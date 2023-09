Clôture Paris : le CAC 40 toujours sous pression

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC 40 est resté en territoire négatif ce lundi, en recul de 0,85% à 7.123 points en clôture. Les craintes concernant la trajectoire des taux et l'évolution de la conjoncture en Chine sur fond de crise immobilière profonde ont ravivé la semaine passée l'aversion pour les actifs risqués. "Il est trop tôt pour dire que la lutte de la zone euro contre l'inflation élevée est terminée, malgré une diminution du volume d'argent en circulation", a déclaré Isabel Schnabel, membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne. "La contraction actuelle et inhabituelle des agrégats monétaires ne préfigure probablement pas une récession profonde, mais reflète plutôt un rééquilibrage significatif des portefeuilles après une longue période de taux d'intérêt bas", a-t-elle poursuivi. "Par conséquent, le problème d'inflation n'est pas encore résolu" ! De quoi faire baisser l'euro sous les 1,06/$ ce soir, tandis que le pétrole revient sous les 93$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

Ose monte de 5% avec Infotel et Inventiva (+3%)

Ubisoft (+2,5%) : L'éditeur de jeux vidéo a été soutenu par une note d'Exane BNP Paribas qui a rehaussé à 'surperformer' sa recommandation sur la valeur en visant 37 euros.

Guillemot : +1,5% avec JC Decaux et LDC

Legrand progresse de 0,5% avec Schneider, ESIGroup, Arkema, Safran et TotalEnergies

VALEURS EN BAISSE

Clariane : -8% suivi de SergeFerrari (-7%)

SMCP : -6% avec S30, DBV, Catana

BigBen : -5% suivi de Kering (-4,5%), Xilam (-4%) avec Synergie

Aperam (-3,5%) après son nouvel avertissement sur résultats ! Le spécialiste de l'acier inoxydable a averti que ses livraisons seront finalement stables au troisième trimestre, contre une légère hausse initialement prévue. "Deux événements imprévus sous la forme d'un arrêt plus long que prévu de Genk pour accueillir la construction du nouvel AOD, ainsi que les problèmes opérationnels de l'atelier de fusion de Chatelet ont causé une perte importante des expéditions au cours du trimestre", a précisé le management. L'EBITDA ajusté est désormais anticipé entre 15 et 20 ME, un montant très éloigné du consensus de 72 ME...

Voltalia : -3,5% en compagnie de Casino, Manitou, Hermès, Tikehau, Dior, CGG, Atos, Interparfums, LVMH (-2,5%)