Clôture Paris : le CAC progresse en direction des 6.400 pts

(Boursier.com) — La bourse de Paris se redresse marginalement ce mercredi, après trois séances négatives. Le CAC 40 remonte ainsi de 0,39% à la clôture, terminant à 6.386 points. Les opérateurs continuent d'anticiper une poursuite du resserrement monétaire, option que plusieurs responsables de la Fed ont privilégiée ces derniers jours en prélude au discours que doit prononcer vendredi le président de l'institution, Jerome Powell, au symposium de Jackson Hole, dans le Wyoming.

Wall Street s'affirme un peu plus dans le vert désormais ce mercredi, le Dow Jones prenant 0,4% à la mi-journée sur les 33.000 pts, contre une hausse de 0,7% environ sur le Nasdaq et un gain de 0,5% sur le S&P 500. La prudence domine néanmoins, alors que se tient demain et vendredi le symposium de Jackson Hole, grand-messe des banquiers centraux, avec une intervention du patron de la Fed, Jerome Powell, qui pourrait être déterminante vendredi. Cette réunion intervient dans un contexte particulièrement tendu, sur fond d'inflation record contraignant les grandes banques centrales à durcir pour la plupart leurs politiques monétaires, alors même que le ralentissement économique se confirme quant à lui.

Les cours du brut fléchissent, avec un baril de brut WTI en retrait désormais de 0,4% ce jour sur le Nymex à 93,4$ et un Brent en baisse de 0,5% à 99,7$. L'once d'or grappille 0,3% à 1.766$. L'euro se stabilise à 0,997$.

Les commandes de biens durables aux États-Unis pour le mois de juillet 2022 sont ressorties totalement stables en comparaison du mois antérieur, alors que les économistes de la place tablaient en moyenne sur une augmentation de 0,6% d'après FactSet. Hors transport toutefois, les commandes nouvelles se sont appréciées de 0,3%, contre 0,2% de consensus. Les commandes de biens durables du mois de juin avaient grimpé de 2,2%.

L'indice des promesses de ventes de logements de la National Association of Realtors américaine pour le mois de juillet est ressorti en recul de 1% en comparaison du mois antérieur, contre un consensus de -2,3% et après une chute de 8,9% en juin (données révisées).

Les cours pétroliers refluent légèrement après l'annonce d'une baisse des réserves d'or noir aux États-Unis la semaine passée. D'après le Département américain à l'Energie, les stocks domestiques de brut, hors réserve stratégique, ont en effet reculé de 3,3 millions de barils lors de la semaine close le 19 août à 421,7 mb. Le consensus tablait sur une légère baisse de 0,9 mb. Les stocks d'essence sont restés inchangés (-1,5 mb de consensus), et ceux de produits distillés ont diminué de 0,7 millions de barils (+0,6 mb de consensus).

Les marchés temporisent et devraient rester attentistes jusqu'à vendredi, journée marquée par l'intervention de Powell mais aussi par l'annonce de l'indice des prix 'PCE'. Le récit récent a tourné autour des attentes d'un discours au penchant belliciste de Powell, en ligne avec une réaction plutôt agressive et concertée des responsables de la Fed contre l'idée trop facile du "pivot politique" (pic de taux en fin d'année puis assouplissements dès l'an prochain). Depuis mi-juin, une certaine déconnexion est ainsi notée entre le rebond des marchés boursiers et l'engagement de la banque centrale américaine à resserrer les conditions financières. Cependant, Powell pourrait également confirmer que la Fed ralentirait bientôt le rythme de resserrement et reconnaîtrait le risque de trop en faire.

Valeurs en hausse

Schneider Electric gagne 1,1%. Le groupe cherche bien à s'offrir le contrôle total d'Aveva Group. Réagissant rapidement à une information Bloomberg, Schneider a confirmé envisager une offre éventuelle sur les 41% du capital du fournisseur britannique de logiciels industriels qu'il ne détient pas encore. La firme n'a pas encore formulé d'offre et n'est pas certaine de le faire. Elle a jusqu'au 21 septembre pour faire part de ses intentions, selon la réglementation britannique.

"Quelle que soit l'issue du projet de rachat envisagé, Schneider Electric, en tant qu'actionnaire majoritaire, demeure engagé pour la réussite du Groupe Aveva, et attaché à son modèle agnostique et autonome et à ses employés. Schneider Electric est convaincu que l'intégration d'Aveva avec des activités software de Schneider Electric renforcera la Société et lui permettra d'accélérer l'exécution de sa stratégie de croissance", précise le groupe français.

Vallourec gagne 3,3%. Le fabricant de tubes sans soudure est dopé par une note de Barclays qui a rehaussé à 'surpondérer' sa recommandation sur la valeur en visant 17 euros. Le marché est clairement positif sur le dossier puisque, selon le consensus 'Bloomberg', 8 analystes sont à l''achat', 1 à 'conserver' et aucun à la 'vente'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 17,10 euros.

Plastic Omnium avance de 2,5%. L'actualité autour de l'équipementier est marquée par une note de JP Morgan qui a revalorisé le dossier de 18 à 20 euros tout en réitérant son avis 'neutre'.

Parmi les plus grandes capitalisations parisiennes, LVMH avance de 1%, L'Oréal de 1,8% et Hermès de 2,2%.

Valeurs en baisse

Sanofi, qui souffre en Bourse en ce moment, cède encore 0,2%. Selon nos informations, Kepler Cheuvreux a dégradé le titre du laboratoire à 'conserver' tout en coupant sa cible de 120 à 89 euros. Sanofi est confronté à plusieurs vents contraires depuis quelques semaines, et notamment les craintes de poursuites judiciaires liées au Zantac aux Etats-Unis.

OVHcloud recule de 1,9%. Le plus grand fournisseur de cloud européen a annoncé hier soir le départ de Yann Leca, Vice-Président Exécutif et Directeur Financier de la société. Il quittera l'entreprise fin octobre, après l'annonce des résultats financiers de l'année fiscale 2022. Un processus de recrutement est en cours afin de pourvoir son poste.

TotalEnergies abandonne 2,1% en clôture avec le repli des cours du brut.