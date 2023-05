Clôture Paris : le CAC 40 termine dans le rouge vif !

(Boursier.com) — LA TENDANCE

En légère baisse en matinée, la bourse de Paris a accentué son retard dans l'après-midi au rythme des pertes observées à Wall Street. Il faut dire que le week-end du 1er mai a été marqué par la défaillance d'un nouvel établissement bancaire aux Etats-Unis, celle de First Republic. Le CAC40 recule finalement de 1,45%, de retour à 7.383 points, après la reprise en urgence de la banque régionale par JPMorgan Chase.

Le sauvetage de l'établissement de San Francisco survient moins de deux mois après les faillites de Silicon Valley Bank et de Signature Bank et après la liquidation volontaire de Silvergate, spécialisé dans les cryptomonnaies... Avec un bilan de 229,1 milliards de dollars et 103,9 milliards de dollars de dépôts, First Republic constitue la deuxième plus grande faillite bancaire de l'histoire des États-Unis (en termes d'actifs) après celle de Washington Mutual (déjà reprise par JPMorgan) en 2008. JP Morgan va reprendre l'essentiel des actifs de First Republic Bank, ainsi que l'ensemble des dépôts...

Par ailleurs, la semaine sera principalement marquée par les réunions monétaires de la Fed et de la BCE... Il est quasiment acquis qu'à l'issue de sa réunion de deux jours, la Réserve fédérale augmentera ses taux mercredi d'un quart de point : le marché évalue à plus de 97% la probabilité d'un tel mouvement, selon l'outil FedWatch du CME Group. Mais cette hausse serait surtout la dernière du cycle selon le consensus.

La BCE devrait également relever ses taux jeudi, pour une septième fois consécutive. L'inflation annuelle sous-jacente de la zone euro a d'ailleurs diminué pour la première fois en 10 mois, à 5,6%, contre le niveau record de 5,7% enregistré en mars. Une évolution conforme aux attentes du marché. L'inflation globale, quant à elle, a atteint 7%, soit un peu plus que les 6,9% prévus par les analystes. En attendant, l'euro campe sur les 1,10/$ et le pétrole retombe sur les 75$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

Vilmorin & Cie (+45% à 62,60 euros) s'ajuste sur le prix d'OPA. Le conseil d'administration qui s'est réuni les 17 et 27 avril, a pris connaissance du projet d'offre publique d'achat simplifiée de son actionnaire de référence, Limagrain, visant les 28,78% du capital de la société qu'il ne détient pas au prix de 62,60 euros par action Vilmorin & Cie, et son intention de mettre en oeuvre une procédure de retrait obligatoire dans l'hypothèse où il détiendrait au moins 90% du capital et des droits de vote de la Société à l'issue de l'Offre.

S30 remonte de 16% suivi de Medincell qui bondit de 12%. MedinCell et son partenaire Teva ont annoncé l'approbation par la FDA de mdc-IRM, le premier produit basé sur la technologie BEPO de MedinCell. Ce nouveau traitement pour la schizophrénie sera disponible dans les prochaines semaines aux États-Unis sous le nom UZEDY. MedinCell recevra des royalties sur toutes les ventes et jusqu'à 105 millions de dollars sous forme de milestones commerciaux. A court terme, cette approbation déclenche le paiement par Teva de 4 M$ à MedinCell et permet d'accéder à la troisième tranche du prêt de la BEI d'un montant de 10 ME.

Casino : +4,5% avec Genfit,

SES Imagotag : +3,5% suivi de X-Fab, Seb et Bastide

Aramis : +2,5% suivi de Akwel, Teract, Believe

Elior : +2% avec Manitou, Nacon et Sword

VALEURS EN BAISSE

Solocal poursuit sa chute (-28%) avec McPhy (-9%) et Ose

AB Science : -7% avec Antin, Vantiva (-6%)

CGG : -5% avec TotalEnergies, Korian, Orpea

Eramet consolide encore de 4% ce mardi, toujours pénalisé par son léger warning 2023. Dans un contexte macroéconomique moins porteur, le groupe minier a indiqué revoir en légère baisse son objectif d'EBITDA 2023, autour de 1,1 MdE, compte tenu d'une inflexion plus marquée en début d'année des prix du Nickel de classe et d'un objectif de volumes de minerai de manganèse transportés revus à la baisse à plus de 7 Mt, en raison des incidents logistiques non récurrents de début d'année.

TechnipEnergies : -4% avec Virbac

Esso : -3,5% suivi de MdM, Icade, Vinci

Klepierre : -3% avec Remy Cointreau, BNP Paribas, Eiffage, AXA

Sanofi trébuche de 2,5%. Le laboratoire fait les frais d'une note de la Deutsche Bank qui a dégradé le dossier à 'vendre' en ciblant un cours de 90 euros. La banque évoque un début d'exercice mitigé pour Sanofi, qui, selon elle, a confirmé à la fois les chances limitées de la direction de 'sur-livrer' les chiffres cette année (Dupi mis à part, peut-être...) et la prise de conscience progressive que l'objectif de marge de 32% pour l'exercice 2025 n'est pas si bas.

Renault cède 1,9%. Selon les données dévoilées lundi par la 'Plateforme automobile', les immatriculations de voitures neuves ont atteint 132.509 unités en avril, en hausse de 21,88% en données brutes. Avril a compté 19 jours ouvrables cette année, contre 20 en 2022. Une progression qui porte l'avance du marché sur l'ensemble des quatre premiers mois de l'année à 16,73% (553.396 immatriculations). Le groupe Renault (marques Renault, Dacia et Alpine) a nettement surperformé le marché avec des ventes en hausse de 54,65% sur un an, pendant que celles du groupe Stellantis (Peugeot, Citroën, DS et Opel), ont augmenté de seulement 5,75%.