Clôture Paris : le CAC40 a gagné 26,37% en 2019

Alors que le marché parisien a fermé ses portes en début d'après-midi ce mardi 31 janvier, le CAC40 est resté stable aujourd'hui à 5.978 pts (-0,07%), ce qui donne un gain annuel de 26,37% depuis le 1er janvier dernier, soit la plus belle performance de l'indice depuis 1999 !

La Bourse de New York a subi aussi quelques prises de bénéfices en cette fin d'année, après ses records en série de la semaine passée, tandis que la demi-séance du jour ne devrait pas changer la donne... Depuis le début de l'année, les indices US ont grimpé respectivement de 22% pour le DJIA, de 28,4% pour le S&P500 et de 35% pour le Nasdaq.

Les marchés financiers ont été propulsés ces dernières semaines à des niveaux records ces dernières semaines par l'annonce, le 13 décembre dernier, d'un accord commercial partiel entre les Etats-Unis et la Chine... Bien que les détails de l'accord ne soient pas encore connus, l'heure est à la détente entre Washington et Pékin, après 18 mois de guerre commerciale, qui a vu monter les barrières douanières entre les deux plus grandes puissances économiques mondiales.

L'accord de Phase 1, qui prévoit le démantèlement partiel de ces droits de douane, devrait être signé officiellement début janvier... Peter Navarro, le conseiller de la Maison blanche au commerce, a ainsi affirmé lundi que la signature interviendrait dans les premiers jours de janvier, une fois que le texte aura été entièrement rédigé dans les deux langues. "La signature aura probablement lieu au cours de la semaine à venir à peu près, on attend juste la traduction", a-t-il déclaré lors d'une interview à la chaîne 'Fox News'.

Côté chinois, l'activité dans le secteur manufacturier a progressé en décembre pour le deuxième mois consécutif, portée par une accélération de la production et une hausse des commandes à l'exportation, dans un contexte d'avancée dans les négociations commerciales entre Pékin et Washington.

L'indice PMI manufacturier officiel s'est établi à 50,2 en décembre, identique au moins précédent, a annoncé mardi le Bureau national de la statistique (BNS). Les économistes interrogés par Reuters anticipaient en moyenne un indice à 50,1. Il s'établit au-dessus du seuil de 50 qui sépare contraction et expansion de l'activité pour un deuxième mois consécutif, après six mois de contraction. Ces données suggèrent un rétablissement de la deuxième puissance économique mondiale, alors que la production industrielle a progressé à son rythme le plus important en plus d'un an et que la hausse des nouvelles commandes est restée soutenue.

Les nouvelles commandes à l'exportation ont augmenté en décembre pour la première fois depuis mai 2018...

Sur le marché des changes, l'euro campe au-dessus des 1,12$. Le pétrole finit fermement malgré ici aussi quelques prises de profits, au plus haut depuis 3 mois ou presque... Le Brent pointe à 66,20$, soit un gain de près de 24% depuis le 1er janvier, soutenu par la perspective d'un cessez-le-feu commercial entre les Etats-Unis et la Chine, et par l'accord Opep+ de limitation de la production, qui vient d'être renouvelé jusqu'à la fin mars 2020.

L'or grimpe à 1.520$ l'once, et affiche une progression de près de 19% depuis le début de l'année. Les investisseurs restent à l'écoute de la situation au Moyen-Orient qui s'est tendue ces dernières heures... En Irak, les récents raids américains en Irak et en Syrie contre un groupe armé pro-iranien ont entraîné une vive réaction de plusieurs milliers de combattants irakiens qui ont forcé l'entrée ce mardi de l'ambassade US à Bagdad, obligeant les militaires américains à répliquer par des tirs de grenades. 25 combattants pro-Iraniens ont été tués dimanche dans le cadre des raids américains en Irak.

Erytech : +11% avec Poxel (+8%)

Onxeo : +7% suivi de Genomic (+6%)

Lisi : +3,5% avec DBV, Carmila, Amoeba, Séché

Groupe Open : +2,5% avec Valneva, Synergie, Tarkett

Latécoère (+2,1%) et Bombardier annoncent avoir conclu un accord définitif selon lequel Latécoère fera l'acquisition des activités liées aux systèmes d'interconnexion et de câblage électrique (EWIS) de Bombardier à Querétaro, au Mexique. Les deux sociétés ont également conclu un accord d'approvisionnement à long terme selon lequel Latécoère fournira à Bombardier ces mêmes systèmes.

La transaction est soumise aux conditions et approbations habituelles et devrait être finalisée au premier semestre 2020. Environ 700 employés qualifiés se consacrent à la production de systèmes EWIS sur le site de Bombardier à Querétaro. Selon l'accord d'approvisionnement à long terme, Latécoère continuera de fournir des systèmes EWIS à partir de ce site pour toutes les plateformes de Bombardier Aviation, dont les avions Global, Challenger et Learjet, pour répondre aux besoins de Bombardier. Le chiffre d'affaires annuel de l'activité est estimé à environ 80 millions $ US.

Nicox : +2% suivi de Solocal, Innate

BibBen : +1,5% avec Michelin, Elior, Virbac, Vallourec, Ekinops, Neurones

Atari : -2,5% avec Casino, GTT

Suez (-2%) Le Ministère de l'Eau et de l'Assainissement du Sénégal et Suez ont signé le contrat d'affermage pour la gestion du service public de production et de distribution d'eau potable en zone urbaine et péri-urbaine. Ce contrat, d'une durée de 15 ans, permettra d'assurer un approvisionnement en eau potable à une population initiale d'environ 7 millions d'habitants.

Avec ce contrat, l'Etat du Sénégal souhaite mettre au service des habitants l'expertise du Groupe Suez afin de répondre aux besoins en eau potable d'une population en forte croissance. L'accès à l'eau en quantité et en qualité est en effet au coeur des enjeux du pays et une priorité du Plan Sénégal Emergent lancé par le Président Macky Sall.

EDF : -1% avec Carrefour, Peugeot, Valeo

Veolia (-1%) poursuit de manière régulière une revue de son portefeuille d'actifs, à l'aune de sa stratégie et de son plan de développement. Cette revue renforce la capacité et la flexibilité du Groupe pour se positionner sur les meilleures opportunités de croissance, celles où Veolia peut apporter le plus de valeur ajoutée, en cohérence avec le prochain plan stratégique qui sera présenté début 2020.

C'est dans ce cadre que Veolia, à travers sa filiale Veolia Energy North America Holdings, Inc, a finalisé ce jour la cession de ses actifs de réseaux de chaleur et de froid aux Etats-Unis à Antin Infrastructure Partners.

Il s'agit d'un portefeuille de centrales de production, notamment en cogénération, de vapeur, froid et électricité et de 13 réseaux desservant 10 villes américaines. Fonds d'investissement dédié aux infrastructures, Antin Infrastructure Partners a investi plus de 7 milliards d'euros dans 24 sociétés en 12 ans d'existence. Antin Infrastructure Partners est notamment propriétaire depuis 2018 d'Idex, qui exploite près de 40 réseaux de chaleur et de froid en France.

Renault/Nissan : -1%. Coup de théatre dans l'affaire Ghosn ! Assigné à résidence à Tokyo depuis des mois dans l'attente de son procès, Carlos Ghosn se trouve désormais à Beyrouth après avoir fait le voyage dimanche dans un avion privé en provenance de la Turquie.

A Tokyo, l'ex-PDG du groupe automobile Renault-Nissan était assigné à résidence depuis sa deuxième sortie de prison le 25 avril dernier, dans l'attente de son procès au Japon... Dans la nuit de lundi à mardi, un communiqué signé de sa main a précisé quelque peu sa situation : "Je suis à présent au Liban. Je ne suis plus l'otage d'un système judiciaire japonais partial où prévaut la présomption de culpabilité, où la discrimination est généralisée et où les droits de l'homme sont bafoués, cela au mépris absolu des lois et traités internationaux que le Japon a ratifiés et qu'il est tenu de respecter. Je n'ai pas fui la justice - je me suis libéré de l'injustice et de la persécution politique. Je peux enfin communiquer librement avec les médias, ce que je ferai dès la semaine prochaine". Carlos Ghosn possède les nationalités française, brésilienne et libanaise...

Eiffage (stable) a finalisé l'acquisition de 49,99% du capital de la société Aéroport ToulouseBlagnac (ATB). ATB est la société concessionnaire jusqu'en 2046 du cinquième aéroport français avec un trafic de 9,6 millions de passagers en 2018.

Fort de ses 3.000 collaborateurs en Occitanie, le Groupe a régulièrement coopéré avec les équipes d'ATB dans ses différents métiers. Il entend se positionner en partenaire de long terme de ses co-actionnaires au service du développement de l'aéroport.

Cette acquisition de près de 500 millions d'euros s'inscrit dans la stratégie d'Eiffage visant à diversifier son portefeuille de concessions ainsi qu'à en allonger la durée, dans les territoires où le Groupe est durablement implanté...