Clôture Paris : le CAC40 accélère après l'inflation US

LA TENDANCE

Le CAC40 a accéléré, en forte hausse de 1,39% à 7.185 points ce mardi en clôture, dans la foulée des chiffres de l'inflation US qui sont ressortis moins vigoureux que prévu en octobre. Ainsi, l'indice américain des prix à la consommation s'est affiché inchangé en comparaison du mois antérieur et en progression de 3,2% sur un an, alors que le consensus se situait à +0,1% d'un mois sur l'autre et +3,3% sur un an. L'indice ajusté, hors alimentaire et énergie, a lui aussi agréablement surpris, en augmentation de 0,2% seulement en comparaison du mois de septembre et de 4% sur un an, contre respectivement +0,3% et +4,1% de consensus.

Pas de surprise du côté de la croissance européenne en revanche... Selon la nouvelle estimation d'Eurostat, le PIB, corrigé des variations saisonnières, a diminué de 0,1% dans la zone euro au cours du troisième trimestre après avoir augmenté de 0,2% au trimestre précédent. En glissement annuel, la croissance est confirmée à 0,1%. L'indice ZEW, mesurant le sentiment des investisseurs en Allemagne, est quand même ressorti plus élevé qu'attendu en novembre. L'indice atteint ainsi 9,8 après -1,1 en octobre, et contre un consensus de 5. L'indice relatif à la situation actuelle s'établit à -79,8 après -79,9 le mois précédent, et contre un consensus de -76,9.

L'euro grimpe ce soir sur les 1,0850/$. Le pétrole remonte à 83,50$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

Valeo se distingue sur un gain de 10,8%. Le leader mondial des technologies d'électrification de la mobilité a été choisi par Mahindra & Mahindra, premier constructeur indien de SUV, pour fournir la chaîne de traction électrique d'une gamme de sa plate-forme de véhicules de tourisme "Born Electric", et le chargeur embarqué de ses véhicules utilitaires électriques. La commande totale de près d'un milliard de dollars, était incluse dans les résultats annoncés du troisième trimestre de Valeo.

Chargeurs : +10% suivi de Forvia (+9%) et Voltalia

Graines Voltz : +8,5% suivi de Antin, Worldline, Stedim, Eramet

Eramet gagne 8,5%. Christel Bories, PDG du groupe minier français Eramet, a déclaré lundi lors d'une journée investisseurs qu'Eramet n'avait pas envisagé de s'associer à Imerys dans le lithium. Le groupe inaugure par ailleurs ce mardi sa nouvelle usine pilote de recyclage de batteries électriques. Eramet vise à développer une solution industrielle de recyclage de batteries permettant de valoriser les métaux critiques et de produire de nouvelles batteries pour le marché français et européen. Ce projet est mené en partenariat avec Suez.

AB Science : +8% avec Derichebourg (+7%) suivi de Icade, Lectra, Covivio

Adocia : +6,5% avec SES Imagotag

Alstom : +5,5% avec BigBen, Plastic Omnium, Casino, Mercialys, Teleperformance, Nexity, Nacon

Aubay : +5% avec JC Decaux, Argan

Eurofins : +4,5% avec Jacquet Metals, OVH, Remy Cointreau, Carmila

STM : +4% suivi de Bonduelle, Innate

Amundi : +3,5% avec FNAC Darty, Atos, Exail, Ipsos, Mersen, Nexans, Kering, Eurazeo

Inventiva : +3% avec Ose, Saint-Gobain.

L'Oréal gagne 2,4%. Morgan Stanley a relevé sa recommandation à 'surpondérer' et vise 450 euros.

Stellantis (+2%) a annoncé que le groupe allait proposer une indemnité de départ volontaire à 6.400 salariés aux Etats-Unis. La direction de Stellantis a expliqué qu'elle prenait "les initiatives structurelles nécessaires pour protéger son activité et l'entreprise", tout en évoquant la préparation à la transition vers les véhicules électriques

Airbus gagne 1%. Egyptair opte pour l'A350-900. La compagnie égyptienne profite de la tenue du Salon aéronautique de Dubaï pour annoncer une commande de 10 exemplaires de l'appareil afin de répondre à la demande croissante de voyages en avion.

VALEURS EN BAISSE

Clariane plonge de 12%, délaissé après avoir annoncé un vaste plan de restructuration de 1,5 milliard d'euros, comprenant une augmentation de capital, pour rétablir son accès au financement et renforcer sa structure financière. Dans le détail, l'exploitant de maisons de retraite compte réaliser l'an prochain une AK, avec maintien du droit préférentiel de souscription, pour un montant brut de 300 ME (avec la garantie de Crédit Agricole Assurances à hauteur de 200 ME), céder pour environ 1 milliard d'euros de produits bruts en 2024 et conclure un partenariat immobilier (portant sur les murs de 19 établissements sanitaires et médico-sociaux en France) d'un montant de 140 ME avec CA Assurances.

Fermentalg : -10% suivi de Rallye (-9%), DBV (-6%) et Lhyfe (-6%)

Valneva : -6% suivi de CGG (-5%), Verimatrix

Waga : -3,5% avec Thales (-2%) Technip Energies (-2%) et Neurones

Xilam : -1,5% suivi de Moncey, Orange, Axway, LNA, GTT