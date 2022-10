Clôture Paris : le CAC40 aligne finalement une 6ème séance de baisse

(Boursier.com) — LA TENDANCE

6ème séance consécutive de baisse ce mercredi ! Encore en hausse à la mi-journée, le CAC40 a finalement flanché dans l'après-midi pour perdre de nouveau 0,25% à 5.818 points en clôture. L'inquiétude venue de Londres reste forte : La BoE a donné trois jours aux fonds d'investissement pour régler leurs problèmes ! Les fonds de pension sont ainsi contraints de constituer de vastes montants de garanties d'urgence, après la forte baisse du prix des obligations souveraines britanniques.

Ce mercredi, le Financial Times a indiqué que la Banque d'Angleterre avait informé les banques qu'elle était prête à prolonger son programme d'achat d'obligations d'urgence au-delà de vendredi si les conditions du marché l'exigent...

Les données sur les prix seront cruciales demain aux Etats-Unis dans ce contexte, alors que les marchés craignent qu'une inflation élevée n'oblige la Fed à poursuivre encore sa politique de durcissement monétaire. Selon le consensus FactSet, l'indice des prix à la consommation de septembre aux USA est attendu en hausse de 0,2% par rapport au mois antérieur et de 8,1% en glissement annuel (+8,3% en août). Hors alimentaire et énergie, ce même "CPI" américain est anticipé en croissance de 0,4% par rapport au mois précédent et de 6,5% sur un an... Les inscriptions hebdomadaires au chômage et le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques américains seront aussi communiqués jeudi.

L'euro glisse à 0,97/$ sur les devises. Le pétrole retombe sur les 92$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

LFE : +5% suivi de SMCP

Ekinops gagne 4,8% après la nouvelle révision à la hausse de sa guidance de croissance annuelle. Fort d'une croissance de 36% au troisième trimestre (+29% en organique), la société bretonne a annoncé désormais viser une croissance organique de plus de +20%, contre +15% relevé fin juillet, et +12% visé initialement. La marge brute 2022 est toujours anticipée entre 52% et 56% et la marge d'EBITDA entre 14% et 18%.

Haulotte : +3,5% avec Genomic, Groupe Gorgé

SergeFerrari : +2,7% avec STEF, Séché

Virbac : +2% avec Nicox

LVMH (+1,8%) a lancé la saison des trimestriels hier soir à Paris. Et comme très souvent, le numéro un mondial du luxe a dépassé les attentes du marché malgré l'environnement morose actuel. Bénéficiant notamment du fort appétit des visiteurs américains en Europe pour ses produits haut de gamme, LVMH a fait état d'un chiffre d'affaires de 19,76 milliards d'euros au troisième trimestre, en croissance publiée de 27% et de 19% en organique, contre un consensus de 14,4%. Les ventes de la division phare de mode et de maroquinerie ont grimpé de 22%, contre une hausse de 16% attendue par les analystes. Dior monte de 2%, tandis que dans le secteur du luxe toujours, Hermès (+1,8%) en profite aussi...

JCDecaux : +1,5% avec Lagardère, Arkema

SQLI : +1% avec Bolloré, TF1, Savencia

Transgene : +0,5% suivi de ADP, Pernod Ricard, Valneva, Alstom, Colas, Verallia, Interparfums, Schneider, Sodexo

VALEURS EN BAISSE

Vicat décroche de plus de 9% au lendemain de son avertissement sur résultats 2022. En queue du palmarès, le titre plonge de plus de 10% à 20,6 euros, sa plus forte baisse depuis mars 2020. En raison principalement de la hausse très brutale des coûts de l'électricité en Europe et de la montée en puissance progressive du nouveau four de l'usine de Ragland en Alabama, le cimentier anticipe désormais un Ebitda en repli sur l'exercice, à un niveau au moins égal à celui généré en 2020. La direction tablait jusqu'ici sur une progression de cet indicateur. Malgré de nouvelles hausses de prix pour contrer cette inflation, afin de tenir compte de ce nouvel environnement, et conformément à ses objectifs de désendettement, Vicat prévoit de réduire ses investissements industriels dès 2023, tendance qui s'accélèrera en 2024...

Erytech : -8% avec Navya

Balyo : -6% suivi de Icade (-5%) et de McPhy avec LNA Santé

Vantiva : -5% suivi de Nexity, Casino, Covivio, Claranova et S30

CGG : -4% suivi de Antin, Innate, Eurazeo, Technip Energies, Inventiva

Valeo abandonne 3%. Moody's maintient la note émetteur long terme 'Baa3' de Valeo mais abaisse la perspective associée de 'stable' à 'négative'. L'agence explique que son choix reflète le risque accru que Valeo ne soit pas en mesure d'atteindre des ratios de crédit correspondant à sa notation Baa3 d'ici 2023, compte tenu des effets dilutifs liés à la consolidation par intégration globale de sa coentreprise précédente Valeo eSiemens et de perspectives de plus en plus difficiles pour l'industrie automobile pour 2023, ainsi que de défis persistants liés à l'inflation des coûts des matières premières et de l'énergie qui n'ont pas encore été entièrement répercutés sur les équipementiers.

Orpea : -3% avec Korian, Vallourec, Aramis

Bastide : -2,5% suivi, Vilmorin, Eiffage

BNP Paribas (-1%) a conclu un accord en vue de l'acquisition de Kantox, fintech leader dans la gestion automatisée du risque de change. "La technologie de Kantox permet de centraliser la gestion de l'ensemble des opérations de change des entreprises avec une solution simple et fondée sur les API qui s'est révélée être une solution unique dans les paiements B2B internationaux. La technologie développée par Kantox assure un niveau inégalé d'automatisation et de sophistication au service des stratégies de couverture de change des entreprises", détaille BNP. BNP Paribas compte accélérer le développement de Kantox et soutenir le déploiement de son offre auprès d'un large éventail de clients Entreprises à l'échelle globale.