré de 70% à 0,73 euro, alors que la société a décidé de retirer sa demande d'autorisation de mise sur le marché de Lumevoq en Europe avant l'obtention de l'opinion finale du CAT. Un choix qui fait suite aux récentes interactions avec le Comité des Médicaments de Thérapies Innovantes (CAT) indiquant que les données fournies jusqu'à présent ne seraient pas suffisantes pour soutenir une opinion positive sur l'AMM du produit. La société va dorénavant entamer des discussions avec l'EMA afin d'évaluer quelles seraient les options possibles permettant d'enregistrer le produit dans les meilleurs délais.

"Nous désapprouvons l'évaluation actuelle du CAT, et restons très confiants dans le bénéfice clinique de Lumevoq pour les patients atteints de NOHL, qui sont étayés par de nombreuses preuves issues de multiples essais cliniques et de vie réelle", a commenté Bernard Gilly, Directeur Général et cofondateur de GenSight. "La décision de retirer notre demande nous permet de continuer à travailler avec l'EMA afin de convenir dès que possible d'une voie réglementaire à suivre".

À la suite de cette mauvaise nouvelle, Oddo BHF dégrade le titre à 'sous-performer' et coupe sa cible de 7 à 1,5 euro. Une décision qui reflète la réalisation d'une nouvelle phase III pour Lumevoq en Europe, un décalage du lancement en Europe à 2026 (vs 2024) et aux US à 2028 (vs 2027), une probabilité d'approbation de 45% (vs 80%), la dilution attachée à une augmentation de capital probable de 20 ME à un prix de 1,5 euro et un CMPC à 20% (vs 15%) afin de refléter un risque financier accrue.

Bryan Garnier ajuste son modèle pour inclure les modifications dans les délais, les dépenses d'exploitation et les risques supplémentaires, et coupe sa cible de 9 à 2,5 euros. Cela le conduit à adopter une opinion 'neutre' bien que la visibilité reste pour le moment limitée avec la combinaison d'un retard et d'un surendettement financier.

Ipsos perd 13%, sanctionné après une publication décevante. Le chiffre d'affaires de la société au 1er trimestre a atteint 532 millions d'euros, en retrait de 2,9% et de 2,8% sur une base organique. Le groupe a été pénalisé par de forts effets de base défavorables, le contexte mondial d'incertitudes qui a conduit certains clients à faire preuve d'attentisme dans leurs prises de décision fin 2022 et début 2023, et le redémarrage de la Chine suite à l'abandon de la politique zéro-Covid qui a conduit à de forts effets de décalages entre le carnet de commandes et les revenus du 1er trimestre. Dans un contexte soumis aux aléas des incertitudes mondiales et au-delà des effets de comparaison défavorables avec le 1er trimestre 2022, Ipsos reste malgré tout confiant dans sa capacité à réaliser, cette année, une croissance organique de l'ordre de 5% et une marge opérationnelle de l'ordre de 13%.

Casino retombe de 6%, suivi de Solutions30 qui chute de 5%, délaissé après l'annonce d'une lourde perte annuelle malgré des revenus en progression. Sur l'ensemble de l'exercice 2022, le groupe a essuyé un déficit net de 50,1 ME, contre un bénéfice de 21,5 ME en 2021, pour un chiffre d'affaires consolidé de 904,6 ME, en progression de +3,5% (+1,4% en organique). L'EBITDA ajusté s'établit à 46,7 ME contre 82,4 ME un an plus tôt. La bonne performance des activités hors France, qui constituent le pilier de la croissance future, est masquée par la contre-performance des activités françaises.

Ose : -4,5% avec Eramet, FNAC Darty, DBV

Vallourec : -3,5% avec Wavestone, OVH qui s'enfonce encore après son warning

Maisons du Monde perd encore 3% en cette fin de semaine, à nouveau pénalisé par des notes d'analystes. Berenberg a abaissé sa cible sur la valeur de 19 à 15 euros tout en restant à l''achat'. L'analyste explique que la société, avec le reste du segment de la distribution de meubles et de décoration, navigue en eaux agitées depuis mai 2022, lorsque le niveau de la demande de meubles et de décoration a soudainement chuté. Alors que la période de Noël a montré une certaine reprise des ventes, celle-ci n'a été que temporaire car l'activité a de nouveau faibli à partir de janvier, comme l'a expliqué la direction.

Transgene : -3% avec Nacon, Innate

Vicat : -2,5% avec Lagardère, BigBen, Manitou, Seb et Aubay (-2%)

Renault perd encore 1% sous les 33 euros. Invest Securities a ramené son objectif de 60 à 57 euros ('achat').