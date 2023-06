Clôture Paris : le CAC40 aligne une 4ème séance de hausse, au-dessus des 7.300 points

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Après une semaine dernière entièrement rouge, la bourse de Paris parviendra-t-elle à faire l'inverse cette semaine, cette fois dans le vert... ? C'est en tout cas pour l'instant une quatrième séance de hausse que le CAC40 vient d'aligner, à 7.312 points ce jeudi soir, en progression de 0,36%.

La poursuite des OPA apporte un nouveau catalyseur à la tendance boursière du moment, avec une offre très généreuse offerte aux actionnaires de l'éditeur de logiciels Esi Group. De son côté Renault a agréablement surpris en revoyant à la hausse ses prévisions de rentabilité...

VALEURS EN HAUSSE

ESI Group bondit de 47%, le cours s'ajustant sur le prix de l'OPA de 155 euros annoncé par Keysight Technologies. Le conseil d'administration d'ESI Group a accueilli favorablement et à l'unanimité la transaction proposée...

SES Imagotag : +12,6%, alors que le dossier reste hyper volatil dans un marché actif après les dernières déclarations de la direction dans la foulée de l'attaque spéculative de Gotham City Research. En complément de sa réponse publiée le 26/06, SESL a indiqué que ses commissaires aux comptes (Deloitte et KPMG) avaient émis une attestation indiquant que les transactions avec BOE d'un montant de 53,1 M$ ont bien été neutralisées et ne sont donc pas comprises dans le chiffre d'affaires consolidé du groupe au 31/12/2022. Ceci afin d'invalider l'accusation de double comptabilisation et d'une surévaluation du CA et du résultat dans les comptes consolidés 2022...

Infotel : +5% avec Showrommprivé

En tête du CAC40, Renault gagne 5%. Le groupe a revu à la hausse ses perspectives financières pour l'exercice 2023 et prévoit une marge opérationnelle comprise entre 7% et 8%, contre supérieure ou égale à % précédemment. Renault attend aussi un free cash-flow opérationnel de l'Automobile supérieur ou égal à 2,5 milliards d'euros (contre supérieur ou égal à 2 milliards d'euros précédemment). "Cette révision s'explique principalement par la qualité du mix de ses ventes en lien avec le succès des nouveaux lancements et la poursuite de la politique commerciale axée sur la valeur", commente le groupe. Renault Group prévoit pour le 1er semestre 2023 une marge opérationnelle du Groupe supérieure à 7% et un free cash-flow opérationnel de l'Automobile d'environ 1,5 milliard d'euros intégrant 600 millions d'euros de dividendes de Mobilize Financial Services.

OVH : +4,5% suivi de Genomic, Neurones, Ipsen, Imerys, Waga, TechnipEnergies

Engie gagne 4%. La Belgique a conclu un accord avec Engie pour prolonger la durée de vie des réacteurs nucléaires du pays de dix ans. Bruxelles avait initialement prévu de sortir du nucléaire en 2025, mais l'invasion de la Russie par l'Ukraine et la crise énergétique qui a suivi ont poussé le gouvernement belge à réviser ses plans afin d'être moins dépendant du gaz naturel russe. La durée de vie des deux réacteurs belges les plus récents, Doel 4 et Tihange 3, va ainsi être étendue, selon l'accord conclu avec Engie qui doit être mis en oeuvre à la fin juillet...

Vallourec : +3,5% suivi de CGG, Stellantis, LNA

Soitec : +3% suivi de Equasens

Séché : +2,5% avec GTT

Orange (+2%) : le Conseil d'administration donne son accord pour entrer en négociation exclusive avec BNP Paribas afin de définir un partenariat de référencement concernant le portefeuille clients d'Orange Bank en France et pour développer des solutions de financement des terminaux mobiles.

Beneteau : +2% avec Scor, SG, BNP Paribas (+1,5%) avec Bastide et Interparfums

VALEURS EN BAISSE

Casino s'effondre de 32% en direction des 5 euros avec Rallye (-50%), alors que le groupe a averti d'un risque de dilution massive pour les actionnaires dans le cadre du plan de sauvetage financier du groupe de distribution. Dans le prolongement de son communiqué du 26 juin, Casino a ainsi annoncé aux parties prenantes de la conciliation qu'il lui apparaît nécessaire de convertir en capital la totalité des instruments de dette non sécurisée et entre 1 milliard et 1,5 milliard d'euros de dette sécurisée (RCF et Term Loan B), et ce afin d'avoir une structure de dette compatible avec la génération de trésorerie prévue par le plan d'affaires 2023-2025. Les obligations sécurisées émises par Quatrim feraient l'objet d'un rééchelonnement et d'un remboursement au moyen des produits de cession des actifs immobiliers sécurisant ces obligations.

Orpea reperd 12%. Orpea va solliciter auprès au Tribunal de Commerce de Nanterre l'arrêté du plan de sauvegarde accélérée par application forcée interclasses. Si le Tribunal estime que les conditions légales sont remplies, Orpea pourrait finaliser sa restructuration financière dans le courant du 2e semestre 2023, conformément à son intérêt social. Orpea pourra alors poursuivre la mise en oeuvre de son Plan de Refondation. Dans la mesure où le projet de plan de sauvegarde accélérée n'a pas été approuvé par l'ensemble des classes de parties affectées à la majorité requise, et dans l'hypothèse où le plan serait arrêté par le Tribunal, les actionnaires existants devraient détenir, après réalisation des augmentations de capital et en l'absence de réinvestissement, environ 0,04% du capital de la société. La valeur théorique de l'action ressortirait par ailleurs à environ 0,02 euro.

Solocal : -4% avec Neoen, Essilor (-3%)

Innate : -2% avec McPhy, Voltalia

Cegedim : -1% suivi de Capgemini, Sodexo, Mersen, Publicis, S30, Alstom, Carrefour

Vivendi recule de 0,5%, alors que le Credit Suisse a ajusté le curseur de 13,1 à 12 euros sur le titre avec un avis qui reste cependant à 'surperformer' sur le dossier.