Clôture Paris : le CAC 40 sous les 5.400 pts, le 3e confinement en vue...

Clôture Paris : le CAC 40 sous les 5.400 pts, le 3e confinement en vue...









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La fin de semaine a été compliquée sur les marchés boursiers et notamment sur la place parisienne sur fond de crainte de reconfinement face au Covid-19. L'indice phare CAC 40 a ainsi perdu 1,17% à 5.399 pts, sous pression alors que Wall Street a aussi ouvert en recul de plus de 1%. L'indice phare parisien vient d'aligner sa troisième semaine consécutive dans le rouge, en repli de 2,88% sur cinq séances.

A Wall Street, après son léger sursaut de la veille (+0,99% sur le DJIA et +0,5% sur le Nasdaq), le DJIA cède 1,3% et le S&P 500 1,2% vers 18h, alors que le Nasdaq abandonne environ 1%. Le baril de brut WTI grappille 0,25% à 52,5$ sur le Nymex. L'once d'or avance de 1,9% et l'argent bondit de 5%, cible de petits investisseurs sur les réseaux sociaux comme Reddit. L'indice du dollar prend 0,1% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro gagne aussi 0,2% à 1,2153$ face au billet vert. Le Bitcoin bondit de 12% à près de 36.000$ sur Bitfinex, après le changement de 'bio' d'Elon Musk sur Twitter à l'effigie de la reine des cryptomonnaies...

A Paris, l'actualité s'est accélérée vendredi sur le front de la crise sanitaire, avec la convocation d'un nouveau Conseil de Défense dès ce vendredi soir 18h à l'Elysée, au lieu de samedi matin. Le gouvernement pourrait décider plus vite que prévu d'un nouveau confinement, dont les marchés craignent qu'il ne pèse sur la conjoncture économique déjà très éprouvée en 2020.

Le président de la République Emmanuel Macron pourrait intervenir dans les médias plus vite que prévu pour présenter les nouvelles mesures ainsi que faire le point sur la campagne de vaccination, qui patine sur fond de problèmes d'approvisionnement par les laboratoires.

L'an dernier, l'économie française s'est contractée de 8,3% sous l'effet de la pandémie de coronavirus, une chute historique, a indiqué l'Insee vendredi. Les confinements ont lourdement pesé sur la consommation des ménages, selon l'Insee, même si le 2e confinement d'octobre, moins contraignant, a été moins dramatique pour l'économie française. Sur le seul quatrième trimestre, le produit intérieur brut (PIB) s'est ainsi replié de "seulement" 1,3%, alors que la période a été marquée par le 2e confinement de fin octobre à mi-décembre.

Les marchés boursiers restent nerveux, alors que les débats se poursuivent au sujet de l'incroyable phénomène des Wallstreetbets. Ainsi, des centaines de milliers d'actionnaires particuliers américains se sont regroupés sur des réseaux sociaux afin de faire décoller les valeurs les plus vendues à découvert de la cote et 'squeezer' ainsi les hedge fund jouant la baisse. La plateforme Robinhood sur laquelle se négociaient bon nombre de transactions des petits porteurs américains a dû faire une mise au point et a bénéficié d'une injection de fonds d'un milliard de dollars selon le New York Times, face au très haut volume de trading des derniers jours.

INDICATEURS MACRO-ECONOMIQUES

Sur le front économique à Wall Street, les revenus et les dépenses personnelles des ménages américains ont été publiés vendredi. Pour décembre, les revenus ont fortement augmenté de 0,6%, contre 0,1% de consensus et -1,3% un mois avant. Les dépenses personnelles ont reculé de 0,2%, mais le consensus tablait sur une baisse de 0,5%, après une correction de 0,7% un mois plus tôt. L'indice des prix 'core PCE' a grimpé de 0,3% en comparaison du mois antérieur, contre 0,1% de consensus.

L'indice final du sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan est ressorti à 79 pour le mois de janvier, contre 79,2 de consensus et 79,2 également pour sa lecture préliminaire.

Ailleurs dans le monde, les chiffres japonais sont contrastés, avec une chute de 9% des mises en chantier de logements, mais un indice de confiance un peu supérieur aux attentes. En France, le PIB flash du quatrième trimestre a affiché une baisse limitée à 1,3%. L'économie française a davantage résisté que prévu en fin d'année, grâce principalement au bond des dépenses de consommation des ménages pendant la période des fêtes. Le PIB espagnol a quant à lui progressé de 0,4% en lecture flash, alors qu'il était attendu en retrait. Les chiffres allemands de l'emploi sont ressorties meilleurs que prévu, alors que le PIB des trois derniers mois de 2020 a progressé de 0,1% par rapport aux trois précédents - contre un consensus stable.

Concernant la crise sanitaire cette fois, la bonne nouvelle provient du laboratoire Novavax, qui fait état de résultats concluants de son candidat vaccin, y compris contre le variant britannique. Ce vaccin ne serait pas de trop, alors que selon les derniers données de l'Université Johns Hopkins, le nombre de cas confirmés du nouveau coronavirus dans le monde depuis le début de la pandémie se chiffre désormais à 101,5 millions, dont près de 26 millions aux Etats-Unis, pays le plus touché, 10,7 millions en Inde et plus de 9 millions au Brésil. Le virus a fait 2,19 millions de morts dans le monde depuis son apparition, dont 433.195 aux USA.

WALL STREET

Après avoir subi mercredi, sa pire séance depuis fin octobre, la Bourse de New York a rebondi jeudi même si les gains ont en partie fondu en fin de séance. Les marchés ont réagi diversement aux résultats meilleurs que prévu pour Apple et Facebook, mais un peu décevants pour Tesla et McDonald's. La spéculation est un peu retombée autour des valeurs ciblées par les vendeurs à découvert, GameStop rechutant de 44% et AMC Entertainment perdant 56%! Les investisseurs ont en outre soupesé les commentaires prudents de Jerome Powell, le patron de la Fed, mercredi soir, sur la reprise économique, ainsi que l'annonce d'un rebond moins important que prévu de la croissance aux Etats-Unis au 4e trimestre, sur fond de résurgence du coronavirus. A la clôture, le Dow Jones a regagné 0,99% à 30.603 points (après -2,05% mercredi), alors que l'indice large S&P 500 a repris 0,98% à 3.787 pts (-2,57% mercredi), et que l'indice Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, rebondit de 0,5% à 13.337 pts (-2,6% mercredi) malgré un gain de 1,5% en séance.

VALEURS EN HAUSSE

Kaufman et Broad (+7,8%). Le résultat opérationnel courant s'établit à 80,1 ME (143,4 ME en 2019). Le taux d'EBIT s'élève à 6,9% (9,7% en 2019). Le résultat net de l'ensemble consolidé s'élève à 56,5ME sur l'ensemble de l'année (95,5 ME en 2019). Les participations ne donnant pas le contrôle s'élèvent à 16,4 ME (17,6 ME en 2019). Le résultat net - part du groupe ressort à 40,1 ME (77,9 ME en 2019).

M6 (+6%) grimpe sur des rumeurs d'évolution du tour de table. Reuters, qui cite des sources proches des discussions, affirme que le géant allemand des médias Bertelsmann aurait approché plusieurs candidats potentiels en vue de céder sa participation de contrôle dans le Groupe M6. L'agencé évoque notamment les noms de Vivendi et d'Altice Europe. TF1 et le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky auraient également été approchés. Bertelsmann, qui espèrerait conclure un accord d'une valeur potentielle d'environ 3 milliards d'euros, n'a pas encore engagé de banques pour un processus de vente formel et les pourparlers en sont encore à un stade préliminaire, précise l'agence.

Nokia (+3,6%). Le titre a été propulsé de 20% sur l'ensemble de la semaine, notamment suite à l'excellente publication de son concurrent Ericsson, qui continue à bénéficier du déploiement de la 5G à travers le monde et du bannissement du Chinois Huawei sur plusieurs marchés clés. L'équipementier télécoms scandinave a surtout été dopé par l'apparition de son nom sur le forum WallStreetBets du réseau social 'Reddit' qui a déclenché des mouvements de spéculation sur le titre.

Wavestone (+1%). Au 3ème trimestre de son exercice 2020/21, Wavestone a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 111,8 ME, supérieur à l'estimation formulée début décembre et quasi-stable par rapport au 3ème trimestre 2019/20 à -1%. L'activité du 3ème trimestre au-delà des attentes et la bonne orientation du début d'année 2021 conduisent Wavestone à relever son objectif de chiffre d'affaires annuel, désormais attendu aux alentours de 410 ME contre plus de 400 ME précédemment.

Mersen (+2,8%) annonce un chiffre d'affaires consolidé pour l'année 2020 de 847 millions d'euros, en retrait organique de 11,4% (vs -12 à -14% attendu).

JCDecaux (+1,37%). Le chiffre d'affaires ajusté pour l'année 2020 est en baisse de -40,6% à 2.311,8 ME, comparé à 3.890,2 ME en 2019. Le chiffre d'affaires publicitaire organique ajusté, hors ventes, locations et contrats d'entretien de mobilier urbain et de supports publicitaires, est en baisse de -39,5% en 2020. Le chiffre d'affaires ajusté pour le quatrième trimestre 2020 est en baisse de -38% à 695,1 ME, comparé à 1.122 ME au quatrième trimestre 2019. En excluant l'impact négatif lié à la variation des taux de change et l'effet négatif des variations de périmètre, le chiffre d'affaires ajusté est en baisse de -33,9%.

Manitou (+3,1%). Au 4e trimestre 2020, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 432 millions d'euros, en repli de -13% par rapport au 4e trimestre 2019 (494 ME). Pour l'ensemble de l'année 2020, Manitou enregistre un chiffre d'affaires de 1,585 milliard d'euros. Il recule de -24 % par rapport à 2019 (2,094 MdsE).

Elis (+1,6%) fait état d'un chiffre d'affaires 2020 affecté par la pandémie, en baisse de 14,5% à 2,806 MdsE, dont -13,3% en organique, après un recul organique de 13,3% également pour le quatrième trimestre.

Valneva gagne encore 5,4%. Le groupe a initié la production de son candidat vaccin inactivé et adjuvanté contre le nouveau coronavirus, en parallèle des études cliniques actuellement en cours, en vue d'optimiser le calendrier des livraisons potentielles du vaccin.

VALEURS EN BAISSE

Novacyt rend 15,6%. Son CA annuel a pourtant été multiplié par plus de 20 pour atteindre 311,6 millions d'euros (277,0 millions de livres sterling) en 2020. Un chiffre d'affaires de 239,2 millions d'euros (213,7 millions de livres sterling) a été réalisé au second semestre 2020, contre 72,4 millions d'euros (63,3 millions de livres sterling) au premier semestre 2020. La marge brute en 2020 est supérieure à 80%, alors que l'EBITDA pour l'ensemble de l'exercice est supérieur à 210 millions d'euros (187 millions de livres sterling), avec un EBITDA de 161 millions d'euros (143 millions de livres sterling) au second semestre 2020, contre 49,4 millions d'euros (43 millions de livres sterling) au premier semestre 2020.

SMCP (-0,95%). Pour le seul quatrième trimestre, le chiffre d'affaires consolidé a atteint 251,9 ME, en recul de -19,4% en organique, notamment impacté par de nouvelles fermetures de magasins en novembre et en décembre en Europe. En données publiées, le chiffre d'affaires a baissé de -20,5%.

Orange (-0,7%) a mis fin aux discussions sur un accord de partage de réseau mobile avec Free. A l'issue des enchères 5G qui se sont déroulées en octobre dernier, Orange et Free (Groupe Iliad) ont engagé des discussions dans la perspective de trouver un accord de partage de réseau mobile. Constatant une divergence de stratégie de déploiement , Orange a décidé de mettre fin aux discussions.

Vivendi (-2,1%). Sans grande surprise, le consortium mené par Tencent a acquis 10% supplémentaires du capital d'Universal Music Group sur la base d'une valeur d'entreprise de 30 milliards d'euros pour 100% d'UMG. Le consortium porte ainsi sa participation dans le géant de la musique à 20%. Après la réussite de cet accord stratégique, une cotation en Bourse d'UMG est prévue au plus tard début 2022. Vivendi devrait utiliser la trésorerie issue de ces différentes opérations pour réduire sa dette et financer des acquisitions.

Maisons du Monde (-1,56%) fait état de ventes solides au second semestre à 693 ME, soit +4,8% par rapport à l'année précédente et +3% à périmètre comparable. Le chiffre d'affaires de l'année 2020 est supérieur aux attentes à 1.182 ME, -3,5% par rapport à l'exercice précédent et -6,6% à périmètre comparable. Grâce à la solide performance du troisième trimestre 2020, à la forte activité commerciale en octobre et décembre et à une gestion efficace des coûts tout au long de l'année, la baisse de l'EBITDA de l'année 2020 devrait être contenue à un peu moins de 10% par rapport à son niveau de 2019...