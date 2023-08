Clôture Paris : le CAC40 accélère, l'inflation US rassure

(Boursier.com) — LA TENDANCE

La bourse de Paris a poursuivi et même amplifié sa hausse en gagnant ce jeudi 1,52% en clôture, à 7.434 points sur le CAC40. Les nouveaux pics annuels du baril de brent à 88$ ont de nouveau soutenu le secteur pétrolier et le luxe est reparti de l'avant après la levée de certaines restrictions sur les voyages à l'étranger qui avaient été mises en place par la Chine... Dans l'après-midi, les données sur l'inflation américaine ont aussi été bien accueillies, confirmant la tendance baissière des prix à la consommation, au niveau 'core' du moins. L'indice des prix a en effet augmenté de 0,2% en comparaison du mois antérieur, comme en juin. L'inflation annuelle est pour sa part ressortie à 3,2%, après 3% en juin, contre un consensus logé à 3,3%.

L'IPC 'core' (hors alimentation et énergie), davantage surveillé par la Fed, a lui crû de 0,2% en comparaison du mois précédent et de 4,7% en glissement annuel... Une évolution conforme aux attentes du marché. Bien que toujours très élevée, l'inflation 'core' n'a cessé de ralentir depuis son sommet de 6,6% atteint en septembre dernier. Une bonne nouvelle pour la Fed et le marché... Si certains pensent que la Réserve fédérale n'aura toujours pas d'autre choix que de rehausser à nouveau ses taux pour vaincre définitivement l'inflation, le marché mise sur une pause de la Fed le mois prochain. Selon l'outil 'Fedwatch' du CME Group, les chances d'un statu quo lors de la prochaine réunion de la Réserve Fédérale en septembre sont désormais de 88,5%.

Ce soir, l'euro pointe à 1,10/$ entre banques.

VALEURS EN HAUSSE

Remy Cointreau gagne 4%. Le flux acheteur sur le groupe de spiritueux est à relier à une note d'Exane BNP Paribas qui a relevé à 'surperformer' sa recommandation sur le titre en visant 190 euros.

Casino prend 4% avec Solocal

Ramsay monte de 3,5% avec Lagardère

Guillemot : +3% suivi de L'Oreal et de BNP Paribas

LVMH et Hermès avancent de 3% en moyenne et Kering de 2%. Le compartiment profite de la levée de certaines restrictions sur les voyages à l'étranger mises en place par la Chine durant la pandémie de coronavirus. Pékin autorise de nouveau les voyages en groupe vers des pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, la Corée du Sud et le Japon... Les acheteurs du pays représentent environ 25% des ventes européennes de produits de luxe, y compris les achats effectués par les touristes, selon les dernières estimations de Goldman Sachs reprises par 'Bloomberg'. Après un bon début d'année, les actions des grands groupes de luxe ont chuté ces derniers mois en raison de la faiblesse des données sur la consommation et l'économie chinoises.

Atos reprend 2,8% avec Dior

Ubisoft : +2,5% suivi de Scor, LFE, Argan

Veolia : +2% avec Edenred, TechnipEnergies, Esso, SoiTec, AXA

Essilor : +1,5% avec Air Liquide, TotalEnergies, FDJ

Renault s'offre une nouvelle accélération, en hausse de 1,4%. Le constructeur automobile est cette fois soutenu par une note de HSBC qui est à l'achat sur le groupe au losange avec un objectif de cours relevé de 42 à 50 euros. Citi avait déjà réhaussé à l''achat' sa recommandation sur la valeur hier en visant 48 euros.

TotalEnergies prolonge sa hausse de 1,5%. Le baril de pétrole a cette fois dépassé ses pics du printemps : le Brent évolue proche de 88 dollars.

VALEURS EN BAISSE

Claranova perd 2% avec Lhyfe et Séché (-1,5%)

SES recule de 1% suivi de Thales, Crit et Nexans

Peu de baisses significatives sur le CAC40 mais Schneider recule de 0,1% avec Legrand. Les deux équipementiers électriques ont été pénalisés par la publication du groupe allemand Siemens qui a également un activité dans les équipements électriques.

Siemens a annoncé un bénéfice pour le troisième trimestre inférieur aux attentes des analystes. Les prises de commandes des industries numériques ont reculé de 37% au cours du trimestre, en particulier dans le secteur de l'automatisation des usines à cycle court. "Nous avons constaté une normalisation de la demande, en particulier en Chine et dans les activités à cycle court", a cependant déclaré le président du directoire Roland Busch.