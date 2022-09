Clôture Paris : le CAC 40 reprend 1,51%

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 a mieux terminé la semaine ce vendredi. L'indice parisien a repris 1,51% à 5.762 points en clôture de cette dernière séance d'un mois de septembre particulièrement difficile sur les marchés financiers...

Bonne nouvelle du jour, la progression des prix à la consommation a ralenti en France en septembre : Selon les données préliminaires de l'Insee, l'inflation annuelle est ressortie à 5,6% sur le mois après +5,9% en août, contre un consensus de 5,9%. Une inflexion due au ralentissement des prix de l'énergie et des services... Les prix des produits manufacturés ont augmenté sur un an à un rythme proche du mois précédent et ceux de l'alimentation accéléreraient, précise l'Insee. Sur un mois, les prix à la consommation se sont repliés de 0,5%, après +0,5% en août. Les prix des services se contractent du fait du repli saisonnier plus marqué que l'année dernière des prix de certains services liés au tourisme. Pour le troisième mois consécutif, les prix de l'énergie baissent dans le sillage des prix des produits pétroliers.

Sur les marchés obligataires, l'heure est enfin à la détente de part et d'autre de l'Atlantique avec des taux qui refluent assez nettement. Du côté des changes, l'euro se bat pour retrouver la parité face à la monnaie de l'oncle Sam (stable à 0,98$).

VALEURS EN HAUSSE

Guillemot rebondit de 14%, au lendemain de son point intermédiaire. Le groupe a dévoilé un résultat opérationnel de 25 millions d'euros au premier semestre, en hausse de 88%, représentant un taux de marge opérationnelle de 25,5%, alors que le chiffre d'affaires affiche une progression de 39% à 98,1 ME. Sur le premier semestre 2022, le Groupe a constitué des stocks tampons pour pallier la pénurie de composants électroniques et accompagner la croissance de l'activité. Le Groupe prévoit un chiffre d'affaires et un résultat opérationnel en croissance sur l'exercice 2022. L'année 2023 s'annonce également tonique avec une actualité jeux vidéo importante et la montée en puissance des nouveaux produits.

S30 reprend 9% avec Xilam (+7%) et Hexaom

Orpea remonte de 6,5% après on plongeon de 21% jeudi. Le titre du spécialiste de la prise en charge de la dépendance a été délaissé après la confirmation d'une nette dégradation de sa situation financière et une éventuelle cassure des covenants bancaires au deuxième semestre.

Deezer : +6% avec Mersen, Antin

Quadient : +5% avec Mercialys, Technicolor, Gorgé, Eutelsat, Nexity

Nexans : +4,5% suivi de JC Decaux, Argan et Amundi

Tikehau : +4% avec Gecina, DS, Somfy, Faurecia, Korian, Saint-Gobain

Société Générale gagne 2%. Grosse agitation dans le secteur des paiements. Au lendemain de l'annonce par Worldline de l'acquisition d'une participation de 40% dans Online Payment Platform, la Société Générale fait part d'un accord en vue d'acquérir une participation majoritaire dans la Fintech PayXpert. Cette acquisition permettrait à la Banque de compléter son offre à destination des commerçants et e-commerçants, avec l'ambition d'être un acteur de référence dans le domaine de l'acceptation de paiement en Europe. Par ailleurs, le conseil d'administration de Société générale a décidé ce vendredi de proposer aux actionnaires de la banque la nomination de Slawomir Krupa au poste de directeur général, a annoncé le groupe dans un communiqué.

VALEURS EN BAISSE

Atos retombe de 4%, au lendemain de son accès de fièvre. La direction de l'entreprise de services du numérique a indiqué avoir reçu et repoussé une offre de onepoint, en association avec le fonds de capital-investissement britannique ICG, pour l'acquisition potentielle de sa branche Evidian, pour une valeur d'entreprise indicative de 4,2 milliards d'euros. Bryan Garnier estime que cette proposition indicative pour Evidian - qui rassemble tous les "bons actifs" d'Atos - ne reflète pas le potentiel de valeur à long terme de l'activité car à un tel prix, elle serait valorisée sur des multiples VE/ventes de 0,8x pour 2022e et VE/EBIT proche de 9x si l'on suppose un chiffre d'affaires de 5,3 MdsE et une marge opérationnelle de 9% en 2022. En revanche, une introduction en bourse d'Evidian pourrait valoriser cette activité sur des multiples plus élevés à moyen terme, avec l'objectif pour 2026 de générer 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires avec une marge opérationnelle de 12%.

Assystem : -4% suivi de ALD (-3%) avec Balyo

BigBen : -2% en compagnie de Nacon, ADP, Casino, Ose

Lumibird (-1,8%) a annoncé l'acquisition d'Innoptics en date du 22 septembre. A travers cette opération, le leader européen des technologies laser intègre une équipe de 5 personnes détenant un savoir-faire technologique complémentaire au sien avec 12 ans d'expérience dans la conception et la fabrication de composants et sous-systèmes optoélectroniques. Créée en 2010, Innoptics est basée à Talence, près de Bordeaux. Elle réalise un peu plus de 300.000 euros de chiffre d'affaires et compte 5 collaborateurs dont 4 ingénieurs. Les deux co-fondateurs, Stéphane Denet et Vincent Lecocq, sont partie prenante au projet avec Lumibird. L'opération a été réalisée en numéraire, avec une part d'intéressement sur les performances futures, pour un montant tenu confidentiel.