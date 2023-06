Clôture Paris : le CAC40 accélère !

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le marché parisien a terminé du bon pied la semaine, le CAC 40 s'adjugeant finalement 1,34% à 7.389 points. L'indice a bénéficié de la nouvelle progression de Wall Street avec un S&P 500 qui vient d'aligner une sixième journée consécutive dans le vert, sa plus longue série haussière depuis novembre 2021 !

Les paris sur la fin prochaine du cycle de resserrement de la Réserve fédérale après son statu quo de mercredi et une série de statistiques montrant une réduction des pressions inflationnistes soutiennent également la tendance, même si la Fed a clairement laissé la porte ouverte à d'autres hausses de taux - possiblement deux - dans les prochains mois. Les inquiétudes concernant la croissance chinoise se transforment également en espoirs d'un soutien politique supplémentaire...

Sur le Vieux continent, la Banque centrale européenne a, sans surprise, poursuivi son resserrement monétaire en annonçant une nouvelle hausse de ses taux directeurs d'un quart de point, Christine Lagarde ajoutant qu'une autre hausse en juillet était très probable. Joachim Nagel, un "faucon" du Conseil des gouverneurs, a estimé pour sa part qu'il pourrait être nécessaire que la remontée des taux continue après la pause estivale.

L'euro reste ferme face au billet vert, à 1,0925$. Le baril de Brent recule de 0,2% à 75,80$.

VALEURS EN HAUSSE

Poxel : +11% avec Gensight

Orpea : +6% suivi de DBV, Inventiva (+5%) et Medincell

Air Liquide : +4,7% avec GTT, Argan et Essilor (+4%)

Guerbet : +3,5% suivi de TechnipEnergies

Ipsos grimpe de 3,5%. Portzamparc voit un upside conséquent après la baisse du titre, avec une valorisation de seulement 7X EV/EBIT 2023. De quoi passer de 'conserver' à 'acheter' sur la valeur et viser un cours de 64,2 euros.

Dior : +3% avec Aramis, Bastide, Esso, LVMH et Sopra

Alten : +2,5% avec Thales, Air France, Dassault Aviation

Eutelsat Communications (+1,5%) a annoncé la signature d'un accord portant sur la cession de ses activités de vente au détail de services haut débit en Europe au bénéfice d'un opérateur privé reconnu pour son expertise. Les activités visées par cette cession englobent celles de la filiale Bigblu Operations Ltd ainsi que les autres activités de vente au détail réalisées au Royaume-Uni, en Irlande, en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, au Portugal, en Pologne, en Hongrie et en Grèce.

Alstom (stable). Oddo BHF a revalorisé le dossier de 32,1 à 34 euros tout en confirmant son avis 'surperformer'. L'analyste estime que le groupe est désormais sorti de la gestion de crise. Si des enjeux demeurent (redressement de la marge et génération de FCF), l'environnement favorable (forte demande) est un atout majeur, qui ne doit pas être sous-estimé. La valorisation actuelle intègre une part de risques excessive (matériels roulants valorisés à zéro pour un CA de 8,8 MdsE), ajoute le courtier. D'autant que parmi les acteurs européens, Alstom se distingue pour la qualité de sa stratégie RSE et climat, et son positionnement sur l'hydrogène. 59% de son CA et 54% de ses Capex sont alignés avec la taxonomie européenne.

Crédit Agricole (stable) serait bien placé pour racheter le groupe belge de gestion de fortune et de banque d'investissement Degroof Petercam. Selon les sources des 'Echos', la banque verte aurait été désignée comme finaliste des enchères, au même titre que ABN Amro et "une ou du processus de même que des fonds d'investissement, précise le quotidien financier. Degroof Petercam serait valorisée plus de 1 milliard d'euros. "Certains font même monter la fourchette à près de 2 milliards". Des remises d'offres définitives seraient attendues avant le mois d'août, ajoute le journal.

VALEURS EN BAISSE

LDLC trébuche de 10%, sanctionné après ses résultats. Le CA annuel est ressorti à 567,4 ME et le taux de marge brute à 20,8%, proche du niveau normatif du groupe. L'EBE a atteint 14,3 ME et le résultat net 1,2 ME, en lien avec le recul de l'activité du groupe. La trésorerie nette est à l'équilibre en tenant compte de l'acquisition du groupe A.C.T.I. MAC finalisée au 1er avril. La direction a un objectif d'un CA "en croissance modérée" en 2023-2024 à périmètre constant.

Claranova recule de 7%. Le groupe a annoncé le lancement d'une augmentation de capital par voie d'offre au public avec un délai de priorité pour ses actionnaires existants (à titre irréductible uniquement) et d'une offre globale, d'un montant initialement prévu de 20 ME. L'Offre pourra être portée à un montant maximum de 23 ME en cas d'exercice intégral de la clause d'extension. L'émission a pour objet principal de de renforcer les capitaux propres de la société et simplifier et d'optimiser la structure d'endettement.

Rallye : -7% avec Casino qui reperd plus de 3%

Focus Entertainment (-3%) au lendemain de la présentation de résultats annules records. L'éditeur de jeux vidéo a dévoilé un Ebita de 28,4 millions d'euros, un résultat net de 7,3 ME contre 3 ME un an plus tôt pour un chiffre d'affaires historique de 194,1 millions d'euros, en croissance totale de 36,2%. La marge brute ressort à 72,6 ME, soit une amélioration substantielle par rapport à l'exercice 2021/22 (37% contre 30%), grâce à la performance des six titres majeurs. Focus Entertainment est confiant dans l'exécution de son line-up pour l'exercice 2023-2024. TP ICAP Midcap ('achat') parle de résultats excellent et légèrement supérieurs à ses attentes. Avec un back-catalogue puissant et un riche pipeline pour l'exercice en cours, les perspectives sont tout aussi excellentes.

S30 : -3% avec AB Science, Solocal (-2%)

Nacon : -1,5% suivi de ALD, Savencia, Forvia, FNAC Darty

Gl Events : -1% avec Chargeurs, Bonduelle, Valeo