Clôture Paris : le CAC40 au sommet !

LA TENDANCE

La bourse de Paris a battu son record de clôture datant du mois de septembre 2000 ce mardi, en hausse de 0,49% à 6.927 pts (contre 6.922,33 pts), sans toutefois avoir réussi à toucher le sommet atteint en séance il y a 21 ans à 6.944,77 points. Les clignotants restent aussi au vert à Wall Street qui continue de battre des records avant le verdict de la Fed demain... Les publications trimestrielles des groupes cotés continuent de soutenir la tendance sans trop de mauvaise surprise pour le moment, malgré les pressions inflationnistes qui se font jour depuis quelques semaines...

ECO ET DEVISES

La Fed devrait annoncer demain soir, à l'issue de la réunion du FOMC, qu'elle commencera à diminuer ses achats d'actifs obligataires, probablement à la mi-novembre, à un rythme de 15 milliards de dollars par mois (10 milliards UST / 5 milliards MBS). Le processus de 'tapering' se terminera probablement en juin 2022. Un rythme légèrement plus agressif n'est pas à exclure (20 milliards de dollars par mois), tandis que la Fed a mis l'accent sur la flexibilité de son calendrier. Jerome Powell, patron de l'institution monétaire américaine, devrait souligner encore la claire distinction entre le 'tapering' et le resserrement monétaire par hausse des taux. Il devrait encore noter une inflation élevée, reflétant en grande partie des facteurs transitoires. Certains débattent sur la question de savoir si la Fed signalera également une période plus prolongée d'inflation élevée due aux contraintes et aux pénuries de la chaîne d'approvisionnement, qui représenterait un risque pour les perspectives économiques. Un certain nombre de responsables de la Fed, dont Powell, ont récemment admis que les pressions inflationnistes pourraient durer plus longtemps que prévu initialement. La vision post-pandémique de la Fed sur le plein emploi est aussi sous surveillance...

L'euro campe sur les 1,16/$. Le pétrole souffle sur les 84$ le brent. Le Bitcoin remonte à 63.844$.

VALEURS EN HAUSSE

SMCPgrimpe de 4,5% avec Guillemot et Ubisoft, suivi d'Infotel (+4%)

Aramis : +4% avec Lysogène

Rothschild : +3% suivi de Wavestone

Antin : +2,5% avec Axway, Dassault Systemes, BigBen, SES Imagotag

JC Decaux : +2% avec Worldline, Interparfums, BioMerieux, Capgemini, ADP, Korian et Orpea

AXA : +1% suivi de Ipsen, Hermes, Savencia, Haulotte, Sanofi, STM, Faurecia, Thales

VALEURS EN BAISSE

Elior chute de 5,5%, alors que la banque d'affaires a dégradé Elior et a rehaussé de 'vendre' à 'acheter' sa recommandation sur Sodexo (+0,7%) tout en remontant son objectif de 76 à 105 euros. Le broker évoque l'un des plus grands écarts de valorisation avec le groupe britannique Compass au cours de la dernière décennie. Il estime également que Sodexo possède le plus grand nombre de catalyseurs potentiels dans le secteur, notamment celui en lien avec son activité 'Benefits & Rewards'.

Balyo : -4,5% avec Medincell, Virbac, Nanobiotix et Abionyx

ArcelorMittal (-3,7%) et Eramet (-3,5%) pointent en net retrait ce mardi, pénalisés par la rechute des cours du minerai de fer. À Singapour, les contrats à terme sur le minerai ont reculé pour la cinquième journée consécutive, repassant sous la barre des 100 dollars la tonne (à 92,75$), en raison principalement de la réduction de la production d'acier en Chine. Alors que le premier producteur mondial d'acier a imposé des restrictions de production tout au long de l'année 2021, les limitations sont de plus en plus fréquentes et ont été étendues au premier trimestre prochain afin de garantir un ciel bleu pour les Jeux olympiques d'hiver.

Imerys : -3,5% avec Showroomprivé, S30, GTT

Chargeurs : -2,5% suivi de Coface

TF1 : -2% avec M6, Beneteau

Nexity : -1,5% avec Carrefour, Kering, Séché