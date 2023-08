Clôture Paris : le CAC 40 recule avec le secteur bancaire

(Boursier.com) — LA TENDANCE

La prudence observée lundi sur les marchés en Europe a fait place ce mardi à une séance plus lourde dans le sillage d'un secteur financier sous pression avec les grandes banques italiennes. Le CAC40 perd en clôture 0,69% à 7.269 points. Le cabinet de la Première ministre Giorgia Meloni a en effet approuvé une taxe surprise sur les "surprofits" des établissements financiers cette année...

Pour ne rien arranger, l'agence Moody's a abaissé la note de crédit de plusieurs banques américaines de petite et moyenne taille et prévenu qu'elle pourrait dégrader celle d'établissements de plus grande envergure. L'agence a réduit d'un cran la note de dix banques et placé six grands établissements, parmi lesquels Bank of New York Mellon, US Bancorp, State Street et Truist Financial sous revue pour une éventuelle dégradation.

L'euro campe ce soir sur les 1,0950/$. Le pétrole reste sur les 85$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

Casino +6% suivi de Ipsen (+4,5%) avec Voltalia

Ipsen progresse de 4,5%. La Deutsche Bank a revalorisé le laboratoire de 100 à 124 euros ('conserver').

Lagardère : +2,5% avec Séché et Sergeferrari

Solocal monte de 1,5% avec Argan, Sanofi, Sodexo, Lisi, Spie, LNA

LDC s'adjuge 0,5%. TP ICAP Midcap a relevé son objectif de cours de 142 à 153 euros ('achat').

VALEURS EN BAISSE

Nacon recule de 5% avec BigBen

McPhy : -4% suivi de Atos et de Claranova

BNP Paribas, la Société Générale et le Crédit Agricole perdent entre 2% et 3% dans le sillage des grandes banques italiennes qui abandonnent plus de 6% après que le cabinet de la Première ministre Giorgia Meloni a approuvé une taxe surprise sur les "surprofits" des banques cette année. La taxe a été glissée dans un vaste ensemble de mesures allant des licences de taxi aux investissements étrangers. Elle pourrait rapporter plus de 2 milliards d'euros à l'État, selon l'agence 'Ansa'. L'Italie a convenu d'un "retrait de 40% des surprofits de plusieurs milliards d'euros des banques" pour 2023, qui devrait financer des réductions d'impôts et un soutien aux prêts hypothécaires pour les nouveaux propriétaires, a déclaré le vice-Premier ministre Matteo Salvini lors d'une conférence de presse à Rome. Les profits des banques italiennes ont bondi au premier semestre, la hausse des taux d'intérêt ayant stimulé les revenus issus des prêts accordés.

SES Imagotag : -3,5% avec M&P, Virbac, SMCP

Worldline : -2,5% avec Vallourec, Derichebourg, Imerys

Eutelsat : -2% avec Tikehau, Believe, P&V, Renault, Wavestone

Rexel recule de 1,8% avec Seb

Chargeurs : -1,5% suivi de Alten, FDJ