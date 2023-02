Clôture Paris : le CAC40 accélère après la BCE !

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 a gagné 1,26% ce jeudi à 7.166 points, au plus haut depuis un an. La hausse s'est amplifiée en bourse de Paris après les annonces de la Fed qui a infléchi sa politique monétaire et celles de la BCE ce jour... Dans les deux cas, les banques centrales veulent lever progressivement le pied après une séquence de relèvement brutal de leur taux directeur, alors que les indices d'inflation ont tendance à refroidir progressivement en raison de la rechute des cours de l'énergie principalement ces derniers mois... J. Powell, le patron de la Fed, a précisé que la banque US ne pourrait être qu'à "deux ou trois hausses de taux supplémentaires du niveau qu'elle juge suffisamment restrictif".

Côté BCE, sans surprise, et à l'instar de la Banque d'Angleterre à la mi-journée, l'Institution européenne a relevé ses taux d'intérêt directeurs de 50 points de base et prévoit de continuer à les remonter à un rythme régulier et de les maintenir à des niveaux "suffisamment restrictifs pour assurer un retour au plus tôt de l'inflation vers son objectif de 2% à moyen terme".

Compte tenu des tensions inflationnistes sous-jacentes, le Conseil monétaire de la BCE entend ainsi rehausser de nouveau les taux d'intérêt de 50 points de base lors de la prochaine réunion de politique monétaire, en mars, et évaluera alors la trajectoire future de sa politique monétaire...

De façon générale, les banques centrales américaine et européenne poursuivent certes leur cycle de resserrement monétaire mais dans une ambiance économique nettement moins tendue. L'euro est revenu sous les 1,10/$ cet après-midi, tandis que le baril de brent retombe à 82$.

VALEURS EN HAUSSE

Dassault Systèmes pointe en vive hausse (+12%) après la présentation de comptes 2022 robustes. L'éditeur de logiciels a fait état d'un résultat opérationnel de 1,90 MdE (+14%) pour un chiffre d'affaires (non IFRS) en hausse de 9% à change constant à 5,67 milliards d'euros. La marge opérationnelle a atteint 33,4%, contre 34,3% un an plus tôt. Le Groupe a annoncé début 2022 un plan visant à accélérer ses investissements au cours de l'année, afin de compenser la faiblesse des embauches réalisées durant la pandémie. Dassault Systèmes ayant atteint ses objectifs en matière de recrutement, le Groupe entend capitaliser sur ces investissements dans les années à venir, a précisé la firme. Le management vise au premier trimestre un BNPA dilué de 0,27-0,28 euro et une marge opérationnelle de 30,7%-31,3%, avec une croissance des revenus à change constant de 7 à 9%.

Solutions30 grimpe de plus de 12% avec Deezer (+10%)

Ubisoft remonte de 9% avec Atos (+8%) et Stedim (+7%)

Publicis bondit de plus de 7%. Le groupe, qui a amélioré tous ses indicateurs financiers l'an passé, vise une croissance organique de 3% à 5% en 2023, avec un taux de marge opérationnelle de 17,5% à 18%. Des prévisions supérieures aux attentes des analystes.

Argan : +6% avec McPhy, Klepierre, Eurofins, Teract sur la suite de la spéculation avec Casino

Worldline : +5% avec Faurecia, Kering,Rexel, Antin, SoiTec et Believe

Stellantis : +4,5% avec Amundi, Teleperformance, Trigano

Icade : +4% suivi de Aubay, Valeo,Equasens, Valneva

Synergie gagne du terrain (+3,8%) au lendemain de l'annonce d'un chiffre d'affaires consolidé record de 2,916 milliards d'euros en 2022, dépassant celui de 2021, avec une hausse de 8,1% (+7,7% à périmètre et devises constants).

Casino gagne 1%. En réponse aux rumeurs de presse, Teract "confirme avoir engagé avec le groupe des discussions exploratoires qui pourraient mener au rapprochement des activités de distribution des deux groupes en France au sein d'une même entité contrôlée par Casino". Ces discussions pourraient déboucher sur la mise en place d'une entité nouvelle, contrôlée par les actionnaires de Teract. Celle-ci serait en charge notamment de l'approvisionnement en produits agricoles, locaux et circuit court.

VALEURS EN BAISSE

Orpea décroche encore de 32% après avoir finalement terminé en chute de 22% hier à la suite de l'annonce d'un accord de principe sur le plan de restructuration financière de l'exploitant de maisons de retraite. Revenant sur cette annonce, Oddo BHF explique que post opération, et si aucun actionnaire existant ne souscrit, la dette financière serait réduite d'environ 60%, pour revenir proche de 3,8 MdsE. Le "Groupement" formé autour de la CDC détiendrait 50,2% du capital, les porteurs de dette (SteerCo), 49,4%, et les actionnaires actuels, seulement 0,4%. En effet, les 64M d'actions actuellement en circulation ne représenteraient plus que 0,4% du capital. Cela reviendrait à anticiper un capital composé de près de 15 milliards d'actions, post restructuration. L'analyste affirme ainsi que si la restructuration permet à Orpea d'être sauvegardé, le titre ne devrait pas retrouver l'intérêt des investisseurs equity avant fin 2023, au mieux...

Mauna Kea : -4% avec Thales (-3%) et GTT

BNP Paribas : -2,5% avecSanofi, Boiron, Sodexo, Engie

Edenred : -2% suivi de TotalEnergies avecEsso dans le sillage du baril de pétrole

Bastide : -1% avec Vallourec, Eiffage,Verallia