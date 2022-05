Clôture Paris : le CAC 40 reperd 1,26%

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 a reperdu 1,26% ce jeudi à 6.272 points, dans le sillage de la rechute du marché américain... L'ambiance reste en mode 'aversion au risque' sur les places financières, du fait surtout du changement de politique monétaire mondiale sous l'impulsion de la Fed. Les dernières inquiétudes tournent autour des pressions inflationnistes sur les marges bénéficiaires des ventes au détail et sur les dépenses de marchandises discrétionnaires/générales... Les vents contraires sur les marges alimentent les craintes de baisse des estimations consensuelles de bénéfice par action pour 2022. Le risque sur les bénéfices est également fonction des blocages chinois liés au covid et de la guerre en Ukraine, qui ont tous deux été largement mentionnés tout au long de la saison des résultats du premier trimestre.

ECO ET DEVISES

Les gros titres portent toujours sur le risque de stagflation, dans un contexte d'inflation élevée persistante et de perturbations continues de la supply chain (Wall Street Journal notamment). Janet Yellen, Secrétaire US au Trésor et ancienne patronne de la Fed, a également prévenu que les prix plus élevés de l'alimentaire et de l'énergie avaient des effets "stagflationnistes". Bloomberg explique de son côté que les prix des fertilisants devraient rester élevés pendant deux années de plus. Un indicateur de la Fed de New York montre que les pressions de supply chain ont empiré en avril. JP Morgan a pour sa part abaissé ses prévisions concernant le PIB américain pour 2022 et 2023.

La parité euro / dollar atteint 1,06$ ce soir. Le baril de Brent revient à 110$.

VALEURS EN HAUSSE

Valneva remonte de 16,8% après le nouveau rebondissement pour le groupe et son vaccin inactivé à virus entier contre le Covid-19, VLA2001. Lundi, la biotech affirmait avoir reçu de la Commission européenne un avis d'intention de résiliation de son contrat de fourniture de vaccins contre le Covid-19 : le contrat donne à Bruxelles le droit d'y mettre fin si VLA2001 n'avait pas reçu une autorisation de mise sur le marché de l'Agence Européenne des Médicaments (EMA) avant le 30 avril. Un coup dur alors que Bruxelles a accepté d'acheter jusqu'à 60 millions de doses du vaccin de la firme nantaise entre 2022 et 2023. Contrairement à la plupart des vaccins contre le Covid-19 déjà sur le marché, le candidat-vaccin de Valneva repose sur la technologie classique du virus inactivé et non sur celle de l'ARN messager.

Mais ce matin, Valneva annonce que l'EMA a accepté la soumission du dossier d'autorisation de mise sur le marché de son candidat vaccin. L'acceptation du dossier signifie que VLA2001 sort du processus de revue progressive des données pour rentrer dans le processus formel d'évaluation par le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'EMA. Si le CHMP accepte la demande d'autorisation conditionnelle de mise sur le marché de Valneva, la Société confirme qu'elle pourrait obtenir une opinion positive du CHMP le mois prochain. Si le CHMP émet un avis positif, la Commission européenne examinera la recommandation et rendra une décision finale sur l'autorisation de mise sur le marché.

"L'acceptation par l'EMA de la soumission du dossier d'enregistrement de VLA2001 est une étape importante vers une autorisation de mise sur le marché du produit", souligne Thomas Lingelbach, président du directoire de Valneva.

Si rien n'est encore joué, cette annonce profite logiquement au titre qui efface ainsi une partie de ses pertes du début de semaine.

Prodways : +8% suivi de Ubisoft (+5%) avec Abivax et Navya

Cegedim : +3,5% avec Nicox, Innate, Nanobiotix, Eurofins, Worldline

Genfit : +2,8% avec Infotel, Showroomprivé et Eramet

Neoen : +2,5% avec Fermentalg, Air France KLM, OVH, Verallia, BigBen, Virbac, Sopra Steria et SG

Valeo : +1,5% avec Renault, Plastivaloire, DS, Michelin, Faurecia, CGG

VALEURS EN BAISSE

Derichebourg (-14%) / Elior (-5%). DBG a signé un protocole d'accord avec BIM, contrôlée par Sofibim, holding du fondateur d'Elior Group, Robert Zolade et avec Gilles Cojan en vue d'une prise de participation minoritaire au capital d'Elior. Aux termes de cet accord, dont la réalisation définitive interviendra au plus tard le 30 juin prochain, Derichebourg va acquérir 14,7% auprès de BIM et de Gilles Cojan à un prix de 5,65 euros par action Elior, assorti d'un complément de prix éventuel pouvant aller jusqu'à 1,35 euro par action basé sur l'évolution du cours de bourse d'Elior entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024. Derichebourg qui détenait déjà 4,9% verra ainsi sa participation portée à un total de 19,6% du capital d'Elior.

Orpea (-10%) qui avait déjà plongé de près de 20% mardi en bourse de Paris a pris connaissance des informations parues dans la presse hier : "Celle-ci fait état d'agissements qui ont été préalablement dénoncés par la société auprès du Parquet de Nanterre dans sa plainte contre X, dont le dépôt a été communiqué au marché le 2 mai 2022. Cette plainte est le fruit d'investigations qui ont révélé un certain nombre de fraudes dont la société ou ses filiales ont pu être victimes. La société n'identifie pas, en l'état, d'impact négatif matériel, consécutif aux agissements ainsi dénoncés, sur sa trésorerie ou ses actifs immobiliers. Elle mettra en oeuvre tous les moyens en sa possession pour recouvrer les sommes dont elle aurait été privée du fait ces agissements" commente la direction qui poursuit : "Des mesures d'ordre interne ont immédiatement été prises afin d'écarter les personnes susceptibles d'être impliquées dans ces fraudes et renforcer le contrôle interne du groupe. La société n'a pas à se prononcer, à ce stade, sur la qualification pénale des faits qu'elle a dénoncés, ni sur la responsabilité de leurs protagonistes. La société tiendra le marché informé des suites du dépôt de sa plainte dans le respect des meilleurs standards de communication financière et conformément à ses obligations légales et réglementaires".

Klepierre : -9% suivi de ID Logistics (-5%) avec M&P, Carmila (-4%) et Arkema

Eurazeo : -3,5% avec FNAC Darty, Mercialys, Icade, ADP, Lysogène, Pernod Ricard, Waga

Carrefour : -3% avec Wendel, Somfy, J-C Decaux

Beneteau : -2,5% avec Savencia, Mersen, Veolia, Ipsen, Danone, Ipsen, Casino, FDJ, Gecina (-2%) suivi de L'Oreal, Sodexo, Saint-Gobain

Vallourec (-1,5%) a annoncé la suppression de 2.950 postes dans le monde, dont plus de 300 en France, en raison d'une réorganisation qui se traduira par la fermeture de certains sites, notamment celui de Saint-Saulve dans le Nord. Le spécialiste des tubes métalliques sans soudure pour l'industrie du pétrole et du gaz a précisé que l'essentiel de ces suppressions de postes concerneraient l'Allemagne, où il n'a pas trouvé de repreneur crédible pour ses activités dont la mise en vente avait été annoncée en novembre. En France, la ligne de traitement thermique à Saint-Saulve va aussi fermer. Vallourec publie aussi des résultats du T1 2022 en ligne avec les attentes avec 916 millions d'euros de chiffre d'affaires (+30% par rapport au T1 2021, tiré par l'Amérique du Nord) et 45 millions d'euros de RBE négativement impacté par la suspension de l'activité de la mine de fer et un montant normalisé à environ 130 millions d'euros. Le résultat net, part du Groupe, est négatif et à -35 millions d'euros, contre -93 millions d'euros au T1 2021.

EDF (-1%) a annoncé que la baisse de la production nucléaire en France aura un impact d'environ 18,5 Milliards d'euros sur son Ebitda pour 2022. Après avoir détecté des phénomènes anormaux de corrosion sur certaines tuyauteries, le groupe a procédé ces derniers mois à l'arrêt ou à la prolongation d'arrêts de 12 réacteurs, sur les 56 que compte le parc français, pour réaliser des examens approfondis et procéder le cas échéant à des réparations. L'électricien avait estimé un peu plus tôt que l'impact de la baisse de la production nucléaire en France sur son Ebitda serait de 14 Milliards d'euros.