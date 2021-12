Clôture Paris : le CAC40 accélère son rebond (+1,48%)

(Boursier.com) — LA TENDANCE

La bourse de Paris a finalement accéléré son rebond cet après-midi, le CAC40 terminant la journée en nette hausse de 1,48% à 6.865 points. Le secteur de l'aéronautique était recherché grâce aux contrats signés en Arabie saoudite en marge de la visite d'Emmanuel Macron. Les investisseurs ont globalement été rassurés par les derniers échos en provenance du variant Omicron, lequel serait très contagieux mais entraînerait peu de cas graves selon les dernières études scientifiques. Il ne devrait d'ailleurs pas y avoir de réelles restrictions sanitaires supplémentaires annoncées ce soir par le gouvernement à l'issue du conseil de défense qui s'est réuni ce lundi à l'Elysée.

Wall Street se redresse aussi fermement ce lundi pendant que les fabricants de vaccins anti-covid corrigent. Le Dr. Anthony Fauci a déclaré à propos du variant que les premières données étaient "encourageantes" et qu'il n'y avait pas de grande gravité. Une étude en Afrique du Sud a révélé qu'Omicron était à l'origine d'une forte augmentation des infections, le variant semblant toutefois provoquer une maladie plus bénigne que les vagues précédentes.

VALEURS EN HAUSSE

* Airbus et Safran progressent de 4 à 5%. UBS a confirmé sa recommandation à l'achat sur Safran avec un objectif de cours de 133 euros.

* TotalEnergies monte de 2,6% à 43,4 euros. Le baril de Brent remonte encore de 2,8% à 71,8 dollars.

* Saint-Gobain (+1,7% à 58,9 euros) et le groupe américain GCP Applied Technologies ont conclu un accord en vue de l'acquisition par Saint-Gobain de l'intégralité des actions de GCP pour un montant en numéraire de 32$ par action, qui correspond à une valeur d'entreprise d'environ 2,3 Milliards de dollars (soit environ 2 Milliards d'euros). GCP Applied Technologies est un acteur mondial majeur de la chimie de la construction, avec environ 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires, 50 usines de production dans 38 pays et environ 1.800 employés. GCP apporte une plateforme mondiale reconnue dans les additifs pour ciment, adjuvants pour béton et solutions d'imperméabilisation pour les infrastructures, le commercial et le résidentiel.

* Quantum Genomics (+4% à 4,44 euros) a annoncé la signature d'un accord exclusif de licence et de production avec Julphar pour commercialiser et produire firibastat au Moyen-Orient, en Afrique, dans les CEI et en Turquie. Laboratoire basé aux Emirats Arabes Unis et leader dans la région "MENA" ("Middle East North Africa"), Julphar recevra les droits exclusifs de commercialisation et de production du firibastat pour les zones géographiques suivantes : la région "MENA" ("Middle East North Africa") ; les CEI (Communauté des Etats Indépendants), la Turquie et l'intégralité des autres pays du continent Africain. Disposant d'une structure industrielle de pointe permettant la production du firibastat à grande échelle, Julphar sera également le fournisseur exclusif de Quantum Genomics pour les régions mentionnées. Quantum Genomics recevra des paiements initiaux (upfront) et d'étapes (milestones) qui pourront atteindre 20 M$ ainsi que des royalties sur les ventes futures du firibastat. Julphar s'est également engagé à investir dans Quantum Genomics à hauteur de 2 M$ au travers d'un placement privé. Les modalités de cette opération seront détaillées prochainement.

* Engie (+1% à 13,11 euros) et Masdar, spécialiste dans le domaine des énergies renouvelables à la croissance la plus rapide au monde, ont annoncé la signature d'une alliance stratégique visant à codévelopper un pôle d'hydrogène vert basé aux Emirats Arabes Unis. Les deux entreprises cherchent à déployer des projets d'une capacité d'au moins 2 GW d'ici 2030, avec un investissement total de l'ordre de 5 milliards de dollars US. L'accord a été signé par Sultan Ahmed Al Jaber (Ministre de l'Industrie et des Technologies avancées des EAU, Directeur général du groupe ADNOC et Président de Masdar) et par Catherine MacGregor (Directrice générale d'Engie), en présence de Mohammed bin Zayed Al Nahyan (Prince héritier d'Abou Dhabi) et d'Emmanuel Macron (Président de la République française), lors de sa visite aux Emirats arabes unis.

* Veolia (+2% à 29,44 euros) a remporté le contrat de gestion des services d'approvisionnement en eau potable et en assainissement pour la Région de Riyad. La National Water Company vient en effet d'attribuer à Veolia le contrat de gestion des services d'eau potable et d'assainissement de la capitale Riyad et de 22 municipalités périphériques pour une durée de 7 ans. Ce contrat représente un chiffre d'affaires de 82,6 millions d'euros. Il concerne une population de près de 9 millions de personnes, amenée à doubler d'ici 2030. Ce contrat couvre la gestion d'un réseau d'eau potable de 30.000 km et d'un réseau d'eaux usées de 10.000 km, avec un nombre élevé d'unités de production et de traitement.

* Orange (+0,5% à 9,27 euros) aurait discuté en début d'année avec son concurrent britannique Vodafone en vue d'un rapprochement pour créer un géant européen, rapporte ce lundi BFM Business. L'Etat français, principal actionnaire d'Orange, se serait opposé au projet de rapprochement pour des raisons de gouvernance... "Un projet de mariage entre égaux était la condition sine qua non pour qu'il soit accepté politiquement", explique BFM Business qui cite une source proche du dossier. "Vodafone ne voulait pas lâcher la gouvernance... Il était hors de question que le siège d'Orange déménage à Londres", a expliqué une source proche de Bercy à BFM Business. Parmi les derniers avis de brokers, le Crédit Suisse est repassé de 'surperformance' à 'neutre' sur le dossier Orange en ciblant un cours de 11 euros.

VALEURS EN BAISSE

* Deux baisses significatives seulement parmi les valeurs du CAC40 : Hermès cède 3% à 1.559 euros sans s'éloigner beaucoup de ses sommets et Eurofins perd 2,8% à 102 euros.

* Les valeurs typées " Covid " étaient sanctionnées aujourd'hui et Valneva reperd notamment près de 9% à 21,5 euros.

* Carmat recule de 7,4% à 22,4 euros après être tombé à 18,28 euros au plus bas à la reprise des cotations. Le titre corrige dans la foulée de l'annonce de la suspension volontaire, à titre temporaire, des implantations de son coeur artificiel Aeson. Suite à la survenance d'un problème qualité ayant affecté certaines de ses prothèses, la société a pris la décision de suspendre temporairement, à titre préventif, les implantations de son coeur artificiel Aeson. Cet événement va être investigué conformément au protocole prévu à cet effet. Suite à cette investigation, Carmat communiquera, dès qu'elle sera en mesure de le faire, sur la reprise de ses implantations.