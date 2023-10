Clôture Paris : le CAC 40 retombe sous les 6.800 points, Sanofi dévisse !

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Depuis mercredi les écarts de cours ont été spectaculaires entre les différentes publications d'entreprises. Ce vendredi encore, le tri s'est opéré entre les valeurs qui ont répondu aux attentes des analystes comme Valeo, Seb ou Ubisoft et celles qui ont raté la cible, à l'image de Sanofi et de Rémy Cointreau sévèrement sanctionnées.

La chute de 19% du groupe pharmaceutique a influencé fortement le tenue du CAC40 aujourd'hui puisque Sanofi était encore ce matin la cinquième plus forte capitalisation de l'indice. Le CAC40 termine ainsi en baisse de 1,36% à 6.795 points.

Outre les publications de résultats, le principal rendez-vous du jour était prévu à 14h30 avec l'indice d'inflation PCE aux Etats-Unis. Il n'y a pas eu de surprise de ce point de vue, avec un indicateur des prix en hausse de 0,4% en comparaison du mois antérieur et de 3,4% sur un an, et un indice ajusté dit 'core PCE' comme attendu en augmentation de 0,3% par rapport au mois d'août et de 3,7% sur un an. Les revenus personnels des ménages se sont appréciés quant à eux de 0,3% contre 0,4% de consensus, tandis que les dépenses ont progressé de 0,7% contre 0,6% de consensus... L'euro termine la semaine sur les 1,06/$, tandis que le pétrole campe sur les 88$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

Clariane remonte de 10% suivi de Worldline (+9%) et Claranova (+7%) avec OVH

Seb grimpe de plus de 6%, alors que le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 5.532 ME sur les 9 premiers mois de l'année, en hausse de 3,9% à à taux de change et périmètre constants et en légère baisse de 0,5% en données publiée). Au 3e trimestre, le groupe a confirmé son redressement avec un chiffre d'affaires de 1.920 ME, représentant une hausse de 8,9% en organique (+1,4 % en données publiées). Cette performance est en ligne avec la trajectoire de rebond envisagée par le Groupe en début d'année et vient conforter son ambition de croissance organique d'environ 5% de son chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année 2023.

Quadient : +6% avec P&V, Assystem (+5%)

Valeo gagne 4,5% après la confirmation de sa guidance annuelle et l'annonce d'un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 4% à périmètre et taux de change constants, soutenu par la hausse de la production automobile dans ses principales régions. Le groupe a réitéré viser un chiffre d'affaires 2023 entre 22 et 23 milliards d'euros et une marge opérationnelle comprise entre 3,2 et 4%.

Ubisoft (+4,5%) a confirmé ses prévisions de forte croissance du net bookings et de résultat d'exploitation non-IFRS d'environ 400 ME pour l'exercice 2023-2024, et ce, sans sortir le grand jeu initialement prévu au cours du 4e trimestre de l'exercice en cours. La société a décidé de lancer cet autre grand jeu au cours de l'exercice 2024-2025.

SMCP : +4% avec Equasens, Savencia (+3,5%), Guillemot et Chargeurs

LNA Santé : +2,5% avec Schneider, BioMerieux, JC Decaux, Forvia

TF1 : +2% suivi de Transgene, Esso

Vallourec : +1,5% avec Cegedim, Eurazeo, Spie

Vinci monte de 1,5%, alors que le chiffre d'affaires du groupe du 3e trimestre 2023 s'est élevé à 18,3 MdsE, en hausse de 9% à structure réelle, +8 % à structure comparable, par rapport au 3e trimestre 2022. Cette tendance confirme le dynamisme des activités, tant en France qu'à l'international. Sur les 9 premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires consolidé atteint ainsi 50,6 MdsE, soit une croissance organique de 10,4%. Fort des solides performances réalisées à fin septembre 2023, le groupe confirme qu'il envisage pour l'ensemble de l'exercice une nouvelle progression de son chiffre d'affaires et de son résultat opérationnel, d'une ampleur toutefois plus modeste que celle observée en 2022.

Air France-KLM (+0,3%) La compagnie franco-néerlandaise a pourtant enregistré un bénéfice opérationnel record au troisième trimestre, en hausse de 31% à 1,34 milliard d'euros, pour un chiffre d'affaires de 8,6 MdsE (+8,9%), matérialisant une marge historique de 15,5%. Le résultat net a atteint 0,9 MdE, en hausse de 0,5 MdE par rapport à l'année dernière et soutenant davantage la restauration des fonds propres du Groupe. Malgré ces résultats excellents, le consensus, fourni par le transporteur, tablait sur des comptes un peu plus élevés puisque, en moyenne, un résultat opérationnel de 1,376 milliard d'euros pour des revenus de 8,7 MdsE étaient attendus. Le profit net était anticipé à 991 ME. Les capacités ont par ailleurs atteint 94% du niveau pré-pandémie, soit en deçà de l'objectif de l'entreprise de 95%.

VALEURS EN BAISSE

Xilam s'effondre de 58% à 4,42 euros, à son tour sanctionné après un gros avertissement sur ses résultats 2024 et la suspension de ses objectifs de moyen terme... La société indépendante de production et de distribution de programmes d'animation explique que dans un contexte de modèle économique sous pression, les plateformes américaines de streaming freinent sensiblement leurs investissements dans la production de programmes à destination des enfants. Elles privilégient maintenant des investissements moins nombreux, et plutôt orientés autour de marques américaines de notoriété mondiale.

Sanofi plonge de 19% à 81,44 euros, sa plus forte chute quotidienne depuis plus de 30 ans ! Au troisième trimestre, le laboratoire a fait état d'une baisse de 10,4% de son résultat opérationnel des activités, à 4,028 milliards d'euros, pour un chiffre d'affaires net de 11,964 MdsE (+3,2% à TCC). Le BNPA des activités est de 2,55 euros, en baisse de 11,5% à données publiées et de 2,1% à TCC, intégrant la perte d'exclusivité d'Aubagio. Le consensus tablait sur un bpa des activités de 2,63$ pour des ventes de 12,09 MdsE. La société a confirmé prévoir une augmentation autour de 5% de son BNPA des activités en 2023, hors effets de change. Ce dernier devrait néanmoins diminuer entre 1 et 4% en 2024 compte tenu d'un taux d'imposition attendu plus élevé et de l'augmentation des dépenses de recherche et développement avant de fortement rebondir de 2025. Sanofi a par ailleurs annoncé envisager la cotation de son activité "Santé Grand Public" à partir du quatrième trimestre de l'année prochaine, alors qu'il cherche à stimuler le développement de nouveaux médicaments. "Sanofi étudie les scénarios de séparation possibles, mais estime que la voie la plus susceptible d'être empruntée serait celle d'une opération sur les marchés de capitaux par la création d'une société cotée en bourse dont le siège serait à Paris", a déclaré le laboratoire. Le calendrier a pour objectif de maximiser la création de valeur et de récompenser les actionnaires de Sanofi et l'opération fera l'objet d'une consultation auprès des partenaires sociaux, a souligné Sanofi.

Rémy Cointreau chute de 11% à 105 euros, sanctionné après son gros avertissement sur résultats. Evoquant la dégradation des conditions de marché, le management prévoit désormais un recul de son chiffre d'affaires 2023-2024 (en données organiques) compris entre 15% et 20%, contre une prévision de revenus stables précédemment. Il vise aussi une baisse "maîtrisée" de la marge opérationnelle courante en données organiques, alors qu'il la voyait stable auparavant.

SES Imagotag : -11% avec Sopra Steria (-8%) et Vantiva (-6%)

Casino : -5% suivi de STM (-3,5%) avec Eutelsat et Sword

Fermentalg : -3% suivi de MdM et Wavestone (-2,5%)

SII : -2% avec Dassault Aviation, Stellantis

Capgemini : -1,5% avec TFF et Vivendi

Fnac Darty perd 0,3%, après son avertissement sur sa rentabilité. Le distributeur de produits culturels a dévoilé un chiffre d'affaires trimestriel de 1,84 milliard d'euros, en repli de 0,5% en données publiées et de 0,1% en données comparables alors que l'environnement de marché est toujours impacté par les pressions inflationnistes. Porté principalement par l'impact positif croissant des services en lien avec Darty Max et un mix produits plus favorable, le taux de marge brute du Groupe est en progression de +70 points de base au 3e trimestre.

Accor recule légèrement de 0,3%, malgré le relèvement de ses objectifs d'excédent brut d'exploitation pour 2023 pour la deuxième fois cette année, le groupe soulignant la bonne dynamique de son activité sur tous ses marchés. L'opérateur des hôtels Ibis et Novotel prévoit désormais un excédent brut d'exploitation situé entre 955 et 985 millions d'euros, par rapport à une prévision précédente de 930 à 970 millions d'euros, déjà revue à la hausse en juillet...Le groupe hôtelier a également révisé à la hausse ses prévisions de croissance du revenu par chambre disponible (RevPAR) et s'attend désormais à ce qu'elle se situe légèrement au-dessus des 20%, contre un objectif précédent situé "dans le haut de la fourchette de 15 à 20%".