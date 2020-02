Clôture Paris : le CAC40 aligne une 3ème séance de hausse

Clôture Paris : le CAC40 aligne une 3ème séance de hausse









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 qui a brièvement retrouvé les 6.000 pts dans la matinée a terminé en hausse de 0,85% à 5.985 pts ce mercredi, alignant ainsi une troisième séance de rebond. Les injections massives de liquidités de la banque nationale de Chine depuis lundi continuent de soutenir les places financières, tandis que Wall Street grimpe encore ce soir malgré les révisions en baisse de la croissance mondiale face à l'épidémie de coronavirus qui continue de s'étendre en Chine.

ECO ET DEVISES

A noter ce mercredi le très solide rapport d'ADP sur l'emploi privé aux Etats-Unis. 291.000 postes non agricoles ont été créés dans le pays en janvier après 199.000 le mois précédent et contre un consensus de 'seulement' 156.000. Les petites entreprises ont créé 94.000 postes, contre 128.000 pour les moyennes et 69.000 pour les grandes. Le secteur de la production de biens a généré 54.000 emplois en janvier, contre 237.000 pour les services.

L'indice ISM américain des services pour le mois de janvier atteint 55,5, contre un consensus de 55 et un niveau de 54,9 un mois avant. L'indice traduit donc une accélération de l'expansion de l'activité dans les services aux États-Unis sur la période... A noter également la première baisse en 6 ans du déficit commercial américain en 2019, les droits de douane imposés sur les produits chinois ayant réduit le flux d'importations du géant asiatique.

Le baril de pétrole rebondit enfin après les dernières données concernant le marché de l'or noir américain. D'après le rapport du Département à l'Energie, les stocks pétroliers domestiques de brut pour la semaine close au 31 janvier, hors réserve stratégique, ont augmenté de 3,4 millions de barils à 435 millions de barils, contre un consensus positionné à +3 million de barils. Les stocks d'essence ont eux reculé de 0,1 million de barils (vs une hausse de 1,8 mb attendue) alors que les stocks de produits distillés ont diminué de 1,5 million de barils. Le baril de Brent repasse au-dessus des 56$ ce soir.

L'euro revient sur les 1,10/$ entre banques...

VALEURS EN HAUSSE

Recylex : +7,6% suivi de Pierre et Vacances, Groupe Open et Séché (+6%) avec Europcar

Worldline : +5% avec Robertet et Bastide

Air France KLM s'adjuge environ 4%. A l'image des autres transporteurs européens, la valeur est soutenue par les propos rassurants du patron d'International Airlines Group (IAG). Lors d'un évènement sectoriel organisé à Doha, Willie Walsh a affirmé que l'impact global du coronavirus sur la demande mondiale de transport aérien sera marginal. Le dirigeant a précisé ne pas voir d'effet sur la demande des compagnies aériennes qu'il possède, à l'exception des vols annulés vers la Chine. Selon lui, l'industrie aérienne est "sans aucun doute" suffisamment saine et forte pour absorber un ralentissement important de l'économie chinoise. L'aviation reste aussi sûre que toute autre forme de transport de masse à la suite de l'apparition du nouveau coronavirus, a par ailleurs déclaré le directeur général de Qatar Airways, Akbar Al Baker.

EOS Imaging : +3,5% avec Natixis, Ingenico, Akwel, Crédit Agricole, Vallourec, Aures, Cie des Alpes, Lagardere, Imerys

STM : +2,5% avec SoiTec, Eramet, LVMH, Ipsen, Tarkett, Verallia

Société Générale : +2% suivi de AKKA, Peugeot, Seb, JCDecaux, Tarkett, ADP

Vinci (+1,8%) a annoncé s'attendre en 2020 à une croissance plus limitée qu'en 2019, année au cours de laquelle son chiffre d'affaires a progressé de 10% et son résultat opérationnel de 15%. Vinci a annoncé pour 2019 un chiffre d'affaires de 48,1 milliards d'euros (+10%), un résultat opérationnel de 5,7 milliards (+15%) et un résultat net de 3,3 milliards (+9%).

LVMH gagne 1%. Les actionnaires de Tiffany ont approuvé l'offre de rachat présentée par LVMH. LVMH précise que les actionnaires du joaillier américain ont accepté cet accord "à une très large majorité" lors d'une assemblée extraordinaire qui s'est tenue mardi. L'accord annoncé le 25 novembre 2019 porte sur l'acquisition par LVMH des actions Tiffany à un prix de 135 dollars par action payable en numéraire, valorisant Tiffany à environ 14,7 milliards d'euros, soit 16,2 milliards de dollars. La finalisation de l'opération est toujours prévue pour le milieu de l'année 2020, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires et des autres conditions usuelles.

L'Oréal (+0,6%) a annoncé mardi être entré en négociations exclusives avec le holding d'investissement français Impala en vue de la cession de sa marque Roger & Gallet. La maison de parfum, que le géant français des cosmétiques a rachetée en 2008, a généré en 2018 un chiffre d'affaires de 52 millions d'euros, précise L'Oréal dans un communiqué.

BNP Paribas (+0,6%) a publié ce matin des résultats meilleurs que prévu sur le quatrième trimestre 2019, principalement en raison de ses activités de marché. En revanche, la direction de l'établissement du Boulevard des Italiens a prévenu s'attendre cette année à une baisse de ses revenus dans la banque de détail. BNP Paribas indique que son résultat net a crû de 28,2% entre octobre et décembre à 1,85 milliard d'euros, rapportés à des revenus qui ont progressé sur la période de 11,5% à 11,33 milliards d'euros. D'après le consensus de place, les analystes anticipaient un résultat net de 1,7 milliard d'euros...

VALEURS EN BAISSE

Navya : -6% suivi de Groupe Crit (-5,5%)

AST Groupe : -4% avec Quadient, Mauna Kea (-3%)

Eutelsat cède 2%. Exane BNP Paribas a dégradé le titre à 'neutre' en visant 13 euros contre 20 euros auparavant.

Bénéteau perd 1,7%. Le groupe a présenté hier soir ses perspectives financières de l'exercice 2019-2020. On savait que l'objectif d'une marge opérationnelle courante hors MCY à 8,5% n'était plus d'actualité. Le groupe prévoit une marge stable en données publiées (6,1% pour l'exercice précédent), compte tenu de la poursuite de la hausse des amortissements relatifs aux récents lancements. Le chiffre d'affaires est attendu en progression de 2% à 4% (en données publiées et à taux de change constant) et l'EBITDA devrait progresser de 4% à 6% en données publiées, sous l'effet de la croissance de l'activité, de l'amélioration de l'efficience des sites de production et d'une gestion plus serrée des frais généraux.

Mersen : -1% avec IPSOS, BigBen, ESI, M6, TF1, Transgene

Engie recule de 0,7% à 15,3 euros en attendant une évolution possible de la gouvernance suivi de Somfy et Airbus.