Clôture Paris : le CAC40 accélère !

(Boursier.com) — LA TENDANCE

La bourse de Paris a poursuivi sa vive progression ce jeudi, favorisée par de bonnes (premières) publications trimestrielles. Le CAC40 pointe en hausse de 1,33% à 6.685 points en clôture. Après LVMH et SAP hier, c'était au tour de Publicis de s'illustrer avec des prévisions annuelles revues en hausse. Outre-Atlantique aussi, les premiers résultats des banques américaines vont aussi dans le bon sens pour le moment...

ECO ET DEVISES

L'indice américain des prix à la production du mois de septembre 2021 a augmenté de 0,5% en comparaison du mois antérieur, en ligne avec le consensus de marché. En glissement annuel, le PPI a grimpé de 8,6%. Hors alimentaire et énergie cette fois, l'indice des prix à la production n'augmente que de 0,2%, contre 0,5% de consensus (+6,8% en glissement annuel contre +7% de consensus de place).

Les inscriptions au chômage aux États-Unis ont reculé davantage que prévu la semaine passée et retrouvent leur niveau de mars 2020. Le Département américain au Travail vient en effet d'annoncer, pour la semaine close au 9 octobre, que les inscriptions au chômage sont ressorties au nombre de 293.000, en repli de 36.000 par rapport à la semaine antérieure. Le consensus était positionné à 320.000. La moyenne à quatre semaines s'établit à 334.250, en baisse de 10.500. Enfin, le nombre de chômeurs indemnisés sur la semaine close le 2 octobre atteint 2,593 millions, en repli de 134.000 sur sept jours (2,67 millions de consensus), également au plus bas depuis mars 2020.

La Réserve fédérale américaine a étudié une réduction de ses achats d'actifs de 15 milliards de dollars par mois, soit à partir de la mi-novembre, soit à partir de la mi-décembre, selon le rapport de la dernière réunion de la Fed, les 21 et 22 septembre dernier, publiée hier soir. Selon ces "Minutes", plusieurs responsables de la banque centrale américaine se sont prononcés en faveur d'une réduction plus importante que le rythme mensuel de 15 Mds$. Certains d'entre eux ont exprimé leur inquiétude sur l'inflation, qui pourrait "s'avérer plus durable qu'attendu"...

L'euro campe sous les 1,16/$, tandis que le pétrole reste haut perché à plus de 83$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

Gl Events remonte de 10%, alors que le T3 est ressorti solide, montrant une forte progression de l'activité en comparaison du faible T3 2020 (+127%).

Groupe Gorgé : +9% suivi de Adocia (+7%). La société biopharmaceutique en phase clinique spécialisée dans le développement de formulations innovantes de protéines et de peptides a annoncé aujourd'hui que son partenaire Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co. Ltd. (Shanghai : 600867) avait reçu l'autorisation du centre d'évaluation des médicaments (Center for Drug Evaluation - CDE) de l'administration nationale chinoise des produits médicaux (China National Medical Products Administration - NMPA) de mener l'essai de Phase 3 de BioChaperone Lispro, une insuline ultra-rapide pour le traitement du diabète de type 1 et de type 2. L'entrée du premier patient dans l'essai déclenchera un paiement d'étape en faveur d'Adocia.

"Nous sommes ravis d'entrer en Phase 3 pour un des deux produits licenciés à Tonghua Dongbao, le leader national de l'insuline en Chine" commente Gérard Soula, Président Directeur Général d'Adocia.

Vilmorin grimpe aussi de 7%. Le semencier a réalisé un très bel exercice 2020-2021 avec une nette amélioration de ses bénéfices et de sa rentabilité (la marge opérationnelle courante a augmenté de 1,1 point à 8,9%), pour un chiffre d'affaires de 1,476 MdE, en hausse de 8% à données comparables.

Nacon : +5% avec Plastivaloire, Virbac

Eramet : +4% suivi de Dior et de Sopra Steria

Aramis : +3,5% avec Lumibird, Akwel et ALD (+3%)

Publicis s'adjuge 2,7%, les investisseurs saluant la solide publication trimestrielle de la société ainsi que la nouvelle révision à la hausse de des objectifs 2021. Le troisième groupe publicitaire mondial anticipe désormais une croissance organique annuelle comprise entre +8,5% et +9%, contre +7% précédemment et +7,3% de consensus. Par rapport à 2019, ceci représente une croissance organique de l'ordre de +2%, en ligne avec celle des neuf premiers mois de l'année. La marge opérationnelle est de son côté estimée à +17% tandis que le free cash-flow avant variation du besoin en fond de roulement devrait être proche de 1,3 milliard d'euros, dans le haut de la fourchette précédente comprise entre 1,2 et 1,3 MdE. Sur les trois mois clos fin septembre, la firme a réalisé un chiffre d'affaires de 2,62 milliards d'euros, en croissance organique de 11,2%, supérieure aux 7,8% attendus par les analystes.

Kering : +2,7% avec Derichebourg, M&P, IPSOS

Mersen : +2,5% avec Nexans, SoiTec, Rallye

Ramsay : +2% avec BigBen, LVMH, L'Oreal, Saint-Gobain, Amundi, Esi Group et Worldline

Xilam : +1,5% avec Neoen, STM

VALEURS EN BAISSE

CGG (-8,5%), en retrait pour le troisième jour consécutif. Le groupe parapétrolier fait les frais d'une note de la SocGen qui a dégradé le titre à 'conserver' et réduit sa cible de 1,14 à 0,8 euro.

Catana : -7% après ses comptes suivi de DMS (-5%)

Ubisoft cède 4,5%. A 'surpondérer' sur l'éditeur de jeux vidéo, JP Morgan se montre davantage prudent sur le dossier et abaisse sa cible de 84 à 70 euros. Far Cry 6, qui vient de sortir, est "quelque peu à la traîne" par rapport à l'opus précédent et pourrait finir par être un jeu de "catégorie B" en termes de succès commercial, écrit le broker. JPM réduit ainsi ses estimations de ventes pour l'ensemble de l'année de 10 millions à 7 millions d'unités et abaisse ses prévisions d'Ebit pour l'année fiscale 2022 de 13%, pour les ramener dans le bas de la fourchette des prévisions de la société.

Imerys : -4% avec EXEL

Valeo : -2% en compagnie de Spie, S30, Casino et Aubay

Chargeurs : -1,5% avec McPhy, Neurones, Savencia et Innate