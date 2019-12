Clôture Paris : le CAC40 ancré au-dessus des 6.000 points

Clôture Paris : le CAC40 ancré au-dessus des 6.000 points









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — LA TENDANCE

C'est finalement sur une hausse de 0,13% qu'a terminé le CAC40 aujourd'hui, à 6 029,37 points. Pas évident en début de séance, mais finalement la hausse l'a emporté permettant à l'indice principal de la Bourse de Paris de s'ancrer au-dessus de ce niveau symbolique des 6.000 points. A noter qu'il s'est maintenu au-dessus tout au long de la séance du jour... L'amplitude n'a pas été élevé, mais un nouveau plus haut de plus de 12 ans a été inscrit à 6 035.95 points.

De bon augure pour le défi qui lui reste : terminer l'année au-dessus de ces fameux 6.000 points. Jamais le CAC40 n'a clôturé une année au-dessus de ce niveau. Il ne reste désormais plus que 2 séances complètes, les 27 et 30 décembre, ainsi que 2 demi-séances demain 24 et 31 décembre... La Bourse de Paris sera fermée les 25 et 26 décembre.

Logiquement, la faiblesse des volumes a été criante aujourd'hui avec à peine plus de 2 MdsE échangés. Pas de doutes : la trêve des confiseurs à débuté. Et il en sera de même jusqu'à la fin d'année.

ECO ET DEVISES

D'après le rapport gouvernemental du jour aux États-Unis, les commandes de biens durables ont reculé de 2% en novembre en comparaison du mois antérieur, contre une hausse de 1,5% attendue par le consensus et +0,2% pour la lecture révisée du mois précédent. Hors transport, ces commandes sont restées stables, contre -0,1% de consensus et +0,3% pour la lecture ajustée d'octobre.

D'après le Département américain au Commerce, les ventes de logements neufs du mois de novembre sont ressorties au nombre de 719.000, contre 732.000 de consensus et 710.000 un mois avant (lecture initiale révisée en nette baisse).

L'once de métal jaune s'échange à 1.479$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,1084$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 65,95$.

VALEURS EN HAUSSE

Balyo (+33% à 1,87 Euro) : après le +44,03% de vendredi, le titre continue sur sa lancée, prenant la têtes des plus fortes hausses sur le SRD.

Derichebourg (+0,15% à 3,66 Euros) a concrétisé, vendredi, l'acquisition du groupe Lyrsa, leader espagnol du recyclage de déchets métalliques, les différentes conditions suspensives prévues au contrat d'acquisition signé le 19 septembre dernier ayant été réalisées.Deri chebourg Environnement a acquis 100% du capital des sociétés Lyrsa, Archamesa et Redisa auprès de l'actionnaire majoritaire Layro, ainsi qu'auprès des actionnaires minoritaires. Le périmètre d'activités acquis a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 427 ME. Il traite annuellement près d' 1 million de tonnes de déchets métalliques, dont environ 160.000 tonnes de métaux non-ferreux. Le groupe emploie environ 600 salariés.

Virbac (+8,28% à 242 Euros) ajuste la perspective de croissance annuelle du chiffre d'affaires à taux constants qui devrait à présent se situer entre 6% et 7% par rapport à 2018. Le ratio de "résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions" sur "chiffre d'affaires" devrait, quant à lui, progresser d'environ 3 points par rapport à 2018 à taux de change constants (2,5 points hors exceptionnels).

VALEURS EN BAISSE

Sanofi (-0,15% à 90,71 Euros) annonce son intention de lancer aujourd'hui l'offre publique d'achat en vue de l'acquisition de la totalité des actions ordinaires en circulation de Synthorx, Inc au prix de 68 dollars l'action en numéraire, sans intérêt et net de toute retenue fiscale obligatoire. L'Offre est réalisée conformément à l'Accord et au Plan de fusion datés du 7 décembre 2019 (pouvant être modifiés ultérieurement, ci-après "l'Accord de fusion") conclus entre Synthorx, Sanofi et Thunder Acquisition Corp., une entreprise du Delaware et filiale indirecte, intégralement détenue par Sanofi.

Recylex (-15% à 3,70 Euros) : La situation reste toujours tendue pour le recycleur de métaux. Le groupe a annoncé avoir obtenu la poursuite du financement, sous conditions, de sa filiale allemande, jusqu'au 30 avril 2020.

Crédit Agricole (-0,40% à 13,01 Euros) et Santander annoncent la finalisation du rapprochement de CACEIS avec Santander Securities Services. Toutes les conditions suspensives ont été satisfaites et l'ensemble des autorisations des conseils d'administration, des actionnaires et des autorités de contrôle et de supervision ont été obtenues.

Marie Brizard Wine & Spirits (-20% à 1,71 Euro) annonce la signature d'un accord sous conditions avec son actionnaire majoritaire, la Compagnie Financière Européenne de Prises de Participations (COFEPP), qui détient à ce jour environ 51% du capital et des droits de vote de MBWS. Aux termes de cet accord, COFEPP s'est engagée à financer les besoins de trésorerie de la société MBWS pour 2020, sous réserve de la réalisation de certaines conditions suspensives et dans les conditions décrites ci-après.

Total (-0,15% à 48,99 Euros) a signé un accord avec Apache Corporation en vue d'acquérir une participation de 50% et le statut d'opérateur du très prometteur bloc 58, situé au large du Suriname. Cette opération renforce la présence du Groupe dans le bassin prolifique du Guyana-Suriname.