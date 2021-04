Clôture Paris : le CAC échoue sur les 6.200 pts

Clôture Paris : le CAC échoue sur les 6.200 pts









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le CAC 40 verdit un peu à 6.169 pts ce soir, en hausse de 0,06%, sur ses meilleurs niveaux depuis l'année 2007. Il refuse néanmoins les 6.200 pts. Le sentiment de marché est toujours favorable, dans l'espoir d'une reprise soutenue par la réouverture de l'économie et les politiques de relance, alors que le déploiement des campagnes de vaccination contre le coronavirus à travers le monde se poursuit. Wall Street reste solide ce vendredi à la mi-journée, le S&P 500 prenant 0,1% et le DJIA 0,2%, contre une consolidation de 0,2% sur le Nasdaq. Ainsi, S&P et DJIA pourraient terminer la semaine sur des records. Le baril de brut WTI rend 0,2% à 59,5$, alors que le Brent de la mer du Nord se tasse à 63$. L'once d'or cède 0,8%. L'indice dollar avance de 0,2% face à un panier de devises. L'euro régresse de 0,2% face au billet vert.

L'indice US des prix à la production pour le mois de mars est ressorti en hausse de 1% (consensus +0,5% en comparaison du mois antérieur), avec une progression de 0,7% hors alimentation et énergie (consensus 0,2%). La croissance du PPI est même de 4,2% en rythme annuel, niveau le plus élevé depuis septembre 2011 selon Reuters. Hors alimentaire et énergie, la croissance en rythme annuel se situe à 3,1%, contre 2,7% de consensus. Une telle hausse ravive donc quelque peu les craintes liées à l'inflation outre-Atlantique. Sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond américain à 10 ans se tend un peu à 1,66%, alors que le rendement des bons du Trésor à 30 ans s'affiche à 2,33%.

Robert Kaplan, le patron de la Fed de Dallas, a confirmé quant à lui ce jour que l'économie américaine avait toujours besoin du soutien de la Fed, au moins tant que le pays ne serait pas débarrassé du coronavirus. Kaplan nuance toutefois un peu le propos en ajoutant qu'une politique accommodante excessive pendant plus longtemps que nécessaire pourrait avoir des effets.

Ailleurs dans le monde, le taux de chômage suisse est ressorti moins important que prévu à 3,3%. La production industrielle allemande a surpris en revanche en déclin de 1,6% au mois de février, contre un gain espéré de 1,5% en comparaison du mois précédent. La balance commerciale allemande est ressortie excédentaire de 19,1 milliards d'euros, excédent toutefois inférieur aux attentes. La production industrielle française a déçu, en franc déclin de 4,7% par rapport au mois antérieur (lecture ajustée), alors qu'une stabilité était espérée. L'indicateur Halifax britannique des prix des maisons a augmenté de 1,1%, une croissance supérieure aux attentes. Enfin, les ventes italiennes de détail sont ressorties particulièrement dynamiques à +6,6% contre +2% de consensus.

En Chine, l'indice des prix à la consommation (+0,4% en mars hors ajustement et en glissement annuel) et celui des prix à la production (+4,4%) ont augmenté plus que prévu.

Les marchés restent globalement soutenus par les politiques très accommodantes des banques centrales et les largesses budgétaires. Le plan de l'administration Biden a constitué le catalyseur le plus récent. La contrepartie fiscale est conséquente pour les grandes entreprises multinationales. Biden propose qu'elles paient des prélèvements en fonction de leurs ventes locales. Le président américain envisage par ailleurs un budget de 715 milliards de dollars pour le Pentagone, un retrait en comparaison de Trump.

La situation est en revanche contrastée concernant la crise sanitaire, avec une montée en puissance des vaccinations, mais aussi des données alarmantes dans certains pays tels que l'Inde ou le Brésil, qui affichent ces derniers jours des records d'infections ou de décès. L'Italie ou le Royaume-Uni doivent par contre rouvrir progressivement leurs économies. Parmi les points positifs, un tiers de la population américaine est désormais vaccinée...

Selon l'Université Johns Hopkins ce vendredi, le nombre de cas confirmés du nouveau coronavirus dans le monde depuis le début de l'épidémie atteint les 134 millions, dont plus de 31 millions aux USA, 13,3 millions au Brésil et plus de 13 millions en Inde. Le virus a fait officiellement 3 millions de morts dans le monde, dont plus de 560.000 aux Etats-Unis.

Johnson & Johnson discute avec le gouvernement indien du lancement d'un essai clinique de son vaccin anti-covid dans le pays. L'Agence européenne des médicaments (EMA) a annoncé pour sa part ce vendredi enquêter sur quatre cas, dont un mortel, de formation de caillots sanguins chez des personnes ayant reçu le vaccin de l'Américain J&J, qui dit coopérer...

L'Australie a doublé sa commande en vaccins Pfizer / BioNTech contre le covid, à 40 millions de doses désormais, ce qui permettrait de vacciner 80% de la population. Mieux encore, la Commission européenne veut le feu vert des gouvernements de l'UE pour négocier avec Pfizer / BioNTech en vue de leur acheter jusqu'à 1,8 milliard de doses pour une livraison en 2022 et 2023, a indiqué à Reuters un responsable européen.

La Bourse de New York a encore progressé jeudi, portée notamment par les valeurs technologiques, après la réaffirmation par le président de la Fed Jerome Powell que la banque centrale américaine ne se pressera pas de relever ses taux. A la clôture, le S&P 500 a signé un nouveau record, tandis que les autres indices se sont approchés des leurs. Le Dow Jones a gagné 0,17% à 33.503 points, à seulement 24 points de son record de lundi, tandis que l'indice large S&P 500 a pris 0,42% à 4.097 pts, un nouveau sommet après son record de la veille. Le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a grimpé de 1,03% à 13.829 pts. Le Nasdaq est désormais à moins de 2% de son record du 12 février (à 14.095 pts), après avoir subi une correction de plus de 10% début mars, sur fond de tensions sur les taux.

Jerome Powell, qui s'exprimait jeudi en visioconférence devant une commission du FMI, a répété qu'il considérait que la hausse de l'inflation (qui inquiète les marchés financiers ces derniers mois) serait temporaire.

Il a aussi réaffirmé que la Fed "surveille très attentivement l'évolution des prix" et a assuré qu'elle disposait des outils nécessaire à réagir, s'il s'avérait que les prix "évoluent durablement et véritablement au-dessus des niveaux avec lesquels nous sommes à l'aise". Il a aussi souligné que les disparités dans les efforts de vaccination selon les pays représentaient un risque pour la reprise de l'économie mondiale, et a mis en garde contre les risques de 3e vague de Covid aux Etats-Unis où le variant britannique se diffuse rapidement.

VALEURS EN HAUSSE

Hermès prend encore 0,9% à l'approche de la publication des comptes trimestriels. Après Oddo BHF hier, c'est au tour de Bank of America de passer à l''achat' sur le sellier. Le contexte pour le luxe est favorable et "la marée montante soulève tous les bateaux", mais les performances prévues entre les différentes marques resteront "extrêmement polarisées", selon la banque américaine. Pour Hermès, le premier trimestre devrait démontrer la force de la marque, souligne BofA.

Boiron avance de 0,8%. Les Laboratoires Boiron nouent un partenariat avec NG Biotech pour proposer des autotests antigéniques de diagnostic rapide par prélèvement nasal. Pour faire face à la recrudescence de l'épidémie de la Covid-19, "il est aujourd'hui déterminant de donner la possibilité à chacun de limiter la propagation de cette maladie et de préserver ainsi la santé de tous". C'est pourquoi, en collaboration avec plusieurs entreprises spécialisées, Boiron mettra à disposition des pharmaciens d'officine, des entreprises et des collectivités territoriales une gamme d'autotests qui permettent de détecter la présence du virus. La distribution de ces tests se fera une fois le cadre réglementaire validé.

Sanofi. (+0,4%) Le vaccin contre le covid du groupe français est toujours en train d'avancer, a déclaré vendredi à la presse le président de la République Emmanuel Macron en marge d'une visite à l'entreprise Delpharm dans l'Eure-et-Loir. En outre, Sanofi indique que des données cliniques intermédiaires de dernière minute valident le profil 'non-alpha' de THOR-707 (SAR444245), nouvelle IL-2 expérimentale du laboratoire.

Airbus prend 0,3%. L'avionneur européen a livré 72 appareils à 34 clients différents le mois passé, dont 60 appareils de la famille A320 (57 neo) et 8 A350. De quoi porter le nombre de livraisons sur les trois premiers mois de l'année à 125 unités contre 122 sur la même période de l'exercice précédent. Airbus s'est pour le moment fixé un objectif de livraisons identique à celui de 2020, soit 566 appareils.

VALEURS EN BAISSE

Novacyt chute de 38,4% ! Le groupe a présenté les dernières informations relatives à son contrat d'approvisionnement avec le Ministère de la Santé et des Affaires Sociales britannique (DHSC) et fourni un rapport d'activité non audité pour le trimestre clos le 31 mars 2021. L'extension du contrat n'a pas abouti, bien que le groupe ait fourni PROmate au premier trimestre 2021, conformément à la demande du DHSC. Les parties sont désormais en conflit concernant le contrat, ce qui pourrait avoir "un impact significatif sur le chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2020". Le CA et le bénéfice 2021 pourraient être inférieurs aux attentes actuelles du marché...

Solutions 30 cède encore 5% avec les attaques de Muddy Waters. Le fonds activiste, déçu que le management de S30 ait une fois de plus refusé de répondre à ses préoccupations, met encore en cause le management du groupe ce vendredi. Dans une nouvelle lettre ouverte adressée à Gianbeppi Fortis, Muddy Waters s'interroge ainsi des liens entre Federico Salmoiraghi, présenté comme l'un des principaux partenaires commerciaux de la société en Italie et en Europe de l'Est, et certaines personnes en lien avec le crime organisé.

Eutelsat rend 4,7%. La pression vendeuse sur l'opérateur satellites est à relier à une note d'Exane BNP Paribas qui a abaissé sa recommandation sur le dossier à 'sous-performer' tout en réduisant sa cible de 11 à 9 euros. Le courtier estime que les revenus de la société pourraient être mis sous pression dans le "nouveau monde" des méga-constellations.

LDC (-0,4%) publie un chiffre d'affaires consolidé de l'exercice 2020-2021 stable à 4,4 MdsE, soit +0,2% avec des volumes en hausse de 1% par rapport à l'exercice 2019-2020. A périmètre identique et taux de change constant, le chiffre d'affaires est en retrait de 1,4% et les volumes vendus en repli de 1,1%. Sur le 4ème trimestre, les ventes sont en hausse de 0,3% à 1,2 MdE et en progression de 1% en volumes. A périmètre identique, le chiffre d'affaires et les volumes sont stables.

SES-imagotag (-6,5%). BOE Smart Retail HK, le holding contrôlé par BOE et actionnaire majoritaire de SES-imagotag, a cédé hier 1,3 million d'actions ordinaires de SES-imagotag SA portant ainsi sa participation à 60,2%. L'opération, réalisée par voie d'un placement accéléré auprès d'investisseurs institutionnels, s'est faite à un prix de 44 euros par action.

Akwel (-2,2%). L'excédent brut d'exploitation (EBE) progresse de 34,6%. La hausse de l'EBE intègre des indemnités d'assurance à recevoir en contrepartie de dotations aux provisions pour retour garantie, à hauteur de 19 ME. Cette reclassification est sans impact sur le résultat opérationnel courant. Celui-ci enregistre une hausse de 23,4% à 113,7 ME extériorisant une marge opérationnelle courante de 12,1% du chiffre d'affaires, en progression de 3,7 points sur l'exercice. Le résultat net part du groupe ressort à 85,5 ME, soit une marge nette de 9,1%.