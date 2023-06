Clôture Paris : le CAC 40 remonte après l'inflation US

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 a terminé proche des 7.300 points ce mardi, en hausse de 0,56% à 7.291 points. Le grand rendez-vous économique de la journée avec la publication de l'indice des prix à la consommation du mois de mai aux Etats-Unis cet après-midi a plutôt rassuré les investisseurs. Il s'est établi en hausse de 0,1% en comparaison du mois antérieur et de 4% sur un an, alors que le consensus était de +0,2% d'un mois sur l'autre soit 4,1% sur un an. Hors alimentation et énergie, l'indice a augmenté de 0,4% en comparaison du mois antérieur et de 5,3% en glissement annuel, en ligne avec le consensus de marché.

L'indice des prix US à la production pour ce même mois de mai sera annoncé demain à 14h30 (consensus -0,1% en comparaison du mois précédent et +1,5% en glissement annuel ; +0,2% et +2,9% hors alimentaire et énergie).

Les marchés s'attendent par ailleurs demain à une pause de la Fed sur ses taux directeurs, l'outil FedWatch donnant une probabilité de statu quo monétaire de 94% désormais, contre 6% de probabilité d'une hausse de taux d'un quart de point. Il n'est cependant pas impossible que la Fed reprenne ensuite la hausse des taux pour la réunion des 25-26 juillet, avec 61% de probabilité d'une fourchette de 5,25-5,5% sur le taux des 'fed funds', ce qui correspondrait à un durcissement d'un quart de point.

Ailleurs dans le monde, la banque centrale chinoise a surpris ce matin en réduisant un taux d'intérêt directeur à court terme. La Banque populaire de Chine a abaissé ce mardi le taux de prise en pension à sept jours de 10 points de base à 1,9%, sa première réduction depuis août dernier. Cela renforce la probabilité que la banque réduise aussi son taux de prêt à un an jeudi. La décision du jour reflète aussi les inquiétudes accrues concernant un ralentissement de la croissance chinoise...

L'euro reprend de la hauteur ce soir face au billet vert, à 1,08$. Le baril de Brent remonte de plus de 2% à 74$.

VALEURS EN HAUSSE

Rallye remonte encore de 10%, suivi de Inventiva (+8%), Manitou (+6%) et Rexel (+5%)

Teleperformance grimpe de 4% avec Genfit, SII

Saint-Gobain se distingue, sur un gain de 3%. Les opérateurs saluent la dernière acquisition du géant des matériaux de construction dans la mesure où ce dernier a annoncé hier soir un accord définitif pour l'achat de Building Products of Canada Corp pour un montant de 1 325 millions de dollars canadiens en numéraire, soit environ 925 millions d'euros. Avec cette opération, Saint-Gobain franchit une nouvelle étape pour renforcer sa position de leader de la construction durable sur le marché canadien. Building Products of Canada est un acteur non coté produisant des bardeaux de toiture pour le secteur résidentiel ainsi que des panneaux d'isolation en fibre de bois au Canada. La réalisation de la transaction est soumise à la réalisation de conditions d'usage et devrait intervenir d'ici la fin de l'année 2023. Avant synergies, le prix correspond à un multiple d'environ 11,9x l'EBITDA 2022 de Building Products of Canada de 111 millions de dollars canadiens. Le multiple s'établit à environ 8,2x l'EBITDA après prise en compte des synergies en année pleine d'environ 50 M$ canadiens.

Lectra : +3% suivi de X-Fab, Nexans, Quadient, Exail

Esso : +2,5% avec Sopra, SES Imagotag

Vallourec : +2% avec TF1, Valneva, Vicat, Legrand, Alten

Thales prend 1,5% après le rachat de la firme australienne Tesserent pour 13 centimes de dollars australiens en numéraire par action ordinaire, soit 176 M$A (environ 107 millions d'euros). Tesserent affiche un chiffre d'affaires 2022 d'environ 110 millions d'euros pour 500 collaborateurs répartis sur neuf sites. "Le rapprochement entre Thales et Tesserent va donner naissance à un acteur de premier plan dans les services cyber afin de répondre aux besoins importants des marchés de la cybersécurité en Australie et en Nouvelle-Zélande, des marchés bénéficiant d'une croissance attendue à deux chiffres d'ici 2026", commente le Français.

Pernod Ricard (+0,7%). La filiale du groupe de spiritueux, Corby Spirit and Wine, va prendre une participation de 90% dans Ace Beverage Group (ABG), leader indépendant du marché canadien en forte croissance des boissons alcoolisées prêtes à boire (RTDs), pour une valeur d'entreprise de 165 millions de dollars canadiens. Corby pourra acquérir la totalité du capital d'ABG via deux options d'achat exerçables en 2025 et 2028.

VALEURS EN BAISSE

Verallia retombe de 6%, plombé par une note de Berenberg. Dans une étude dédiée au secteur, le courtier explique que les risques pour les producteurs de verre européens ont légèrement augmenté. S'il n'est immédiatement inquiet des ajouts de capacité faisant basculer l'équilibre entre l'offre et la demande, il voit certains signaux qui incitent à la nécessité d'une approche plus sélective. Les clients "ont du mal" à accepter des prix plus élevés, de nouvelles capacités arrivent en ligne et la demande est "modestement plus faible", souligne ainsi le broker. Concernant plus précisément Verallia, l'analyste indique que depuis son passage à l''achat' sur le titre en 2022, le retour atteint 60%. L'année dernière a été caractérisée par une croissance organique impressionnante, des marges en expansion et des opérations de fusion et acquisition significatives (avec l'achat d'Allied Glass). Selon le courtier, le récit à court terme passera par la normalisation des marges et un environnement d'exploitation plus concurrentiel. Bien qu'il pense que l'action est bon marché, il est en dessous du consensus sur le BPA 2024 et, par conséquent, abaisse son conseil à 'conserver'.

Aramis : -4,5% avec Innate (-3,5%)

Altarea : -3% suivi de Thermador et de Voltalia

Mauna Kea : -2% avec Nanobiotix, P&V

Icade : -1,5% suivi de Covivio, Korian, Elior

Ubisoft cède 1,2% au lendemain de son évènement 'Ubisoft Forward' au cours duquel le groupe a présenté son pipeline pour l'exercice en cours. " La présentation a été très riche, clairement à la hauteur des attentes avec de nombreux espaces laissés au gameplay. Le prochain Assassin's Creed devrait ravir les fans grâce au respect des codes et un gameplay de très haute qualité. Avatar semble aussi très intéressant. Il n'y a pas de jeu positionné sur février ou mars ce qui limite aussi les glissements potentiels sur l'exercice suivant. Ce dernier sera aussi très riche avec l'époustouflant Star Wars promis pour 2024 ", affirme TP ICAP Midcap. Sur les niveaux de valorisation actuels et face à l'extraordinaire momentum des six prochains mois, l'analyste indique ne pouvoir que rééditer très fortement sa recommandation 'achat' et son objectif de 80 euros.

Believe : -1% avec Virbac, Orange, Orpea, Getlink, Bouygues, Sanofi, Eiffage, Argan

Wendel (stable) a fait part de la réussite du placement, réalisé hier, d'une émission obligataire de 300 millions d'euros à échéance juin 2030 avec un coupon de 4,5%. L'émission a connu un vif succès auprès des investisseurs et a été sursouscrite plus de 2,5 fois. Les obligations ont été placées essentiellement auprès d'investisseurs français (27%), allemands, autrichiens et suisses (51%) et britanniques (5%). Le produit net de cette émission sera utilisé notamment pour les besoins de financement généraux du Groupe, dont le rachat des obligations avril 2026.