Clôture Paris : le CAC40 atteint de nouveaux sommets

Après une petite pause hier (-0,28%) consécutive à 5 séances de hausse d'affilée, le CAC40 est (déjà) reparti au sommet, en hausse de 0,45% à 7.533 points ce mardi en clôture, soit un nouveau record après un passage en séance à 7.559 points. Le secteur bancaire a poursuivi sa remontée pendant que le secteur du luxe est resté recherché...

Concernant les taux, le consensus est toujours d'une hausse d'un quart de point de la fourchette du taux des 'fed funds' le 3 mai prochain, à l'issue de la réunion monétaire de la Fed, ce qui porterait la fourchette entre 5 et 5,25% (probabilité de 85% selon FedWatch). Il pourrait bien s'agir de la dernière augmentation des taux du cycle de durcissement monétaire entamé l'an dernier pour lutter contre l'inflation. L'outil FedWatch montre qu'un assouplissement pourrait intervenir en juillet ou septembre, alors même que la Fed, quant à elle, affirme toujours qu'elle ne devrait pas baisser les taux à court terme... L'euro campe sur les 1,0950/$. Le pétrole revient sur les 85$.

Abivax se distingue sur le marché parisien avec un titre qui avance de 23%. La biotech est recherchée après l'annonce de très bons résultats pour son étude de phase III évaluant obefazimod (25 mg et 50 mg) dans le traitement de la rectocolite hémorragique (RCH).

Orpea s'adjuge plus de 9% et porte ses gains sur 5 séances à 50%. Ce matin, l'Association Des Actionnaires Minoritaires d'Orpéa (ADAMO), qui revendique plus de 5,5% du capital du groupe, a demandé "solennellement" la tenue sans délai d'une assemblée générale des actionnaires. Mais le conseil d'administration d'Orpea a indiqué quelques heures plus tard n'avoir reçu aucune demande formelle de convocation d'une AG, a indiqué mardi à 'Reuters' une porte-parole du groupe. Si une telle demande devait être formulée, le conseil d'administration l'examinerait en prenant compte de l'intérêt social et de la solidité du plan, a-t-elle ajouté. L'ADAMO estime que la société n'a pas d'autre choix que d'organiser une AG et parle de "passage en force" de la direction en pointant la dilution subie par les actionnaires d'Orpea : "quelle que soit la restructuration, il n'est pas concevable qu'avec 100 actions d'Orpea aujourd'hui, un actionnaire se retrouve in fine avec 1 action du nouvel Orpea". La fronde autour du plan de restructuration de l'entreprise est toujours forte, tant du côté des actionnaires qui devraient subir une dilution extrême compte tenu des augmentations de capital successives envisagées, que du côté de certains créanciers (Fortress Investment en tête) qui s'estiment lésés dans cette opération. Les fonds contestataires ont notamment pris pour cible le montant des honoraires versés aux investisseurs qui soutiennent la restructuration ainsi que leur exclusion du comité de pilotage de l'opération.

Odet : +9% avec Exail (+7%) après ses comptes

Vivendi : +6% avec Bolloré (+5%) et Moncey (+5%)

Lumibird : +4% avec Teract, Casino, Forvia

Alten : +2,5% suivi de OVH, Rallye, Coface, Scor

En tête du CAC40, BNP Paribas et Société Générale gagnent plus de 2%.

Eramet : 2% en compagnie d'Ubisoft, Soitec, Capgemini, FDJ, Air France KLM, K&B

Alstom (+1,5%) a décroché un contrat pour la conception, la fourniture et la maintenance sur 10 ans de systèmes de signalisation ETCS niveau 2 pour 37 locomotives HLD77 de la SNCB. Ce contrat confirme le partenariat de confiance entre Alstom et la SNCB. Initialement conçu pour harmoniser le trafic ferroviaire transfrontalier, le système de supervision ETCS (European Traffic Control System) augmente la vitesse, la ponctualité et le trafic des lignes "en toute sécurité". L'ETCS niveau 2 est la solution de signalisation optimale pour les besoins de la SNCB et d'autres opérateurs ferroviaires dans le monde, notamment grâce à sa conception "flexible et évolutive". Dans le cas de ce contrat, le système ETCS sera complété par les fonctionnalités nationales (TBL1+) pour circuler sur les lignes équipées de ce système. Les locomotives HLD77 sont principalement utilisées par la SNCB pour des opérations de manoeuvre. La modernisation de ce matériel roulant se déroulera au cours de la période 2023-2025.

Orange avance de 0,6%. L'actualité autour de l'opérateur télécoms est marquée par une note de Barclays qui a rehaussé à 'surpondérer' sa recommandation sur le groupe avec une cible rehaussée de 12 à 13,5 euros.

Euroapi monte de 0,3%. Berenberg a débuté le suivi de la valeur avec une recommandation 'achat' et une cible de 16,9 euros. L'analyste explique que le groupe est le premier fabricant mondial de principes actifs pharmaceutiques (API), avec un portefeuille unique de 165 API différents qui permet la production de plus de 80% des médicaments approuvés par la Food and Drug Administration américaine sur le marché. À la suite de sa scission de Sanofi, le courtier pense que la firme sera en mesure de se concentrer sur des produits à plus forte marge, de bénéficier - jusqu'à récemment - de capacités inutilisées et d'opérer dans le cadre d'une structure allégée et rationalisée.

S30 : -5,5% avec Balyo, SES

Catana Group (-5,5%) affiche au premier semestre de son exercice 2022-2023 un chiffre d'affaires de 94,6 millions d'euros, en croissance de 33% sur un an. Catana Group confirme une nette amélioration de sa chaîne logistique depuis le début de l'exercice après un exercice fortement perturbé en 2021-2022 par la pénurie des composants. Cependant, l'approvisionnement en moteurs demeure un point de difficulté, le partenaire motoriste de Catana ne parvenant toujours pas à honorer le rythme des livraisons contractuelles, ce qui maintient une forte inertie dans le cycle des livraisons. Dans ce cadre, Catana souhaite rester prudent sur ses prévisions chiffrées pour l'exercice en cours, tout en assurant qu'il restera en croissance significative et une nouvelle fois très au-delà de l'évolution du marché.

Valneva : -4,5% suivi de DBV, McPhy

Vallourec : -4% avec Elior

CGG : -2,5% suivi de BioMerieux

Virbac décroche de 2% au lendemain de son point trimestriel. Le groupe de santé animale a enregistré sur les trois premiers mois de l'année un chiffre d'affaires de 314,8 millions d'euros, en repli de -1% à taux réels et de -1,3% à taux de change. Virbac explique principalement cette évolution par un effet de base défavorable dans un contexte de ralentissement du marché. "Dans une moindre mesure, ce trimestre a également été impacté par des effets de stocks constatés dans la distribution fin 2022 en anticipation des augmentations de prix réalisées au début de cette année", ajoute le groupe. Le management a malgré tout confirmé sa prévision de croissance du chiffre d'affaires annuel dans une fourchette de 4% à 6% à taux et périmètre constants...

Guerbet : -2% suivi de Nacon, GTT, BigBen

Bastide : -1% avec Bic, Icade, Mersen, Sanofi, Dassault Aviation, Atos