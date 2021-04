Clôture Paris : le CAC40 aligne une 5ème séance de hausse

Clôture Paris : le CAC40 aligne une 5ème séance de hausse









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 a encore grappillé quelques points (+0,15%) pour terminer sous les 6.300 points, à 6.296 pts, soit un nouveau plus haut depuis plus de 20 ans. Le CAC40 s'est offert au passage une cinquième séance de hausse consécutive. Un des moteurs de la hausse non-stop de ces dernières séances reste Wall Street qui continue de battre des records historiques en anticipant une sortie de crise sanitaire à partir de l'été, grâce à l'accélération de la campagne de vaccination. Les premiers résultats trimestriels d'entreprises ont pour le moment de quoi rassurer...

ECO ET DEVISES

Sur le front budgétaire, le projet d'infrastructures de Joe Biden fait face à des propositions concurrentes, démocrates et républicaines. Dans l'actualité sino-américaine, les tensions persistent, mais les deux pays ont accepté de combattre ensemble le changement climatique en menant des efforts contre les émissions carbone. Dans l'actualité géopolitique, l'administration Biden a également averti la Russie qu'il y aurait des conséquences en cas de décès d'Alexei Navalny...

Dans l'actualité sanitaire, enfin, Pfizer et son partenaire BioNTech vont fournir 100 millions de doses supplémentaires de leur vaccin contre le COVID-19 à l'UE cette année. Les deux partenaires ont annoncé que cela fait suite à la décision de la Commission européenne d'exercer son option d'achat de 100 millions de doses supplémentaires dans le cadre de l'accord d'achat avancé élargi signé le 17 février dernier. L'UE va ainsi recevoir 600 millions de doses du duo cette année...

Le pétrole campe sur les 66,80$ le brent, tandis que l'euro remonte au-dessus des 1,20/$ entre banques.

VALEURS EN HAUSSE

Mauna Kea : +9% suivi de Vetoquinol (+6,6%) et de Navya (+5,5%)

Sopra Steria (+5%). Le titre de l'entreprise de services du numérique est soutenu par une note de Kepler Cheuvreux qui a revalorisé le dossier de 165 à 185 euros tout en confirmant son avis 'acheter'. Les analystes sont quasi unanimes sur la valeur puisque, selon le consensus 'Bloomberg', 9 sont à l''achat', 2 à 'conserver' et aucun à 'vendre'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 165,56 euros. Le groupe dévoilera le chiffre d'affaires de son premier trimestre le 28 avril avant bourse.

Abivax : +4,5% avec Akwel, Virbac, Valneva

Medincell : +3% suivi de Boiron, Casino, Lagardère

Orpea : +2,5% avec Covivio et Klepierre

Korian (+2%) se renforce en Allemagne avec l'acquisition d'Intensivpflegedienst Lebenswert GmbH (IPDL), une société de soins intensifs actuellement implantée dans le Sud du pays (Bade-Wurtemberg et Bavière). IPDL a été fondée en 2009 par Rudolf Wiedmann, qui continuera de diriger cette activité au sein de Korian Allemagne. Les modalités financières n'ont pas été dévoilées.

IPSEN : +2% avec Oeneo, SMCP

Carrefour progresse de 1,5%. Le dividende de 0,48 euro par action au titre de l'exercice 2020, intégralement versé en numéraire, sera détaché de l'action le 26 mai et sera mis en paiement le 28 mai.

Gecina : +1,5% avec Rallye, Vinci

Sanofi gagne 1,4%. La Commission européenne a approuvé aujourd'hui Sarclisa (isatuximab) en association avec le carfilzomib et la dexaméthasone (association Kd), pour le traitement des adultes atteints d'un myélome multiple en rechute ayant reçu un à trois traitements antérieurs. Il s'agit de la deuxième approbation de la CE concernant Sarclisa en association avec un traitement standard en moins de 12 mois.

Danone : +1% avec ADP, Ubisoft, CNP et Capgemini

VALEURS EN BAISSE

Atari rechute de 18% suivi de Vatana (-5%) et de SQLI (-4,5%)

Faurecia cède 4%. L'équipementier automobile a fait état d'un chiffre d'affaires de 4,005 milliards d'euros sur les trois premiers mois de l'année, en hausse de 8,9% en données publiées et de 12,2% en organique, avec une forte surperformance dans toutes les régions. Le consensus tablait sur des recettes de 3,96 MdsE. Le groupe a confirmé ses objectifs 2021, à savoir des ventes supérieures ou égales à 16,5 milliards d'euros avec une surperformance de plus de 600 pb, une marge opérationnelle d'environ 7%, proche des niveaux pré-Covid, un cash-flow net d'environ 500 millions d'euros et un ratio dette nette/EBITDA inférieur à 1,5 fois en fin d'exercice.

Figeac Aero : -4% avec 2CRSI et Interparfums (-3,5%)

Beneteau : -3% suivi de Nacon, Jacquet

STM : -2,5% avec Claranova et Mersen

Valeo : -2% suivi de Wavastone, Nexans, Trigano

M6 : Compagnie de Alpes, Vallourec, Vilmorin

BigBen : -1% en compagnie de Gl Events et de Innate Pharma